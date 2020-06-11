Священник-хирург Лука Крымский: врач, который никогда не снимает рясу

11 июня - день памяти святителя Луки Крымского и Симферопольского. О его жизни, богатой на события и чудеса, в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

Святитель Лука был назначен епископом в КрымФото: Анатолий ЖДАНОВ

О ПОЛЬЗЕ И ВЫБОРЕ

- Личность святителя Луки у меня вызывает глубокое почтение, - рассказал Игорь Павлович. - Биография этого человека удивляет. Он родился еще до революции, в 1877 году. Его отец был поляком, потому и фамилия Войно-Ясенецкий. Причем папа был очень ревностным католиком, а мама - русской, православной. Маленького Валентина, который был третьим ребенком из пяти, крестили в русской церкви. Но через какое-то время из Керчи, где он родился и прожил свое детство, переехал вместе с семьей в Киев.

- Говорят, он учился в той же гимназии, что и Михаил Булгаков?

- И не только. Так как Валентин Феликсович неплохо рисовал, то собирался поступать в академию художеств. Более того, даже подал туда документы. Но в это время у него внутри царили взгляды народничества, он хотел быть полезным простым людям. И тогда задал себе вопрос: «Если я стану художником, принесу ли я пользу такую, какую хочу?» И сам же ответил на него: «Нет». После этого оставил академию и вернулся в Киев, где поступил на медицинский факультет киевского университета. Тот самый, на котором учился и Михаил Булгаков. В 1903 году Валентин Феликсович заканчивает университет. И, несмотря на то, что ему обещают хорошие зарплату и должность в городе, где он мог бы лечить господ и барынь, он уходит в земские врачи - помогать простым людям. Кстати, как и Булгаков, по велению сердца.

- Говорят, у него была непростая личная жизнь...

- Но очень счастливая. Он был по уши влюблен в свою очаровательную Анну Васильевну Ланскую. И это было взаимно. У них родились четверо детей. Но супруга вдруг заболела туберкулезом. А в то время считали, что эту болезнь лечит юг, теплый климат. В 1917 году, когда началась революция, семья переезжает в Ташкент. Но судьба оказалась строга к Валентину Феликсовичу: через два года жена скончалась, оставив у него на руках четверых детей. К слову, все они потом, когда выросли, стали докторами и известными учеными-медиками.

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Фото: ГРИБОВ Сергей.

О СВЯЩЕННОМ САНЕ И УНИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

- И тогда он находит утешение в религии?

- Он начинает изучать богословие, литературу и даже принимает участие в делах местной епархии. Надо понимать, что в 1920 году на дворе было, мягко говоря, неспокойное время для церкви. И вот на одном епархиальном съезде его выступление услышал Ташкентский епископ Иннокентий, который сказал: «Как было бы хорошо, чтобы вы стали священником». На что профессор Войно-Ясенецкий без промедления ответил: «Хорошо, владыка, я буду священником, если на это будет Божья воля». Сказано - сделано. В 1921 году он принял священный сан, а через два года - монашество с именем Лука в честь врача и евангелиста апостола Луки. И в мае 1923 года избирается епископом Ташкентским.

- Но ведь стать епископом в те годы означало фактически подписать себе смертный мучительный приговор?

- Это и было исполнено. Спустя месяц Луку арестовывают как сторонника патриарха Тихона и обвиняют в большевистском заговоре, контрреволюционных связях с казаками и англичанами, а дальше отправляют по этапу - Бутырка, Таганка и на Енисейск в столыпинских вагонах. Однако по пути ему разрешают оперировать. И он это делает с большим успехом. Есть даже данные, что в 1924 году в ссылке одна жительница Енисейска рассказала, как Лука пересадил почки теленка ее умирающему мужу, после чего тому стало легче. Официально же первая подобная операция произошла в 1934 году, то есть только спустя десять лет. У святителя Луки будут еще четыре ссылки подряд, 11 долгих лет, в которых он продолжал оперировать. Когда началась война, он написал письмо Лаврентию Берии с просьбой о том, чтобы его отправили из лагеря на фронт - туда, где он может быть полезен, а когда война закончится, то сможет снова вернуться в ссылку и отбыть свой срок.

- Такое письмо, наверное, впечатлило советские власти...

- Лука уже в то время был очень известным человеком с мировым именем. Его труды переводили на многие язык, а «Очерк о гнойной хирургии» до сих пор считается фундаментальным медицинским трудом. Поэтому уже в 1941-м его отправляют в Красноярск, где он начинает оперировать наших солдат в местных госпиталях. Тогда он спас огромное количество жизней и, что не менее важно, конечностей, поскольку был прекрасным специалистом по гнойной хирургии. Там, где другие врачи просто резали, оставляя воинов без рук и ног, он спасал. При этом оперировал всегда в белом халате поверх подрясника, который никогда не снимал.

И по вере вашей Господь подаст просимое.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ПОЛУЧИЛ СТАЛИНСКУЮ ПРЕМИЮ»

- А после войны его вернули в ссылку?

- Конечно, нет. Он был мегаизвестным врачом, спасшим от неминуемой инвалидизации и смерти тысячи судеб. О нем складывали легенды. Солдаты боготворили его. Очень многих он привел к Церкви. Он даже получил Сталинскую премию за свой труд по гнойной хирургии. Такое было впервые в истории, когда ее вручили священнослужителю. А позже он был назначен епископом в Крым, где продолжил еще и свою ученую деятельность, а также оперировать. Но в 1958 году он окончательно ослеп: дала о себе знать запущенная в лагерях глаукома. Других он оперировал, а себе помочь не смог. Поэтому последние годы своей жизни Лука практически ничего не видел, а просто слушал. К нему приходили его ученики-медики. Они рассказывали святителю о симптомах пациентов, а он ставил по ним точные диагнозы. Такой у него был колоссальный практический опыт!

