Защита прав потребителей финансовых услуг: на что обратить внимание при заключении кредитного договора

Пожалуй, сейчас сложно представить человека, который хотя бы раз не задумывался о том, чтобы взять кредит. Различного вида займы достаточно прочно вошли в наши будни.

Однако на что обратить внимание при заключении кредитного договора и как не попасть в финансовую кабалу? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» говорим с и.о. декана юридического факультета, заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского права Южного российского института управления РАНХиГС Николаем Сарминым. - Сейчас популярны такие варианты потребительских займов, как рассрочка и кредит, а также ипотечное кредитование, - начал разговор Николай Алексеевич. - При том, что все они давно вошли в нашу жизнь, вопросов к ним существует немало, впрочем, как и подводных камней. И это надо учитывать каждому при заключении кредитного договора. Однако, к сожалению, наше население чаще закредитовано при полном отсутствии финансовой грамотности. Это надо исправлять.

- Например, не всегда понятно, сколько составит переплата по кредиту... - Согласен, все обычно упаковано в красивую обертку. Поэтому у потребителя всегда должен быть на вооружении большой пласт уточняющих моментов. К примеру, та же процентная ставка по кредиту - это то, что лежит на поверхности. Но не всегда клиенту говорят напрямую размер этих самых процентов. Нередко процентная ставка, которая озвучивается изначально, не та, по которой будет заключен договор с конкретным человеком. С маркетинговой точки зрения об этом, конечно, никто сразу не сообщает. Поэтому в законодательство уже внесены изменения, согласно которым банк должен предоставлять полную информацию потребителям. В том числе и по переплате по кредиту. Далее важно прояснить вопрос о возможности досрочного погашения кредита, чтобы расплатиться по нему по возможности сразу. Ну, и наконец, вопрос навязывания страхования. Много копий сломано по поводу навязанных страховок. Но мы по-прежнему видим, что эта практика распространена, в том числе и в потребительских кредитах. И всплывает она нередко в последний момент.

- Наличие или отсутствие страховки, как правило, влияет на процентную ставку... - Совершенно верно, особенно если речь идет об ипотечном кредитовании. А размер страховки немаленький. Поэтому надо сравнивать, что выгоднее вам: взять кредит по повышенной ставке или по минимальной, но с учетом страховки. Кстати, при ипотеке стоимость страховки может сильно отличаться у молодых людей от той, которую предложат гражданам предпенсионного возраста. Для последних она, как правило, больше. У страховщиков свои алгоритмы и расчеты страховых рисков.

- Есть еще такой момент, как простой или аннуитетный платеж и платеж дифференцированный. В чем разница?

- Аннуитет предполагает неизменность ежемесячного платежа на протяжении всего срока кредитования; при дифференцированном способе платеж ежемесячно сокращается. Разница в том, что при одинаковых условиях кредитования (процентная ставка, срок и сумма) стоимость кредита (общая сумма переплаты) с аннуитетным способом погашения будет выше, чем с дифференцированным. Причина заключается в структуре аннуитетного платежа, а если более точно, в схеме распределения суммы платежа между телом кредита и начисленными процентами. Тело кредита (основной долг) вначале практически не погашается, а поскольку проценты начисляются ежемесячно на остаток задолженности, их сумма будет большей. При дифференцированном способе тело кредита погашается равномерно в течение всего срока, что с одной стороны приводит к неравномерности платежей, а с другой позволяет снизить величину начисленных процентов.

- Выбор банка имеет значение? - Конечно. Необходимо уточнить не только его репутацию на финансовом рынке, но и практические моменты, с которыми вы столкнетесь при погашении кредита. В частности, можно ли вносить платеж онлайн, есть ли отделение банка в вашем городе или районе, чтобы потом не попасть на просрочку.

- На что еще следует обратить внимание? - Бывают ситуации, когда банк при выдаче кредита может открыть дополнительный счет, скажем, для его погашения. Или берет некоторую сумму за обслуживание счета. Это тоже важные моменты. И еще... Есть кредитные организации, которые осознанно создают такие условия, чтобы их невозможно было выполнить заемщику, провоцируя на выплату более высоких и повышенных процентов. И это бизнес. Поэтому кредит - всегда ответственный шаг.

- Маркетинговые уловки - это еще один момент. Какая самая распространенная? - Я бы посоветовал от призывов «только сейчас и никогда больше» отказаться сразу. В идеале сами финансисты всегда советуют взять договор домой, чтобы прочитать его внимательно. Но многие бизнес-модели рассчитаны на то, что клиенту просто не дают времени подумать. Да и сами потребители часто ведут себя пассивно: прочитать неподготовленному человеку 20-30 страниц текста весьма проблематично и требует терпения. А потому люди и попадают в ситуации, когда проценты повышенные, а сам человек никак не может вылезти из кабалы. Поэтому значение имеет все: и какой кредит мы берем, и есть ли страховка, и какие существуют дополнительные комиссии. И тут надо семь раз отмерить и только один раз отрезать. Принять обязательства легко. Но как их исполнять и реализовать? Вот это человек должен всегда держать в голове.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону.