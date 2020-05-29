2020-05-29T17:06:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава минздрава Татьяна Быковская рассказала о ситуации с выплатами медикам в Ростовской области во время пандемии коронавируса

Люди смогут обратиться за информационной поддержкой
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская - о ситуации с выплатами медикам. Фото: правительство Ростовской областиГлава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская - о ситуации с выплатами медикам. Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга разъяснила ситуацию с надбавками медикам, которые работают с больными коронавирусом.

Так, около около 10 тысяч медицинских работников региона получат в мае дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Согласно 484-му постановлению, за апрель произведены выплаты 1278 работникам медицинских учреждений. Три тысячи медиков получили стимулирующие выплаты по 415-му постановлению и более 4200 человек смогли получить деньги, положенные по постановлению губернатора.

- Мы решили, что деньги за работу с больными коронавирусом будут поступать отдельно. Уже на первое число они должны поступить на лицевые счета каждого задействованного сотрудника, - говорит Татьяна Быковская. - Это сделано для того, чтобы ему было видно, сколько ему конкретно заплатили за коронавирус.

По ее словам, по Ростовской области в мае по 484-му постановлению доплаты получат почти три тысячи сотрудников, а по 415-му постановлению – около 6 тысяч медицинских работников региона.

За разъяснениями по ситуации с выплатами людям рекомендовано звонить на телефон горячей линии.

АЛЛО!

Телефон для обращений по вопросам стимулирующих выплат медикам Ростовской области во время пандемии коронавируса: 8 (928) 120-39-49 (рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
Пришлите заявку на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу» и выиграйте приз
В Ростове может увеличиться плата за проезд в электротранспорте
Морили голодом и жестоко избивали: в Ростовской области родители-садисты пойдут под суд
Меры поддержки бизнеса: чем и как помогут предпринимателям
Антитела к коронавирусу выявили у нескольких жителей Ростовской области
Больных Сальского психоневрологического интерната лечат от коронавируса по особой методике
Жители Дона могут оформить ипотеку по ставке 5,9%
В Таганроге водитель сбил женщину-пешехода
В Батайске мужчина похитил 17 электронных сигарет
В Ростовской области проводят проверку из-за уволившегося врача, который требовал обеспечить медиков средствами защиты
«За 15 минут»: В РостГМУ делают экспресс-тестирование на наличие заболевания и антител COVID-19
В России каждую вторую ипотеку под 6,5% выдает ВТБ
Экономя на поездках по трассе М-4 «Дон», ростовчане могут помочь ветеранам
Министр здравоохранения Ростовской области назвала эффективную меру борьбы с коронавирусом
«В изоляцию бы с тобой отправился!»: Звезда Playboy Мария Лиман в купальнике очаровала поклонников
Глава Минздрава Ростовской области посчитала медицинские отходы от ковидных госпиталей угрозой эпидемической безопасности
Лже-сотрудник управляющей компании обманул жителя Новочеркасска
В Ростовской области неизвестный украл металлические ворота
Стала известна стоимость лечения пациента с коронавирусом на дому в Ростове
В Таганроге легковушка въехала в ларек
Главу администрации Азова Владимира Ращупкина отправили под домашний арест до середины июля
Пешком дешевле: 134,5 тысячи рублей ГИБДД задолжал житель Ростовской области
В Ростовской области ищут 27-летнего мужчину
Большинство новых заболевших "ковидом" - это ростовчане среднего возраста