2020-05-25T17:24:29+03:00
Общество

Л-Моторс и SKODA для Вашего бизнеса

Для корпоративных клиентов компания Л-Моторс готова предложить специальные условия приобретения автомобилей
Материал предоставлен пресс-службой компании «Л-Моторс»
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Фото: пресс-служба компании «Л-Моторс»Фото: пресс-служба компании «Л-Моторс»
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Независимо от того, насколько велик Ваш бизнес, компания Л-Моторс, официальный дилер SKODA, всегда сможет предложить Вам то, что будет в полной мере отвечать Вашим потребностям. Наши знания и опыт, широкий спектр продукции и услуг способны удовлетворить самые взыскательные запросы любого клиента, как розничного, так и корпоративного.

Благодаря уникальным свойствам, автомобили SKODA пользуются большим успехом у корпоративных клиентов. В 2017 году доля корпоративных продаж марки в общем объеме продаж в Российской Федерации составила 30,7%, таким образом, данная цифра показывает, что каждый третий автомобиль продан нашим многоуважаемым корпоративным клиентам.

Основными критериями в выборе SKODA являются такие качества, как:

- вместительность (каждая модель марки SKODA отличается просторным салоном и вместительным багажником);

- окупаемость автомобиля (автомобили марки SKODA полностью оправдывают Ваши затраты, так как опережают многих конкурентов по соотношению цена/качество!);

- умные решения SimplyClever (автомобили SKODA могут быть оснащены широким спектром «Просто гениальных» деталей управления);

- безопасность (автомобили марки SKODA обеспечивают безопасность не только самого автомобиля, но и всех пассажиров);

- высокое качество (это касается не только самих автомобилей, но также аксессуаров и запчастей, и, конечно, качества предоставляемых услуг).

Для корпоративных клиентов компания Л-Моторс готова предложить специальные условия приобретения автомобилей. Наша команда сделает Вам предложение по подбору моделей, а так же структурированию и финансированию сделки. Не менее важным является и то, что мы обеспечиваем дальнейшее обслуживание Вашего автопарка на индивидуальных условиях.

Многообразие комплектаций автомобилей SKODA, возможность доукомплектовать их опциями, исходя из конкретных потребностей клиента, возможность выбора цветов — все это позволяет собрать именно такой корпоративный автомобиль SKODA, который нужен именно Вам и Вашей организации.

Очень подробную информацию вы сможете получить по телефону (863) 237 237 7, а так же на сайте https://lmotors-skoda.ru/.

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