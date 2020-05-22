От выпускника суворовского училища до главы администрации старинного города

Коренной азовчанин Владимир Ращупкин родился 21 февраля 1980 года. После окончания азовской средней общеобразовательной школы №15 поступил в Новочеркасское суворовское военное училище МВД РФ, которое окончил с отличием в 1997 году. Спустя пять лет он получил диплом юриста в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). По окончании вуза работал юрисконсультом и начальником юридического отдела в частных компаниях и государственных учреждениях города Азова и Азовского района.

Фото: Алина Ращупкина

Профессиональную деятельность Владимир Ращупкин совмещал с активным участием в общественной работе: являлся депутатом Азовской городской думы шестого созыва, заместителем председателя комиссии по бюджету. Член политической партии «Единая Россия».

В 2004 году защитил диссертацию по экономике родного города Азова. Владимир Валерьевич всегда с особой любовью относился к исторической культуре города, старался сохранить и приумножить его туристическую привлекательность.

Он сам об этом рассказал на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Мне сегодня особенно приятно выступать здесь и представлять город Азов - один из древнейших городов на Юге России, являющийся уникальным археологическим памятником, основанным в 11-м веке и в прошлом году отметившим свое 950-летие. Благодаря своему богатому историческому прошлому наш город сегодня популярен не только среди туристов Ростовской области, но и всего Юга нашей страны. Поэтому вопросы развития туристской инфраструктуры и сохранения исторического облика являются для нас сегодня приоритетными. Современный турист, Владимир Владимирович, очень требовательный, естественно, он стремится получить незабываемые эмоции. Мы подошли к вопросам развития территории с позиции создания «экономики впечатлений», разработав муниципальную программу «Азов гостеприимный», которая учитывает основные вопросы развития внутреннего въездного туризма для малых городов, а именно: как «задержать» туриста на несколько дней в территории и как сделать этого туриста «возвратным». В этой связи мы сделали акцент на развитии исторического, событийного и гастрономического туризма.

10 декабря 2015 года решением Азовской городской думы Владимир Ращупкин был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Азова, а в январе 2016 года стал полноправным главой.

Люди, которые знают Владимира Валерьевича лично на протяжении многих лет не только как представителя власти, но и как специалиста и просто человека, всегда отзываются о нем только хорошо.

Помимо этого, его отличают большая работоспособность, целеустремленность, доверие к окружающим, стремление делами, а не словами служить обществу, чтобы оправдать то доверие, которым он заслуженно пользуется у населения города Азова. Кроме того, он является хорошим семьянином: помогает престарелым родителям, занимается воспитанием двух дочерей, старшая из которых вместе с мамой поет в церковном хоре.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.Исполняет Анна РАЩУПКИНА. Видео: Алина Ращупкина

Несмотря на непростые политические и экономические условия, результаты развития экономики города Азова свидетельствуют о системном и динамичном развитии. На протяжении трех лет подряд Азов занимает верхнюю строчку по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления среди городских округов Ростовской области, возглавляет областные рейтинги по развитию экономики, спорта, туризма и другим направлениям.

Владимир Ращупкин в своей работе на высоком профессиональном уровне решает вопросы привлечения в город инвестиций. За 2018 год по результатам проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций город Азов занял 1-е место. Особое внимание уделяется мероприятиям по повышению информационной открытости администрации.

Владимир Ращупкин является настоящим профессионалом своего дела. Имеет блестящее образование. За короткое время был проведен карьерный рост от юриста бюджетного предприятия до главы администрации городского округа. Глава администрации пользуется заслуженным уважением всех поколений земляков. Его ценят за человечность, порядочность, стремление вникнуть в проблему и понять чаяния каждого, кто к нему обращается.

Город участвует и побеждает в региональных и федеральных конкурсах. Ассоциация малых туристических городов выбрала Азов для проведения Всероссийского фестиваля малых городов. А ассоциацией малых и средних городов России Владимир Ращупкин вновь избран в состав правления. В январе 2018 года он в числе нескольких руководителей муниципалитетов России принял участие в проводимом Президентом РФ Владимиром Путиным форуме малых городов и исторических поселений, первым выступив с докладом перед главой государства.

Сегодня каждый гость города, приехав в Азов, сможет по достоинству оценить его преображение в лучшую сторону. В городе отреставрирован главный пешеходный бульвар, появилась ухоженная набережная, новые памятники архитектуры. Был отреставрирован и засиял новыми красками красавец подвесной мост через речку Азовка. Были основаны парковые зоны. По городу стало приятно гулять.

Азовчане поздравляют Владимира Валерьевича с пятилетием работы на высоком посту главы администрации города Азова и желают ему новых побед!