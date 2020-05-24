2020-05-24T15:47:01+03:00
Общество

«По последнему слову техники!»: Каким Лицей №20 Ростова-на-Дону станет после реконструкции

В администрации города заверили обеспокоенных родителей, что прежнее число обучающихся будет сохранено, но условия для учеников станут комфортными [видео]
Ольга ГОПАЛО
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Все учащиеся лицея продолжат в нем учебу.Все учащиеся лицея продолжат в нем учебу.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове-на-Дону стартует масштабная реконструкция одного из красивейших зданий города, в котором располагается учебное заведение. Речь идет о Лицее № 20 имени В.П. Поляничко, что в районе Сельмаша. Дело в том, что уже долгие годы само строение и прилегающая к нему территория находятся в плачевном состоянии. Но теперь это решили исправить.

- В 2015 году Лицей № 20 объединили со средней школой № 75, - рассказал в своем Инстаграм глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Тогда наметились планы по возрождению здания. Однако, за пять лет не удалось продвинуться в этом направлении. И вот теперь мы приступаем к реконструкции!

Но многие родители стали беспокоиться - смогут ли там учиться все школьники, так как прошла информация о том, что из-за появления лифтов, современных классов и спортплощадок, посещать лицей смогут только ученики с ограниченными возможностями здоровья. И тогда - что делать остальным?

Обновленное учебное заведение распахнет свои двери уже в 2021 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обновленное учебное заведение распахнет свои двери уже в 2021 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будет обстоять дело на самом деле, рассказала глава пресс-службы городской Администрации Мария Петрова. Она заверила, что после реконструкции лицей сохранит прежнее число обучающихся.

- Все дело в том, что расчет количества учащихся осуществляется из утвержденного норматива площади земельного участка на одного ученика, - объяснила Мария Владимировна. - А земельный участок школы был сформирован еще в 1934 году. Так, в настоящее время комплектация учебного заведения составляет 48 классов. При проектировании обновленного здания удалось сохранить количество учебных кабинетов. То есть, в итоге, будут оборудованы 48 (!) многофункциональных аудиторий. Именно это и позволит разместить всех обучающихся лицея и после реконструкции.

Известно, что обновленное учебное заведение распахнет свои двери уже в 2021 году. И тогда в лицее появятся полноценные хореографический, спортивный и актовый залы. Кроме того, для ребят будут открыты три разновозрастные спортивные площадки.

- Хотелось подчеркнуть, что после реконструкции город получит новое, укомплектованное по последнему слову техники учебное заведение, - добавила собеседница. - А все учащиеся лицея продолжат в нем учебу.

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Грандиозная реконструкция. Лицей №20 обретет новую жизнь!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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