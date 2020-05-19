В Ростове-на-Дону хирурги пришили мужчине отрезанные циркулярной пилой пальцы

Хирурги ГБСМП Ростова-на-Дону благополучно пришили ростовчанину пальцы, которые он случайно отрезал себе циркулярной пилой при выполнении столярных работ.

Евгений Черников - специалист по сборке и установке мебели. Обещал другу помочь с монтажом кухни. На календаре было 13 мая. В приметы, связанные с «чертовой дюжиной», ростовчанин никогда не верил.

- Уже собрал нижнюю часть шкафчиков. Необходимо было подогнать по размерам столешницу. Но она, глянцевая и гладкая, стала скользить и падать. Я инстинктивно попытался ее тут же подхватить. И попал левой рукой как раз под циркулярную пилу, - вспоминает Евгений.

А дальше все было, как в дурном сне: отрезанный мизинец упал на пол. Пила изуродовала безымянный палец и частично ампутировала указательный… Прибежавшие приятель и его жена перетянули руку Евгения жгутом и вызвали «скорую».

- Я поднял свой мизинец с пола и попросил хозяев принести пакет со льдом. Туда его и положил. А «скорая» приехала очень-очень быстро, - рассказал Евгений.

В этой жуткой ситуации ростовчанин действовал достаточно четко и хладнокровно. Когда служил в армии, в спецназе, видел и не такое. Поэтому имел практические навыки оказания первой медицинской помощи при таких повреждениях.

Операция

В ГБСМП Ростова-на-Дону, куда доставили Евгения, им занялись хирурги отделения травматологии № 1. Надо сказать, что в этой больнице сформирована и успешно работает уникальная для нашего города группа специалистов по микрокистевой хирургии , - Антон Бехтерев, Станислав Ткаченко и Игорь Силецкий. Они оценили тяжесть травмы и правильность сохранения отрезанных конечностей. Сказали, что пальцы пациенту пришьют. Кстати, считается, что пришить после подобного травмирования пальцы гораздо труднее, чем, скажем, кисть. Поскольку работа эта тонкая, ювелирная.

- Я позвонила мужу, чтобы попросить его придти домой пораньше. А он сказал, чтобы я присела. И что он нечаянно отрезал себе палец. Когда я приехала в больницу, то увидела, что и не один палец! Но врачи сотворили настоящее чудо, - взволнованно вспоминает жена Евгения, Светлана.

Операция по восстановлению отрезанных пальцев длилась 10 часов. И выполняли ее, сменяя друг друга, хирурги Антон Бехтерев и Станислав Ткаченко.

- Мне было интересно, как пришивают мои пальцы. Я находился в сознании, обездвижили только руку. И старался наблюдать за работой врачей. И в какой-то момент я попросил убрать ширмочку, чтобы видеть все, - рассказал Евгений Черников корреспонденту «Комсомольской правды», слегка пошевелив пальцами прооперированной и забинтованной руки.

Как подчеркнул хирург отделения травматологи № 1 ГБСМП Ростова-на-Дону, травматолог-ортопед, Антон Бехтерев, подобные травмы, к сожалению не редки. А операции по реплантации пальцев сложны и технически и физически. Но в ГБСМП сегодня есть и специалисты, и оборудование ,- мощный операционный микроскоп для их успешного выполнения. Подобная операция делается под местной анестезией, и пациент, если он хочет, может посмотреть, как сшивают его сухожилия. Такая практика существует во всем мире. И является залогом дальнейшей успешной реабилитации. У этого пациента были фактически перерезаны сосуды и нервы на трех пальцах, а на мизинце - еще и кость. Все это сшили и восстановили. Прогноз в целом хороший. Но предстоит еще длительная реабилитация.