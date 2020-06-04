2020-06-04T11:36:35+03:00
Общество

Изменения в Конституции РФ 2020: как в Ростовской области пройдет общероссийское голосование

Уже с 5 июня 2020 года можно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ИК РОФото: ИК РО
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Как в Ростовской области пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, рассказали в избирательной комиссии региона.

Так, для удобства и безопасности жителей будет применен ряд алгоритмов. Один из них - голосование по месту нахождения голосующего «Мобильный избиратель». Известно, что территориальные избирательные комиссии Ростовской области будут принимать заявления о прикреплении к удобному участку с 5 по 20 июня в рабочие и выходные дни с 09.00 часов до 13.00 часов, 21 июня до 14.00. А участковые избирательные комиссии - с 16 по 21 июня в это же время. Кроме того, заявления о голосовании по месту нахождения также могут быть поданы и в МФЦ Ростовской области с 5 по 21 июня.

А вот с 25 по 30 июня участники смогут прийти и проголосовать на участке, а также вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях.

- Безопасность и охрана здоровья граждан - наш основной приоритет при проведении общероссийского голосования, - отметил председатель донского облизбиркома Андрей Буров. - Возможность проголосовать заранее и вне помещения позволит распределить поток голосующих и избежать скопления людей на участках.

Глава комиссии подчеркнул: при организации общероссийского голосования будут соблюдаться все меры безопасности.

- По сути, общероссийское голосование - наиболее безопасное социальное действие в нынешних условиях в сравнении с тем же походом в магазин или аптеку, - сказал Андрей Владимирович. - Члены комиссий будут контролировать соблюдение дистанции между голосующими и количество людей, находящихся на участке.

Кроме того, на всех этапах голосования и подсчета голосов будет обеспечена работа общественных наблюдателей. А назначат их Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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