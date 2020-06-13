В Новочеркасске ко Дню России город украсили баннерами с досадной ошибкой

В преддверии празднования Дня России Новочеркасск украсили баннерами с поздравлениями. На автобусных остановках города появились плакаты с орфографической ошибкой.

На билбордах слово "Россия" написано с одной буквой "с". Этот факт изрядно повесил горожан в социальных сетях. Люди стали делиться снимками в Интернете.

Исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко подтвердил, что все фотографии являются подлинными. Досадную ошибку допустил дизайнер, который вносил правки в уже разработанный проект.

- Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой, - пояснил руководитель на своей личной странице в Facebook.

Ошибку заметили только после того, как плакаты разместили на остановках в центре Новочеркасска.

По его словам, все баннеры с ошибками убрали накануне праздника, а в День города Новочеркасск украсили новые плакаты.

- Также хочу отметить: на изготовление и замену баннеров не было потрачено ни одного бюджетного рубля, все работы осуществлялись рекламной организацией на благотворительной основе, - подчеркнул Юрий Лысенко.

Руководитель пообещал, что всех виновных в допущенной ошибке строго накажут, и подобное впредь не повториться.