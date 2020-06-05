Поздравим Церковь с днем рождения

Темой нашего разговора с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским на этот раз стали Троицкая вселенская родительская суббота, которая в этом году выпадает на 6 июня, и один из главных христианских праздников - Пятидесятница. В эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили об их значении и важности в нашей жизни.

В ГОДУ ВОСЕМЬ ПОМИНАЛЬНЫХ СУББОТ

- Троицкую вселенскую родительскую субботу, наверное, можно назвать главным поминальным днем из тех восьми дней в году, которые существуют в русском церковном календаре, - полагает Игорь Павлович. - До 1945 года таких дней в нашей традиции было семь. Первый поминальный день - за неделю до начала Великого поста. Следующая поминальная родительская суббота всегда выпадает на вторую неделю поста, третья - на третью, четвертая - на четвертую. Помимо великопостных поминальных дней, есть еще особая служба после Пасхи, на девятый день после Воскресения Христова - Радоница. Пятая поминальная суббота - это Троицкая родительская суббота, которая в этом году выпадает на 6 июня. Надо сказать, что пять поминальных суббот и Радоницу знает и греческая церковь.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Фото: ГРИБОВ Сергей.

Но в русской традиции появились еще два особенных панихидных дня, которые не знают наши братья греки и иные славянские церкви. Примерно с 14 века появилась Дмитриевская родительская суббота - 7 ноября. Дмитриевской она называется по той логике, что на следующий день 8 ноября церковь отмечает день памяти святого Димитрия Солунского, который жил в 4 веке. Любопытно, что, даже если этот день не выпадает на субботу, в народе принято его называть родительской субботой. Однако предание со временем связало появление этого особенного поминального дня с именем Дмитрия Донского, который после сражения на Куликовом поле в 1380 году посещает Троице-Сергиеву лавру и поминает погибших товарищей. А с 1903 года выходит императорский указ, согласно которому в этот день обязательно поминают воинов, которые погибли за веру, царя и Отечество.

Второй же поминальный день, появившийся в церковной традиции, связан с Великой Отечественной войной. В 1994 году синод Русской православной церкви учредил 9 мая днем особого поминовения всех усопших воинов, отдавших жизни в этой войне.

- Но вершиной этих родительских суббот является Троицкая вселенская родительская суббота. Почему она так называется и имеет такое значение?

- Троицкая - потому что поминальная служба совершается накануне праздника Святой Троицы, или Пятидесятницы. Родительская - потому что наши предки всю вереницу поколений, всех своих предков называли родителями, и в этот день их принято поминать. Вселенская - потому что именно в этот день церковь молится обо всех вообще от века почивших православных христианах, о всей вселенной, даже о самоубийцах, которых не благословляется поминать в храмовой службе.

- Можно об этом подробнее?

- Сложно что-либо подробное говорить о загробном мире. Как говорится, когда там окажемся, нам все расскажут… Однако я встречал среди стареньких священников, которые еще помнили дореволюционную традицию. Именно в день Троицкой родительской субботы ставили свечки даже за тех христиан, кто самовольно ушел из жизни. Напомню, что в церкви практикуется очень строгий богослужебный карантин по отношению к самоубийцам. Их не отпевают, на литургии не поминают, и даже свечки не принято ставить. Ибо самоубийство – это страшный грех. Но в эту субботу за них можно поставить свечу и помолиться своими словами в церкви. Есть такое благочестивое представление, что в честь грядущего великого дня Святой Троицы Господь дает особую отраду и утешение этим несчастным по молитве их живых родственников, совершенной в церкви.

Один мудрый пастырь сказал: «Я хоть в скафандре готов служить, лишь бы мы все были в здравии и спасении». Фото: ГРИБОВ Сергей.

- А почему поминальные дни выпадают в основном на субботу?

