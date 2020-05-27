2020-05-27T12:30:56+03:00
Общество

Отказ от авиа- и жд билетов: как и кому предъявить претензию

Говорим об этом с ростовским юристом Николаем Сарминым
Ольга КУБЫШЕВА
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Главное, что следует помнить пассажирам: осведомлен - значит, "вооружен".Главное, что следует помнить пассажирам: осведомлен - значит, "вооружен".Фото: Андрей КАРА
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Лето - сезон отпусков. И, несмотря на пандемию коронавируса, многие мечтают о поездке. Как известно, покупать билеты заранее выгодно. Вот только можно ли отказаться от купленных авиа- и жд билетов, и как это сделать правильно, в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» говорим с и.о. декана юридического факультета, заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского права Южно-российского института управления РАНХиГС Николаем Сарминым.

- Николай Алексеевич, можно ли отказаться от купленного билета?

- Существуют такие понятия, как вынужденный и добровольный отказ. Первый обусловлен обстоятельствами, которые не зависят от воли и желания пассажира. Например, в случае заболевания или плохого самочувствия, смерти близких родственников или отмены рейса авиакомпании. Они являются вынужденными. И при них потребитель имеет право отказаться от перевозки и потребовать возврата денежных средств, предоставив соответствующие доказательства. Добровольный возврат - это когда планы поменялись из-за того, что пассажир самостоятельно не хочет лететь или ехать. И в этом случае уже действуют тарифные правила и условия, предусмотренные договором перевозки, с которыми клиент должен был быть ознакомлен еще до заключения договора.

- От какого билета сложнее отказаться от авиа- или ж/д?

- Исходя из собственного опыта, могу сказать, что легче от второго. Например, еще до прошлого года компания «Российские железные дороги» не продавала невозвратных билетов, поэтому с небольшой комиссией их можно было вернуть любое время до отправления поезда, а также в течение 4-6 часов после. Для тех, кто приобретает билет на официальном сайте, процедура проста: возврат билета и денег происходит автоматически, стоимость возвращается на карту, с которой оплачен билет. Но важно обратить внимание на то, что начиная с прошлого года в компании ввели практику и невозвратных билетов. Они обозначены специальным значком и маркировкой, чуть дешевле обычных, но вернуть их уже нельзя. Поэтому при покупке надо обращать на это внимание, чтобы не было разочарования по этому поводу. Если вы не уверены в свои планах - и здесь это универсальное правило как для ж/д, так и для авиационных перевозок, всегда возьмите билет, который можно обменять с небольшой доплатой. Тем самым вы сможете подстраховать себя.

- А если говорить об авиаперевозках?

- Например, все самые дешевые билеты, в стоимость которых не включен провоз регистрируемого багажа, как правило, невозвратные. И здесь надо внимательно ознакомиться с условиями и тарифами еще при покупке билета. Авиационная отрасль уникальна, и надо принимать правила игры, которые существуют. В некоторых случаях штраф может быть больше, чем стоимость самой поездки и тогда его проще выбросить, оплатив новый.

Или же иногда дешевле купить билет в обе стороны, а полететь в одну. Условия и правила ценообразования там сложные. ФАС периодически интересуется этим вопросом. Но, по сути, это все заимствованные западные модели и распространенная общемировая практика. Поэтому тут одно правило игры - осведомлен значит вооружен.

- А если речь идет об изменении в расписании самой авиакомпании.

- Авиационные правила позволяют отказаться от билета, если изменение в расписании происходят даже заблаговременно - например, за два месяца. Но тут пассажир всегда сталкивается с большими трудностями. Поэтому значение имеет, у кого именно вы его приобрели - у самого авиаперевозчика, агента, агрегатора или через метапоисковик. Многие покупатели не вникают - кто продавец, а зря.

- Почему?

- В случае изменений билета, если он возвратный, вы должны будете оплатить штрафы не только самой компании, но и дополнительно агентские сборы. Ну, и наконец, в Сети немало сайтов-мошенников, которые легко вычислить. Например, у них очень дешевая цена за билет. Хотите проверить порядочность, попробуйте отыскать отзывы о них через поисковик. Как правило, негативные находятся достаточно быстро. Важно одно, прежде чем купить билет, не стоит полагаться на русское авось. Так вы сможете насладиться поездкой и уберечь себя от ненужных проблем и трат.

- Важно ли какой билет - электронный или бумажный?

- Бумажные остались только в практике железнодорожных перевозок. Их можно купить в кассе. Но помните - вернуть его можно также, приехав туда снова. Сейчас электронный вариант покупки позволяет все сделать гораздо быстрее, с помощью всего нескольких кнопок в личном кабинете. В условиях самоизоляции, это особенно удобно. Но некоторые авиакомпании, как мы знаем, заставляют нас приходить в офис, чтобы сделать возврат. Но все возможно дистанционно, тем более, что существуют разные формы защиты информации, все телефонные разговоры записываются, можно делать скрин-шот экрана или сохранить переписку. Главное знать у кого ты его купил, чтобы грамотно отстоять свои права.

- Как сделать возврат?

- По месту приобретения билета. Если авиа или ржд перевозчик, то к ним, если агент - то к нему. И запастись терпением. Даже если право на возврат признано, это не факт, что вы сразу получите свои деньги. Это, в принципе, может занять пару месяцев.

По заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.

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