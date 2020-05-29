Развитие цифровых услуг станет ключевым трендом в работе банковской сферы

Как пандемия Covid-19 и режим самоизоляции сказались на работе ВТБ, какие меры поддержки розничных и корпоративных клиентов на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции были приняты и о цифровизации бизнеса как главного тренда развития банковского сектора в ходе онлайн-конференции рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

- ВТБ - один из основных игроков на финансовом рынке Ростовской области, - озвучил Юрий Викторович. - Несмотря на сложившуюся рыночную ситуацию, по итогам первого квартала банк сохранил свои позиции в приоритетных сегментах работы - как с корпоративными, так и с розничными клиентами. Общий кредитный портфель банка в регионе составил 189,3 млрд рублей, объем привлеченных средств достиг 154,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств с учетом инвестиционных продуктов увеличился до 127,2 млрд рублей. А как банк с государственным участием мы одними из первых начали реализацию государственных мер поддержки, разработав целый комплекс собственных программ и нефинансовых сервисов для помощи клиентам. Для нас это была приоритетная социальная задача. Благодаря этому многие предприниматели сохранили свои коллективы, а розничные клиенты получили крайне важную для их семей поддержку.

- Как изменилась работа банка за это время?

- В апреле мы наблюдали снижение клиентопотока в розничных отделениях, а значит, и меньший объем выдачи потребительских кредитов офлайн. Но на фоне введения режима самоизоляции зафиксировали серьезный всплеск интереса к цифровым продуктам, разработанным еще до пандемии. ВТБ накопил существенный опыт в области инструментов IT, облачных сервисов, e-commerce, big data и перенес все эти знания в практическую плоскость. ВТБ запустил новый проект по поддержке предпринимателей «Бизнес из дома». На своем сайте банк открыл специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес, не выходя из дома. У всех клиентов была доступна возможность дистанционно, не посещая офис, оформить онлайн-заявки на оформление любого кредитного продукта. Вопрос ближайшего будущего - массовые выдачи розничных займов полностью в режиме онлайн. Еще один пример дистанционного оформления розничного займа - это выдача кредитов наличными по телефону. Первые сделки уже реализованы и в нашем регионе.

- Какие меры поддержки клиентов, пострадавших от Covid-19, уже реализовал банк?

- С начала апреля к текущему моменту ВТБ одобрил ростовчанам более 4,7 тысячи заявок на кредитные каникулы по всем видам розничных кредитов на сумму, превышающую 3,1 млрд рублей.

Из них 3,9 тыс. (2,3 млрд рублей) - по потребительским кредитам, более 500 - по ипотеке (700 млн рублей), более 170 - по автокредитам (82 млн рублей). Порядка 88% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка. Также владельцы кредитных карт ВТБ автоматически получили отсрочку по платежам на апрель и май.

С начала старта программ поддержки ВТБ предоставил ростовским компаниям, понесшим потери от пандемии, кредитную помощь на сумму 7,2 млрд рублей. В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил 22 соглашения на 100 млн рублей. Льготное финансирование получили представители различных сфер услуг, розничной торговли и другие. Есть и другие госпрограммы, участие в которых принял ВТБ.

- Снизился ли интерес к ипотеке в апреле - мае?

- По ипотеке мы не увидели значительного снижения спроса: у нас одни из лучших предложений на рынке. У клиентов есть возможность совершать ипотечные сделки как с квартирами в новостройках, так и на рынке готовой недвижимости. Регистрации этих сделок существенно помог и собственный электронный сервис, благодаря которому клиенты могут не обращаться в МФЦ. Кроме того, у банка высокий уровень цифровизации ипотеки, что позволяет клиентам оформлять заявки в онлайн-формате. Более того, мы первыми из российских банков начали прием заявок и выдачу ипотеки по новой льготной госпрограмме под 6,5%.

- Какой прогноз по состоянию банковского рынка вы можете дать до конца года?

- Было бы преждевременно делать какие-либо прогнозы. Еще два-три месяца назад никто не предполагал, какое влияние окажет пандемия на рынок. В любом случае можно быть уверенным, что ключевым трендом до конца года будет развитие цифровых услуг. Что касается ВТБ, то мы всегда стремимся превзойти среднерыночные показатели. и увеличить наше присутствие на рынке региона.