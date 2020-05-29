2020-05-29T23:07:45+03:00
Общество

Крупнейший донской комплекс для переработки отходов начнет работу в 2021 году

Мясниковский МЭОК будут возводить в несколько этапов
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Новый МЭОК в Мясниковском районе заработает в следующем году. Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»Новый МЭОК в Мясниковском районе заработает в следующем году. Фото: пресс-служба ГК «Чистый город»
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Проектно-сметная документация на строительство самого большого в Ростовской области межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), расположенного в Мясниковском районе донского региона, получила положительное заключение экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России.

Как сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области, строительство объекта уже началось и будет вестись поэтапно, в две смены. При этом в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции работы по возведению комплекса остановлены не были. В соответствии с намеченными сроками, новый МЭОК заработает в следующем году.

Комплекс будет принимать до 800 тысяч тонн коммунальных отходов в год. Объем инвестиций регоператора ООО «ГК «Чистый город» составит свыше 2 млрд рублей.

- В состав крупнейшего на Дону комплекса по переработке отходов в Мясниковском районе войдут полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования. К будущему комплексу также проложат новую подъездную дорогу в обход хутора Веселый, протяженностью 3,8 км. Самый приближенный участок дороги расположен на расстоянии 630 м до первого домовладения хутора и более чем в 1,5 км от его центра. Такая удаленность не нарушит покой жителей и не принесет неудобств из-за передвижения спецтехники, - уточнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Территорию для МЭОКа выбирали с помощью тщательных исследований и расчетов. В 2013 году московский ОАО Центр благоустройства и обращения с отходами совместно с краснодарским ООО «Северокавказским институтом экологического проектирования» провели всю необходимую подготовительную работу.

В частности, специалисты учитывали специфику территории, численность населения, объемы образования отходов, а также логистические и экономические особенности.

В итоге Ростовскую область поделили на восемь территориальных зон, в каждой из которых необходимо построить свой отходоперерабатывающий комплекс - Волгодонский, Сальский, Морозовский, Новочеркасский, Миллеровский, Красносулинский и Мясниковский.

Основная цель современных МЭОКов заключается в обеспечении экологической безопасности. При проектировании и строительстве применяются самые прогрессивные технологии, позволяющие исключить негативное воздействие на окружающую среду.

- Запуск мусоросортировочного комплекса в 2021 году позволит производить обработку и деление на фракции всех образующихся в Мясниковском МЭОКе отходов. Отобранное вторичное сырье (бумага, картон, стекло, пластик, металл) планируется направлять на реализацию российским партнерам по переработке, - подчеркнули в донском минЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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