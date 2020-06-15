Общероссийское голосование 2020: избирательным комиссиям Ростовской области переданы средства защиты

Накануне территориальные избирательные комиссии области получили порядка 14 миллионов единиц средств защиты. Сегодня их передают на участки для голосования Ростовской области. Речь идет о перчатках, масках, антисептиках, защитных лицевых экранах, одноразовых халатах, бесконтактных термометрах и антибактериальных ковриках. Все это необходимо для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции во время проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Средствами защиты будут обеспечены члены комиссий и участники голосования.

Уже 16 июня участковые избирательные комиссии приступят к приему заявлений для голосования по месту нахождения.

При проведении общероссийского голосования участки будут оборудованы пунктом применения антисептических средств для дезинфекции рук участников голосования, выдачи им одноразовых масок и перчаток. Для всех в обязательном порядке будет осуществляться температурный контроль. Также предусмотрены контроль за соблюдением санитарной дистанции и регулярная дезинфекция помещений.

Фото: ИК РО

Напомним, принимать заявления по месту нахождения участковые избирательные комиссии будут до 20 июня текущего года с 09.00 до 13.00 в рабочие и выходные дни, а 21 июня - до 14.00. Кроме того, до 21 июня аналогичные заявления можно подать в любом МФЦ региона, ТИК, а также через портал Госуслуг.

А с 25 по 30 июня участники голосования смогут проголосовать на участке или вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях. Для россиян, которые по тем или иным причинам не смогут выйти из дома, голосование будет бесконтактным.