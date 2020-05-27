СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет со дня основания

Столетний рубеж перешагнул один из самых интересных представителей агропромышленного комплекса Ростовской области - передовое хозяйство СЗАО «СКВО». Базирующееся в уютном хуторе Путь Правды предприятие было основано 17 мая 1920 года. Мало кто в ту пору мог предположить, что скромная коммуна, незаметно спрятавшаяся среди степей вдали от шумных городов, через век станет одним из ведущих донских экспортеров элитной пшеницы, а также производителем высококачественной мясо-молочной продукции.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

ПЛОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Колхоз имени Военсовета СКВО появился на месте имений казачьего генерала Жеребкова и помещика Чернова. Сначала это была сельскохозяйственная коммуна Путь Правды. Коллективное хозяйство состояло из 16 крестьянских семей, 8 волов, 8 лошадей, 6 коров и 40 овец. Первый трактор прокатился по колхозному полю лишь весной 1925 года.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

К началу 1930 года здесь стали выращивать верховых лошадей для командиров Красной армии. Колхоз переименовали в «Реввоенсовет СКВО», чуть позже - в «Военсовет СКВО». Через десять лет здесь уже работали мельница, маслобойка, крупорушка, три паровые молотилки и много мастерских. В 1959 году в состав «Военсовета СКВО» вошел колхоз имени Кирова с населенными пунктами Краснюков, Красная Звезда и Голубовка.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Новая веха в развитии набиравшего обороты предприятия началась в 1989 году с приходом пятнадцатого председателя колхоза Владимира Михайловича Касьяненко. Энергичный руководитель строил работу своего хозяйства, исходя из реалий поменявшихся экономических отношений - без страха принимать неожиданные решения. За четверть века своего руководства он сделал предприятие одним из лучших на Дону по всем направлениям деятельности: растениеводству, семеноводству и животноводству.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

Владимир Касьяненко революционно обновил материально-техническую базу, возвел современные элеваторы, а также первым в Ростовской области начал эксплуатировать инновационную сельхозтехнику Case.

А построенная им ферма с оборудованием DeLaval на 1 500 голов КРС голштинской породы вообще считалась первой мегафермой в России.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

В 2015 году Владимир Михайлович ушел из жизни. Однако его дело смело продолжила дочь Анна Касьяненко. Молодая девушка, которой тогда было всего 24 года, без колебаний взяла на себя ответственность за будущее СЗАО «СКВО» и его сотрудников.

Новому гендиректору удалось не только сохранить курс своего отца, но и существенно нарастить мощности сельхозпроизводителя. Это позволило компании стать одним из самых перспективных сельхозпроизводителей региона, работающих на экспорт.

Фото: Архив СЗАО «СКВО»

«ПОТОМКАМ НУЖНА СМЕЛОСТЬ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ»

Со столетним юбилеем сельхозпредприятия «Комсомольская правда» - Ростов» лично поздравила генерального директора СЗАО «СКВО» Анну Касьяненко и задала несколько вопросов о прошлом, настоящем и будущем руководимого ею передового хозяйства.

- Как ситуация с коронавирусом повлияла на планы по празднованию юбилея?

- Мы планировали провести массовое мероприятие: у нас около 500 сотрудников, местных жителей - не меньше пяти тысяч, много приглашенных гостей намечалось, но в условиях пандемии решили все отменить, поскольку не можем рисковать здоровьем и жизнью людей, несмотря на статус события. Однозначно мы не будем подвергать их всех даже малейшей опасности и перенесем все на следующий год. При этом отмечу, что большая часть подготовки к масштабному празднику уже сделана и он точно состоится - только несколько позже, чем было задумано изначально.

- Какой период в истории СЗАО «СКВО» вам кажется самым интересным?

- Я испытываю трепет и гордость от того, что нашему хозяйству исполнилось уже столько лет. Не побоюсь сказать, что вековой юбилей - это великая дата. Мне бы не хотелось выделять какие-то отдельные периоды, потому что я уверена, что те результаты, которые достигло СЗАО «СКВО», складывались ежедневным кропотливым трудом сотрудников на протяжении всего срока существования хозяйства - с моменты основания коммуны до настоящего времени. С другой стороны, период опережающего развития, когда стали активно использоваться инновации, связан с деятельностью Владимира Касьяненко. Конечно, стоит отметить и первых основателей колхоза - тех смельчаков, которые имели мужество собраться сто лет назад, чтобы начать новую трудовую жизнь в донской степи. Я считаю, что мы должны отдавать дань уважения каждому, кто оставил свой вклад.

- Вы упомянули, что Владимир Касьяненко в своей работе делал ставку на инновации. Речь идет о технических новшествах?

- Не только. Люди, работавшие с моим отцом, отмечали, что Владимир Михайлович смотрит в будущее и принимает стратегические решения, направленные на развитие предприятия на многие годы вперед. Кто-то из его современников чуть ли пальцем у виска не крутил, когда он закладывал элеваторы, закупал иностранную сельхозтехнику, не жалел сил и средств, чтобы в хозяйстве появились коровы-«голштинки», привезенные из-за границы. Думаю, у отца были не только отменное предпринимательское чутье, но и хорошая жизненная смекалка, а также большой опыт, которые и позволили ему делать уникальные шаги, отличавшие его от всех остальных. Он принимал решения о развитии животноводческих направлений, чтобы создавать дополнительные рабочие места. Именно благодаря Владимиру Михайловичу работники были задействованы на предприятии весь год, что для сельского хозяйства является редкостью. И те изменения, которые происходят сегодня, являются продолжением его вектора развития СЗАО «СКВО». Уже нами были построены теплые ремонтные мастерские, чтобы не только сотрудники животноводческих комплексов были обеспечены работой в зимнее время, но и техники-механизаторы не теряли постоянный источник дохода и могли обеспечивать свои семьи.

- И все-таки насколько важны технологии в современном сельском хозяйстве?

- Они жизненно необходимы, и мы, разумеется, инвестируем в новейшие технические средства. Другое дело, что практический опыт тоже вносит свои коррективы, благодаря которым эффективность той или иной технологии либо подтверждается, либо ставится под сомнение. Приведу пример из области растениеводства. Некоторое время назад хозяйство частично перешло на технологию нулевой обработки почвы - это был такой мировой тренд среди сельхозпроизводителей. Но постепенно стало очевидным, что этот способ имеет свои существенные недостатки и не предназначен для постоянного использования. Мы стали возвращаться к применению глубокой обработки почвы с помощью плугов. Новые технологии всегда являются экспериментальными. Нужно это понимать и пытаться сохранять баланс между традиционными и новаторскими методами.

- Если бы у вас возникло желание оставить капсулу времени, что бы вы хотели донести будущим сотрудникам СЗАО «СКВО» 2120 года?

- В таком послании я бы выразила надежду, что наше хозяйство продолжает свою славную историю и приумножает число достижений на ниве сельхозпроизводства. Потомкам я бы написала одну самую главную мысль: не бойтесь действовать. Под лежачий камень вода не течет. Если у них хватит смелости принимать правильные решения и осуществлять их, то тогда СЗАО «СКВО» и через сто, и через двести лет будет на лидирующих позициях.