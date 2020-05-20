Амбициозные планы и масштабные задачи: кто в Ростове-на-Дону политически активный

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году на Дону пройдут выборы губернатора Ростовской области и депутатов в разные уровни представительных органов власти. В Ростове-на-Дону ключевыми станут выборы в новый – седьмой созыв городской думы. На кону - 40 депутатских мандатов.

Известно, что избирательная кампания еще не началась, но партия «Единая Россия» уже проводит отбор в новую команду, которую выдвинет на выборы. И, кстати, среди 204 жителей нашего города, решивших попробовать свои силы в партийном отборе, есть по-настоящему активные и заметные. Причем таких достаточно как среди уже действующих депутатов, так и среди тех, у кого пока нет политического опыта.

Лариса Зубарева.Фото: Личный архив героя публикации

ЛАРИСА ЗУБАРЕВА: ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ГОРОДСКИЕ ДВОРЫ

Так, Лариса Зубарева - действующий депутат городской думы. Она была избрана в сентябре прошлого года на дополнительных выборах по 14-му округу в Октябрьском районе. Территориально это часть Нового поселения между Нансена и Буденновским, микрорайоны вдоль улицы Мечникова, большой квадрат между ЦГБ и Красноармейской.

И сегодня она активный участник партийного голосования: много публикуется в соцсетях и СМИ. Надо сказать, что с первых дней режима самоизоляции она вместе с командой поддержки помогает тем, кому в ее округе сложнее всего: доставляет продукты и лекарства. А еще именно Зубарева запустила акцию «Волонтеры – репортеры», задача которой не только ходить с помощью по адресам, но и фиксировать вокруг все, что плохо выглядит. И, как результат, администрация Октябрьского района пристально следит за соцсетями депутата - несколько свалок и опасных веток благодаря ей уже убраны.

Сейчас Лариса Зубарева намерена снова побороться за мандат депутата в своем округе. Как и на прошлых выборах в 2019 году, ее главная идея, заявленная в предвыборном ролике, заключается в возвращении бюджетного финансирования муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворов. По ее мнению, это одна из самых острых тем не только центра города, но и всех микрорайонов, где застройка велась еще в 60-80-е годы.

- Я стала депутатом всего полгода назад и отлично помню, о чем просили люди, – привести в порядок дворы, - поделилась она. - Существует даже муниципальная программа, по которой за пять лет должны были привести в порядок 750 ростовских дворов, а сделали только 100. Финансирование закончилось. Надо его вернуть и возобновить программу!

Павел Кузьмин.Фото: Личный архив героя публикации

ПАВЕЛ КУЗЬМИН: ЗА ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, ПАРКОВКИ-«КАРУСЕЛИ» И ПЕРЕРАБОТКУ ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА

С начала марта, когда стартовала гонка партийного отбора, в соцсетях и СМИ завидную активность проявляет Павел Кузьмин. Округ, по которому собирается баллотироваться и где живет ростовчанин, - 10-й в Кировском районе. Это самый центр между Пушкинской и Нансена.

Так, среди наиболее острых проблем Павел Кузьмин называет дефицит скверов и парков в центре города. Поэтому как депутат хочет настаивать на создании парковых зон при комплексном развитии района. Например, во время будущего освоения территории ипподрома. Он также обещает поддерживать инициативу городских властей по привлечению инвесторов к строительству так называемых парковок-«каруселей» - многоярусных механизмов, которые позволяют хранить машины на нескольких уровнях.

А еще Кузьмин - предприниматель и учредитель группы компаний «Европолимер», которая занимается производством и переработкой полиэтилена и пластика. О своей главной идее Павел рассказал в ролике, который разместил в соцсетях. Его уже заметили на региональном телевидении, выпустив в эфир. В нем кандидат показывает горы использованных полиэтиленовых пакетов, которые перерабатывает его предприятие. И предлагает внедрить раздельный сбор отходов во всем городе, стимулируя жителей разделять мусор и получать за это экономические стимулы в виде скидки на сбор от коммунальной компании. Эту идею Павел Кузьмин намерен развивать и продвигать, будучи уже городским депутатом.

