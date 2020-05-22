Похищение мощей Николая Чудотворца - готовый сценарий приключенческого фильма

Как известно, образ святителя Николая Чудотворца овеян многими легендами и историями. О них в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

Игорь Петровский.Фото: Личный архив героя публикации

- Святитель стал собирательным образом, горячо любимым не только верующими, но и людьми светскими, - рассказал Игорь Павлович. - Именно он является прообразом Санта Клауса и нашего Деда Мороза. Ему приписывают рукоприкладство на Вселенском соборе. Именно его мощи когда-то украли итальянцы у византийцев. Кстати, сегодня, 22 мая, мы празднуем дату, которую называем «Перенос святых мощей в Бари». В общем, жизнь этого человека, как во время его земного бытия, так и после была наполнена всевозможными событиями, легендами и мифами.

- Но начнем по порядку...

- Несмотря на все легенды, святитель Николай был реальным историческим персонажем. Жил он в греческой колонии Ликии - это территория нынешней Турции. И был человеком глубоко верующим с раннего детства. После того, как умерли его родители, он стал раздавать свое имение. Потом церковь призвала его на святительское служение, которое совпало с серьезными и самыми продолжительными в истории империи гонениями на христиан. Но тогда ни сам Николай, ни его паства сильно не пострадали. Он был милостивым человеком, добрым епископом и глубокоуважаемым гражданином.

Образ святителя Николая Чудотворца овеян многими легендами и историями.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что это за история с рукоприкладством?

- Есть легенда, что он участвовал в работе Первого Вселенского собора в 325 году. Там обсуждалась ересь Ария, который отказывался видеть во Христе Бога. Эта ересь распространялась по Александрии, и церковь должна была как-то ответить на это через диалог, соборное решение, споры, дискуссии. И вот в житие 16 века появляется эпизод, согласно которому святитель Николай приехал на тот собор, вышел на подмостки и врезал Арию по лицу. Благочестивые тексты смягчают повествование до пощечины. Но, тем не менее, если верить этому тексту, Николай устроил в присутствии императора драку, что воспринималось как оскорбление всех присутствующих. Несмотря на то, что эта легенда вошла в культуру и житие, она часто использовалась в недобром контексте. Некоторые до сих пор ссылаются на эту «святую драку», оправдывая рукоприкладство во имя веры или даже что-то пострашнее.

Но все же многие церковные историки говорят, что это придуманный эпизод. Святителя Николая даже нет в списке епископов этого собора. Все древние жития святителя совершенно не знают этого сказания. И это абсолютно не клеится с образом епископа, которого церковь с древнейших времен в молитвах называла «образом кротости, учителем воздержания, высоким в своем смирении».

- Еще с ним связывают много всевозможных чудес...

- Да, самое известное, пожалуй, про спасение трех девиц. Отец не имел возможности их прокормить и выдать замуж, поэтому даже хотел отправить на порочную тропу. Когда святитель Николай узнал об этом, то ночью подбрасывал мешочки с золотом к ним во двор, один из которых и попал в чулок, предназначенный для сушки. Отсюда, кстати, и пошла традиция класть подарки в новогодние чулки.

Кроме того, Николай Чудотворец является покровителем моряков, он помогал им при жизни. После его кончины его мощи стали обильно мироточить, выделять какое-то благоуханное масло. На это обратили внимание люди: паломники стали идти к его святым мощам. Уже в 9 веке его мощи перевезли в специальную церковь, в которой они пробыли до 1087 года. А потом произошло то, что греческая церковь называет похищение, а наши предки именовали переносом мощей.

Санкт-Петербург. Проводы ковчега с мощами Николая Чудотворца в Бари из Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.Фото: Александр ГЛУЗ

- Расскажете?

- Дело в том, что в конце первого тысячелетия турки начали завоевывать Малую Азию, что являлось большим риском для христианских святынь. Византийские императоры не справлялись с этим напором, ситуация усугублялась. В это время на Западе конкурировали два приморских города - Венеция и Бари. И те, и другие думали, как поднять свой престиж. Оба решили, что им не хватает какой-нибудь святыни. Самым популярным святым в то время среди моряков был Николай. Родился план похитить его мощи у греков. В Миры Ликийские, где хранились мощи святого, снарядили две пиратских экспедиции. Но барийцы оказались шустрее: они добрались первыми. Под покровом ночи с моря высадилась итальянская разведка. Она доложила: в храме мощи охраняют четверо монахов. 47 вооруженных моряков и два итальянских священника пришли в храм. Греки ничего не подозревали, думая, что прибыли паломники. Гости расположились, служа молебен. А потом связали монахов, в спешке вытащили мощи - и бегом на корабль. Монахи развязали веревки и начали бить в набат. Весь город бросился в погоню, но преследователям суждено было увидеть лишь удаляющийся парус итальянской ладьи. Коварное похищение стало «святым переносом мощей» для жителей Бари. Святыню торжественно встретили и построили потрясающе красивую церковь. Там до сих пор эти мощи и находятся.

- Но ведь какая-то часть мощей святителя есть и в Венеции...

- Все верно. Венецианцы поняли, что в регате за мощами их корабли оказались медлительнее барийских, но зато из-за спешки барийцы оставили в храме около 20 процентов мощей святителя. Тогда они с такой же хитростью подобрали оставшиеся и увезли их в Венецию. И там также воздвигли прекрасный собор.

- А как это похищение стало праздником у нас?

- Это очень интересный вопрос. В то время как греки оплакивали этот день как величайший грабеж, итальянцы прославляли Бога за чудо переноса мощей. Сложился целый праздник. Его торжественно и многолюдно отмечали. И вот уже через три года праздник переноса святых мощей святителя Николая появляется в русских календарях. По-видимому, наши предки посчитали, что много праздников не бывает. И вместо византийского траура выбрали итальянскую радость. Так и появился праздник Николы Вешнего, который по старому стилю праздновался 9 мая. Кстати, в России нет более почитаемого святого: количество храмов на Руси в его честь было самым большим после числа храмов, возведенных в честь Богородицы.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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