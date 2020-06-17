2020-06-17T12:53:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 17 июня 2020 года: заболели 7799, вылечили 3159

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 17 июня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 17 июня 2020 года: заболели 7799, вылечили 3159Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 17 июня 2020 года: заболели 7799, вылечили 3159Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Ростове-на-Дону и области 17 июня 2020 года: число заболевших смертельно опасным вирусом снижается с каждым днем. Ростовская область находится на шестом месте по количеству больных, следом за Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Нижегородской и Свердловской областями. Выздоровевших уже 3159, а заболевших 7799.

- Лечение в стационарах получает 753 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 33%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 37 человек, - сообщили в правительстве донского региона.

За минувшие сутки медики зарегистрировали 158 новых случаев, а вылечили 161 человека. Жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 72 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением – 11461 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 11424. Снято с медицинского наблюдения почти 40 тысяч человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено почти 50 тысяч человек.

С момента начала пандемии лабораториями Ростовской области проведено почти 197 тысяч исследований. За минувшие сутки выполнено 4258 тестов на коронавирусную инфекцию.Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения – 92,15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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