Михаил Дирацуян.Фото: Личный архив героя публикации

МИХАИЛ ДИРАЦУЯН: ПРОБЛЕМЫ НИЖНИХ РАЙОНОВ НАХИЧЕВАНИ И АЛЕКСАНДРОВКИ НАДО РЕШАТЬ

Михаил Дирацуян - ростовчанин в 7-м поколении, он потомок тех самых крымских армян, которых переселила на Дон Екатерина II. Об этом политический блогер много рассказывает в своих социальных сетях, не забывая делать акцент на том, что он житель района и дом построил здесь же, в Нахичевани. А, значит, проблемы своего избирательного округа (№24) знает отлично.

В Инстаграме и Фейсбуке кандидата постоянно публикуется масса интересных исторических фактов о Пролетарском районе. На его пост в соцсетях о состоянии территории на Солдатском кладбище и вокруг памятника Сарьяну молниеносно отреагировала районная администрация: траву оперативно выкосили, а мусор убрали.

А еще у молодого предпринимателя – семейный бизнес. Компания «ЮгСтройМеталл», которой он руководит, производит и поставляет металлоконструкции ростовским стройкам. На базе своего предприятия он одним из первых организовал выпуск защитных масок, передав 1,5 тысячи районным службам соцзащиты, когда купить их было невозможно. Да и сам кандидат активно включился в волонтерскую работу в рамках всероссийского проекта #мыВместе.

Но главная задача Михаила - чтобы решение проблем его округа (а это территория от 29-й Линии в сторону микрорайона Александровка) попало в центр внимания городской политики. В их числе - отсутствие ливнестоков, нормальных дорог, центральной канализации, полноценных линий электросети и контейнерного сбора мусора в нижних районах Александровки и Нахичевани.

Основную проблему кандидат сформулировал как недофинансированность территории. И через свои многочисленные аккаунты в соцсетях уже заявил, что намерен решать в городской думе в первую очередь вопросы бюджетирования самых злободневных статей расходов этой территории Пролетарского района. А также обещает добиться продления дороги вдоль набережной до Красного Аксая.

Раджив МирзалиевФото: Личный архив героя публикации

РАДЖИВ МИРЗАЛИЕВ: ДА - ПАРКАМ, НЕТ - АНТИСАНИТАРИИ

Активный политический блогер Ростова Раджив Мирзалиев - кандидат технических наук, а еще крупный предприниматель, строитель и руководитель компании «Траст Маринер». Ворошиловский район – родной для него. Здесь он женился и воспитывает двух дочек. Более того, в строительстве СЖМ в 80-е годы принимал участие и его папа Рза Мирзалиев, заслуженный строитель. Там, где отец создавал микрорайон, сын намерен сделать жизнь людей комфортней и лучше, а потому идет на выборы.

У Раджива амбициозные планы и масштабные задачи. Он заявляет, что собирается добиться выделения бюджетного финансирования на продление нижнего парка «Дружба» до армянской церкви Сурб Хач. Это «третья миля» амбициозного городского проекта по созданию линейного парка вдоль всего русла реки Темерник.

Вторая задача – избавление района и всего города от старых гаражей. Например, на Северном именно они уже давно главный источник антисанитарии и криминала: здесь чаще всего прячут «закладки» для наркоманов. Раджив считает, что, освободив дворы города от гаражей, можно существенно расширить пространство для отдыха жителей.

Кроме того, опираясь на профессиональный опыт, знания и свои патенты, кандидат собирается избавить город и от строительного мусора. Его кандидатская диссертация была посвящена переработке и вторичному использованию как раз этого вида отходов. Теперь наработки он намерен внедрять и в родном городе.

- Мы обязаны, - говорит он, - остановить замусоривание наших балок и пустырей старым бетоном и битым кирпичом. Для Северного сегодня это стало уже большой проблемой, а для города может стать катастрофой.