2020-05-30T11:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое мужчин скончались от коронавируса в Ростовской области

За сутки в регионе выявлено 152 случая заражения COVID-19
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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За сутки в Ростовской области скончались еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус.За сутки в Ростовской области скончались еще двое мужчин, у которых был выявлен коронавирус.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Роспотребнадзор опубликовал последние данные по динамике распространения коронавирусной инфекции в донском регионе на 30 мая. За сутки в Ростовской области тестирование выявило 152 новых случая инфицирования COVID-19, а общее количество больных достигло 4580 человек.

При этом коэффициент распространения инфекции снизился до 0,75. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 109.

За весь период в области выздоровели уже 1672 ковидных пациентов, за минувшие сутки – 82 жителя области.

Проходят терапию в стационарах медицинских учреждений 493 пациента. Загруженность коечного фонда остается на уровне 18,5%.

27 дончан борются с коронавирусом, будучи подключенными к аппаратам ИВЛ. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Также, по информации Роспотребнадзора, за сутки жертвами COVID-19 стали два человека, оба - мужчины пенсионного возраста. Одному из них было 75 лет, другому – 81 год. В анамнезе первого погибшего были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание. У второго дончанина, медики выявили сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в Ростовской области за весь период наблюдения зафиксировано 38 летальных случаев у больных с диагностированным коронавирусом.

Отметим, что донскими лабораториями за сутки проведено 4626 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено более 124 тысяч исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения составляет 114,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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