- Это сложилось из-за особого поэтического склада ума древних христиан и осмысления книги Бытия, где повествуется о творении мира. Как известно, в Ветхом Завете суббота - это седьмой день творения, в который Бог почил от трудов своих, день особого покоя и особого религиозного торжества. А в Новом Завете днем особого торжества стало воскресенье, суббота же стала днем шестым. Но христиане унаследовали понимание субботы как дня особой тишины и покоя. И вот в такой день христиане стали поминать усопших предков, которые как бы в земной жизни уже прошли путь от понедельника до пятницы и пришли в состояние субботы - смерти и покоя. По-моему, с точки зрения поэзии и символов, очень красиво получилось. С древних времен за субботой и закрепилась эта метафизическая символика как дня усопших, которые пребывают в вечной субботе, но впереди их ждет славное воскресенье.

- Как проводят этот день?

- Накануне Троицкой субботы, в пятницу, во всех православных храмах проходит служба, которая называется Парастас. С греческого это переводится как «стоять рядом». То есть в этот вечер мы стоим рядом с нашими усопшими и творим о них молитву. А на следующий день совершается литургия и панихида. Накануне в пятницу или в само субботу подают записки с именами усопших. Но важно и личное присутствие, и участие в церковной молитве. Идти на кладбище в этот день традиции нет и смысла особого - тоже. В этот важный для поминания предков день ценнее совершить по ним богослужебный помин в храме, чем протереть пыль с пластмассового венка на кладбище. Забота о могилке нужна больше для живых, мертвым, прежде всего, нужна забота духовная.

Это будет праздник встречи. Фото: ГРИБОВ Сергей.

«ЭТО БУДЕТ ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ»

- Расскажите, пожалуйста, о Пятидесятнице…

- Это праздник, который выпадает на 50-й день Пасхи. Его еще называют день рождения церкви. Давайте вернемся к тому, что произошло почти 2 000 лет назад. В день своего Вознесения Христос сказал апостолам, что десять дней они должны пребывать вместе, после чего произойдет нечто особенное: они наполнятся силой, станут понимать те вещи, которые не могли постичь, и будут иметь возможность проповедовать по всей вселенной. И вот, как повествует нам «Книга деяний апостольских», происходит сверхъестественное событие. Приведу цитату.

«…И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. ...И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились…»

Свидетелями этого стали около трех тысяч человек. Окружающие услышали, что апостолы говорят на разных языках и диалектах, они были удивлены.

- Это удивительный момент…

- Безусловно, в 1 веке эти простые пастухи и рыбаки, не будучи профессорами филологии, получили поразительный языковой дар, стали полиглотами и искусственными филологами. Все для того, чтобы конкретному человеку на его языке донести живое евангельское слово.

- Хотя, как мы знаем, все предыдущие события говорили о том, что апостолы были далеки от совершенства…

- Да, это были слабые, ошибающиеся люди. Они не могли сразу понять того, что Христос им говорит. Да и самого Христа они не сразу поняли. Им было очень сложно осознать, что тот, кто вот сейчас кормит их рыбой и хлебом, кто моет им ноги, - Творец звезд и галактик, создатель всего мира. Это мы сейчас как наследники христианской цивилизации многие вещи воспринимаем априори. Но апостолы были слабые люди - кто-то предал Христа, кто-то отрекся, кто-то просто спрятался. Но после сошествия на них Святого Духа они все отдали жизнь за Спасителя. Они исполнись силы, веры и понимания.

- Пятидесятница, как вы сказали, считается днем рождения церкви…

- Так и есть. Апостолы и первые христиане были наполнены этим духом и глубоким переживанием богоприсутствия. И эта уверенность дала им силы выжить под гнетом римского репрессивного катка, который три с лишним века их уничтожал, а они не отрекались и не боялись смерти. Апостол Павел говорил: «Для меня жизнь - Христос, а смерть - приобретение». Так что Пятидесятница - это день рождения церкви, и верующие в этот день идут в храмы, чтобы поделиться друг с другом этой радостью. Всем известно, что из-за пандемии коронавируса службы проходили без прихожан, но с 12 мая ультимативный запрет не продлен, и сейчас на богослужении могут присутствовать все желающие при строгом соблюдении санитарных требований - маска, дистанция, особенность обрядов. Это, на самом-то деле, не такая и большая «плата» за возможность порадоваться друг другу и участвовать в таинствах. Один мудрый пастырь сказал: «Я хоть в скафандре готов служить, лишь бы мы все были в здравии и спасении». Это будет праздник встречи. Ведь все мы очень друг по другу соскучились.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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