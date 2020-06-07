2020-06-07T10:22:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Пляжный сезон в Ростове-на-Дону 2020: проверяем пляжи на предмет соблюдения самоизоляции

Пляжный сезон в Ростове-на-Дону 2020: купальный сезон перенесли из-за пандемии коронавируса
Алексей Попков
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Пляж на Северном в будний день пустует. Фото: Алексей ПопковПляж на Северном в будний день пустует. Фото: Алексей Попков
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Пляжный сезон в Ростове-на-Дону 2020: в этом году пришлось изменить традиционной дате старта купального сезона – 1 июня. Это связано с эпидемией коронавируса. Когда официально можно будет загорать на берегу водоема, пока не известно. В правительстве региона отметили, что это возможно будет после специального распоряжения властей. Тем не менее, подготовка к пляжному сезону идет полным ходом. В Ростове и области оборудуют сто пляжей. Из них 20 откроются впервые.

Корреспондент «Комсомольской правды» проверил несколько излюбленных мест отдыха ростовчан и выяснил, как повлиял режим самоизоляции на летний отдых.

Одно из самых популярных мест отдыха ростовчан – пляж на Северном, река Темерник. В будний день там было пусто. Солнечные ванны принимал один мужчина.

- С 1 июня мы следим за тем, чтобы люди не купались в речке. Но, бывают и те, кто приходит рано утром и уходит до начала нашей смены. В конце мая недалеко от пляжа, в неразрешенном для купания месте, утонули подростки. Поэтому мы пресекаем любые попытки залезть в воду. Недалеко от пляжа есть родник. Людей там нет, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» спасатель Владислав.

На пляже Северного водохранилища дежурят спасатели. Фото: Алексей Попков

На пляже Северного водохранилища дежурят спасатели. Фото: Алексей Попков

А вот в выходной день здесь было многолюдно. Создалось впечатление, что табличку с надписью «пляж закрыт» ростовчане восприняли как вызов.

Пляж на Северном в будний день пустует. Фото: Алексей Попков

Пляж на Северном в будний день пустует. Фото: Алексей Попков

А вот около родника Сурб-Хач - аншлаг.

- Вода кристально чистая, холодная, то, что нужно в жаркое лето, - рассказал один из отдыхающих.

Вода в роднике -чистая и холодная. Фото: Алексей Попков

Вода в роднике -чистая и холодная. Фото: Алексей Попков

Людей около родника много: и взрослые, и дети. Полиции и спасателей нет. Кафешки рядом с родником не работают. Возле места для купания таблица: «Купание запрещено». Однако это никого не останавливает.

Около родника много отдыхающих. Фото: Алексей Попков

Около родника много отдыхающих. Фото: Алексей Попков

ИСТОЧНИК KP.RU

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