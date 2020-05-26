2020-05-26T12:46:23+03:00
Общество

Поздравления и творческие номера онлайн: В Ростовской области последний звонок прозвенит для 430 тысяч школьников

Прощаться со школой на Дону в этом году будут до 30 мая
Ольга ГОПАЛО
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В этом году так не прокатишься, только онлайн.В этом году так не прокатишься, только онлайн.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области до 30 мая последний звонок прозвенит для 430 тысяч донских школьников. Правда, впервые в истории он раздастся не в школьных коридорах, а во Всемирной паутине. В этом году на Дону более 16,7 тысячи выпускников одиннадцатых классов покинут стены родных школ. Еще около 40,5 тысячи выпускников девятых классов завершают обучение на ступени основного общего образования и тоже делают свой выбор: продолжить обучение в школе или поступать в колледжи и техникумы.

По словам министра образования Дона Ларисы Балиной, конкретная дата, форма и особенности проведения последних звонков определяются школами самостоятельно. Как правило, это будет общее поздравление со стороны руководства школы или управления образования, затем мероприятия внутри класса в режиме онлайн: творческие номера, поздравления детей и учителей, родителей, школьный звонок, записанные на видео без посещения школы.

Известно, что в Ростове-на-Дону последний звонок прозвенит для выпускников 30 мая в 09:00.

- Начнется торжественная часть с обращения главы администрации города Алексея Логвиненко, - сообщили в региональном минобре. - В виртуальном мероприятии примут участие классные руководители выпускников, первые учителя и родители. Несмотря на самоизоляцию и проведение праздника дистанционно, все гости будут нарядно одеты по случаю торжества.

Известно, что в Ростовской области в этом году для абитуриентов свои двери откроют 26 вузов и 111 средних профессиональных учреждений образования. Они готовят специалистов около 500 профессий и специальностей, которые необходимы экономике и социальной сфере донского региона.

ДОСЛОВНО

"Впереди - новые возможности и цели"

Глава РО Васиий Голубев:

- Уважаемые выпускники! Вы не одиноки в своих переживаниях! Понимаю, что вам пришлось вдвойне сложно – потому что и последний период обучения, и подготовка к экзаменационной кампании «перешли» в онлайн-режим. Это трудности временные, а впереди – новые возможности и цели. В этом году президентом страны принято решение увеличить число бюджетных мест в наших высших учебных заведениях, чтобы не меньше 60% выпускников смогли дальше учиться бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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