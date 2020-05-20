2020-05-20T20:11:36+03:00
Политика

В гордуме Ростова принято решение о выделении дополнительных средств больнице №20

На эти деньги будет произведено техобслуживание аппаратов ИВЛ шведского производства
ЮРИЙ ВОЛКОВИНСКИЙ
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На внеочередном заседании ростовской городской Думы шестого созыва было рассмотрено несколько вопросов. Фото: rostov-gorod.ruНа внеочередном заседании ростовской городской Думы шестого созыва было рассмотрено несколько вопросов. Фото: rostov-gorod.ru
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В Ростове-на-Дону состоялось 46-е внеочередное заседание городской Думы шестого созыва под руководством председателя городской Думы – главы города Зинаиды Неярохиной. В нем приняли участие 28 народных избранников, а также прокурор донской столицы Петр Треглазов. На заседании было рассмотрено несколько вопросов.

В частности, депутаты проголосовали за внесение изменений в расходную часть городского бюджета на 2020 год, в соответствии с которыми из резервного фонда было направлено 10,9 млн рублей горбольнице № 20 на техническое обслуживание аппаратов ИВЛ с обновленной программой и установкой распылителей лекарственных средств, а также текущий ремонт электрики для открытия второго ковидного госпиталя по лечению пациентов с коронавирусом.

По словам замглавы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, аппараты искусственной вентиляции легких были произведены в Швеции. Изначально они приобретались для выхаживания детей. Теперь оборудование экспертного класса поможет пациентам госпиталя с COVID-19.

Замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова рассказала об аппаратах ИВЛ шведского производства. Фото: rostov-gorod.ru

Замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова рассказала об аппаратах ИВЛ шведского производства. Фото: rostov-gorod.ru

- Применив новое программное обеспечение и снабдив аппараты ИВЛ распылителями лекарственных препаратов в легкие, с их помощью можно рассчитывать на существенное повышение качества лечения больных любого возраста, - отметила Елена Кожухова.

Кроме того, на заседании был рассмотрен еще один вопрос. Народные избранники решили обратиться в избирательную комиссию Ростовской области для того, чтобы возложить полномочия окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии при проведении намеченных на сентябрь текущего года выборов депутатов городской Думы седьмого созыва.

Также гордума поддержала досрочное прекращение полномочий депутата Валентины Колесниковой. После сложения мандата, она переходит на работу в администрацию одного из районов донской столицы. На новом посту Колесникова займется социальными вопросами.

- 12 мая в городскую Думу поступило заявление от Валентины Колесниковой о сложении полномочий депутата Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва, избранной по Ворошиловскому одномандатному избирательному округу № 1, по собственному желанию в связи с назначением на должность заместителя главы администрации Ворошиловского района Ростова по социальным вопросам, – сообщила председатель городской думы Зинаида Неярохина.

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Фото: rostov-gorod.ru

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Фото: rostov-gorod.ru

Отметим, что Валентина Колесникова сначала окончила Ростовский государственный университет по специальности «Русский язык и литература», а позже – Южный федеральный университет по специальности «Юриспруденция». Она занимает должность директора ростовской гимназии № 34 имени Д. М. Чумаченко (с 2015 года) и руководит пунктом поведения ЕГЭ в Ростове-на-Дону и Ростовской области (с 2003 года). Депутатом стала в сентябре 2019 года после проведения довыборов в гордуму.

Также почетной грамоты городской Думы была удостоена директор ростовского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Елена Соболева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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