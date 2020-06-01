«Ох, как дурят!»: Топ-3 быстрых способов лишиться своих сбережений

С приходом в нашу жизнь банковских карт многое поменялось. Карманы не оттягивает мелочь. С собой необязательно носить кошелек. А в некоторых случаях достаточно и обыкновенного смартфона, чтобы совершить платеж. Однако реально-виртуальные деньги потерять можно быстрее, чем их бумажные аналоги. И, как показывает статистика, ставки выше. В ростовской полиции рассказали о самых частых случаях мошенничеств с банковскими картами. И тут, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

СПАСТИ ОТ МОШЕННИКА

Сотрудники безопасности банков, которые бесцеремонно вторгаются в жизнь клиентов, пожалуй, номер один в топовом рейтинге. Речь, конечно, не о самих работниках кредитно-финансовых учреждений, а об их виртуальных двойниках. Как правило лжебанкиры действуют по одной проверенной схеме. Они называют клиента по имени-отчеству, чем сразу же располагают к себе собеседника. А после доверительно рассказывают ему о мошенниках, которые в момент этого самого разговора уже лишают законного владельца его накоплений.

Далее варианты развития событий такие: нужно или отменить операцию, или обезопасить свои деньги. И в том, и в другом случае напуганному клиенту предлагают еще раз - ну, чтобы вдруг не ошибиться, что разговор ведется именно с владельцем карты, - озвучить последнему номер на карточке и секретный код, который приходит в СМС-сообщении. Как только жертва такого телефонного развода положит трубку, то убедится: денег на счете нет.

А потом - звонок на горячую линию банка, визит в отдел полиции, чтобы написать заявление. По факту произошедшего заведут уголовное дело, а преступников будут искать. Сколько? Сколько потребуется.

Злоумышленники придумывают все новые и новые уровни развода.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОСТАВИЛА КОЛЛЕГУ С НОСОМ

Оставить банковскую карту без присмотра на видном месте - все равно что деньги. Желающий прикарманить найдется. Так произошло и с ростовчанкой, которая прямо на работе оставила свои вещи в бытовой комнате. Инцидент случился в Октябрьском районе Ростова. А после женщина не досчиталась денег на счете. В поле зрения полицейских тогда попала коллега несчастной. Как удалось выяснить позже, 35-летняя женщина, пока никто не видел, украла из ее сумки две банковские карты, а после одну из них обналичила, списав со счета две тысячи рублей.

- Женщине, которой принадлежали деньги, пришло СМС-оповещение о списании суммы, после чего она сразу же обратилась в полицию, - добавили в донском главке. - Украденным подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Надо ли говорить, что пин-код карты лежал рядышком с «пластиком»? Есть и еще один вариант - привязанный к сим-карте мобильный банк. Потеря или продажа симки без отказа от приложения - риск лишиться денег. Ну, и наконец, не стоит никому давать в руки свой телефон: переведенные через мобильное приложение средства с одного счета на другой тоже могут оставить с носом владельца денег.

чтобы оставаться на плаву за деньгами надо следить тщательнее.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРОСНУЛСЯ - А 20 ТЫСЯЧ НЕТ

Нередко доверчивостью беспечных владельцев карт пользуются их родственники и знакомые. Один из таких случаев произошел в центре Ростова-на-Дону. Пришедший писать заявление о краже мужчина рассказал оперативникам, будто кто-то списал с его счета 20 тысяч рублей. Неизвестным оказался вчерашний собутыльник пострадавшего - 38-летний ростовчанин.

- Он накануне выпивал со своим знакомым, а когда потерпевший уснул, то взял банковскую карту и пошел по магазинам, чтобы обналичить ее, - добавили в Главном управлении МВД России по Ростовской области.

Злоумышленник совершал мелкие покупки, не превышающие по стоимости одной тысячи рублей, чтобы банковский терминал не запрашивал пин-код. Так он зашел в два десятка разных магазинов города.

О пропаже стало известно лишь тогда, когда его друг проснулся, а телефон пестрил СМС-оповещениями о неоднократном списании денежных средств. Только тогда мужчина заблокировал карту и обратился в полицию. А в отношении предприимчивого знакомого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ВАЖНО!

Сотрудники банков никогда не звонят с сообщением о сомнительных финансовых операциях

- При поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

- При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию.

- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все

операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

- Сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка. В случае проявления подозрительной активности карта просто блокируется, а разблокировать ее владелец может только лично в офисе банка.

- Будьте внимательны со своими банковскими картами, мобильными приложениями и привязанными к ним сервисами.