- Известно, что скончался Лука в 1961 году…

- Хочу сказать, что до тех пор, пока он был епископом, в Крыму не было закрыто ни одного храма, даже несмотря на хрущевские гонения. Все потому, что советские карательные органы очень опасались святителя Луку, ведь он был заслуженным с орденами фронтовиком, который ничего не боялся и к тому же пользовался огромным авторитетом среди людей и в научном сообществе. Ходит даже версия, что его отравили советские спецслужбы, потому что для них он был как кость в горле. Но это не подтверждено. Скончался епископ 11 июня и был похоронен на городском кладбище Симферополя. А вот дальше стали происходить чудеса и исцеления. Поэтому уже в 2000 году он был прославлен в лике святых. И сейчас особо почитается не только в России, но и в Греции, где даже некоторые больницы и хирургические отделения названы именем Луки Русского. Так его там величают.

Крым. Херсонес. Собор святого Владимира и памятник апостолу Андрею Первозванному.Фото: Евгения ГУСЕВА

О ЧУДЕСАХ

- Расскажите про чудеса…

- Монашество святитель принял в честь апостола Луки Евангелиста. Тот тоже был художником и врачом. Так вот после своей кончины, как и при жизни, Лука Крымский продолжает помогать людям. В Греции целая вереница зафиксированных чудес, связанных с ним и его помощью, которые передаются из уст в уста. Одно из самых известных произошло с греческим священником, который знал русский язык и часто исповедовал паломников. В 2002 году он страдал межпозвонковой грыжей, из-за чего перестала действовать левая рука. Одни врачи, которые его наблюдали, советовали делать операцию, другие говорили, что не надо спешить, так как из-за диабета могут возникнуть серьезные проблемы. Больной проходил курсы лечебной физкультуры, но ничего не приводило к успеху. И тогда он отчаялся: решил не ходить к обычным врачам, а молиться святому врачу - Луке Русскому. У него был акафист святителю, который он и стал читать. Лука откликнулся на молитву. Вот что рассказывал сам священник. Во сне к нему явился святой в одеждах епископа и халате врача сверху, а на голове - характерная хирургическая шапочка. В левой руке у него были ножницы и бинты, а в правой - скальпель. Лука сказал: «Меня отправили к тебе. Ты любишь русских людей и помогаешь им. И из любви к тебе я буду тебя оперировать: повернись спиной». Пациент повернулся во сне, и за секунду операция была завершена. А после Лука сказал ему: «Все, ты здоров, завтра сможешь руку поднимать. Но через три дня я к тебе приду». Когда рассказчик проснулся и посмотрел на часы, было 4.30 утра. Он подошел к зеркалу и остолбенел: рука была абсолютно здорова и следов атрофии не осталось. А на майке, которая была на нем надета, виднелись капли крови. У врачей был ступор, когда они увидели абсолютно здоровую руку. А в среду он пошел в храм, где увидел своего знакомого, недавно вернувшегося из России. Тот со словами «Я хочу тебе кое-что подарить» протянул ему икону святого Луки с частицей его мощей. Священник был потрясен. Та икона до сих пор находится в его храме. Кстати, и в моей жизни был случай, когда святитель помог в очень тяжелой ситуации.

- Поделитесь, пожалуйста…

- Четыре года назад мой знакомый Александр из Шахт страдал заболеваниями, которые были последствиями длительного злоупотребления алкоголем. Он буквально гнил заживо, но у него было очень крепкое сердце, которое поддерживало в нем жизнь. Человек невероятно страдал, а умереть не мог. Врачи только разводили руками и говорили: «Смерть для него - единственный выход, но, учитывая факторы, ожидать ее можно год и более. Все это время ему будет очень больно, и он будет нуждаться в сильнейших препаратах». И тогда я поехал в Крым к святителю Луке, чтобы помолиться у его мощей в том числе и об Александре. Позвонил его сестре Анне Анатольевне Белкиной и сказал: «Я еду в Симферополь к мощам святого. Молебен начинается завтра в 7.20. Зажги в это время свечу в доме у образа Луки, молись, чтобы святитель облегчил страдания брата, а я помолюсь о даровании ему физического послабления страданий у святых мощей Крымского архиерея». Я выстоял длинную очередь и подошел к раке, где ощутил абсолютное присутствие живого человека. Это удивительное чувство - как будто попадаешь в иное пространство. Я попросил святителя об Александре, которому тяжело и больно, чтобы он дал ему утешение, отраду и облегчение этих немыслимых страданий. Когда вышел из собора, позвонил Анне Анатольевне. До сих пор помню ее слова: «Процедуру выполнила, помолилась перед иконой святого». Вечером того же дня она мне еще раз позвонила и сказала: «Саша сегодня ушел». Причем каким-то удивительным образом: тихо, мирно, с улыбкой на лице. Для него это была блаженная и желанная кончина. Так святитель дал отраду этому несчастному человеку. Лука Крымский - великий святой, прекрасный хирург и удивительный человек. Обращайтесь к нему в своих молитвах. И по вере вашей Господь подаст просимое.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

День памяти святителя и хирурга Луки 00:00 00:00

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