Глава минздрава Татьяна Быковская рассказала о ситуации с выплатами медикам в Ростовской области во время пандемии коронавируса

В пятницу, 29 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время брифинга разъяснила ситуацию с надбавками медикам, которые работают с больными коронавирусом.

Так, около около 10 тысяч медицинских работников региона получат в мае дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Согласно 484-му постановлению, за апрель произведены выплаты 1278 работникам медицинских учреждений. Три тысячи медиков получили стимулирующие выплаты по 415-му постановлению и более 4200 человек смогли получить деньги, положенные по постановлению губернатора.

- Мы решили, что деньги за работу с больными коронавирусом будут поступать отдельно. Уже на первое число они должны поступить на лицевые счета каждого задействованного сотрудника, - говорит Татьяна Быковская. - Это сделано для того, чтобы ему было видно, сколько ему конкретно заплатили за коронавирус.

По ее словам, по Ростовской области в мае по 484-му постановлению доплаты получат почти три тысячи сотрудников, а по 415-му постановлению – около 6 тысяч медицинских работников региона.

За разъяснениями по ситуации с выплатами людям рекомендовано звонить на телефон горячей линии.

АЛЛО!

Телефон для обращений по вопросам стимулирующих выплат медикам Ростовской области во время пандемии коронавируса: 8 (928) 120-39-49 (рабочие дни с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00).