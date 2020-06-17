Разъяренный парень из Ростова-на-Дону в приступе гнева убил ножом отца и отправил в больницу мать

Кровавую резню в частном доме в Октябрьском районе Ростова-на-Дону на 3-ей Турнирной устроил 24-летний парень. Он искромсал ножом своих родителей и сбежал в неизвестном направлении.

Во время крупного скандала на бытовой почве парень нанес множественные ножевые ранения своему 61-летнему отцу и 46-летней матери.

- От полученных травм мужчина погиб на месте. Его супругу доставили в больницу, где за ее жизнь борются медики, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов донского региона ищут напавшего на родителей 24-летнего парня. В розыске объявлен Сидоров Сергей Николаевич.

Если Вы обладаете хоть какой-то информацией о местонахождении мужчины, то сообщите ее в полицию по телефону 02, или в следственный отдел по Октябрьскому району: 8 (863) 210-66-88.