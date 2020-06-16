Без срока давности: насильника ростовчанки вычислили спустя 12 лет

Из череды повседневных дел Юлю вырвал телефонный звонок. Оказалось, это следователь приглашает ее на опознание… Она мгновенно поняла, кого ей придется сейчас опознавать. Того, кто был кошмаром ее воспоминаний все эти 12 лет.

Потные ладони

В 2007 Юле было 16 лет. Она училась в школе. На набережную рано утром ее попросила сходить тетя, работающая метеорологом. Нужно было обязательно замерить уровень воды в реке. И передать эти данные. Юля шла уже обратно, как вдруг сзади ей кто-то закрыл глаза ладошками. Она думала, это шутит кто-то из друзей. Но, когда обернулась, увидела незнакомого мужчину. Не дав девчонке опомниться, он потащил ее в кусты возле забора заброшенного предприятия.

Изверг избил жертву и поглумился над ней как хотел. А после приказал школьнице лежать еще минут 10 после того, как он уйдет. Когда Юля пришла домой, родные немедленно вызвали милицию. Школьница подробно описала внешность насильника. Но, не смотря на все принятые меры, задержать его тогда не удалось.

Геном злодея

Это уголовное дело было приостановлено. Но работа по нему не прекращалась. В таких случаях очень многое зависит от профессионализма и таланта следователей. Дело было поручено группе в составе руководителя следственного комитета по Ленинскому району Геннадия Горенко, его заместителя Сергея Швецова и следователя-криминалиста следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Сергея Бордиенко.

- Благодаря тому, что следователь, занимавшийся этим делом в 2007 году, настоял на проведении молекулярно-генетической экспертизы биологических следов насильника, обнаруженных на теле жертвы, у нас уже был геном злоумышленника. Это сегодня такая экспертиза назначается обязательно и делается быстро. А тогда, чтобы назначить ее, требовалось много времени и согласований между ведомствами. И этот геном злодея сработал спустя 12 лет, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергей Швецов, ныне исполняющий обязанности заместителя руководителя следственного комитета по городу Донецку Ростовской области.

Этот генотип насильника ростовские следователи не раз прогоняли через федеральную базу данных генотипов тех, кто привлекался к уголовной ответственности. Она существует с 2015 года. Но результата не было до 2019 года. Пока в эту базу не попали данные анализа, взятого у переводимого из одной колонии в другую зека. Ранее он этой процедуре еще не подвергался. А тут _ сработало! Полное совпадение с генотипом насильника с Береговой! Оказалось, что спустя пару месяцев после нападения на Юлю, он точно так же затащил на территорию детского садика на Военведе другую 16-летнюю ростовчанку. Ее крики услышали прохожие и задержали негодяя. Отсидев за это, он снова угодил на нары за наркоту. А об эпизоде на Береговой молчал.

Наручники на запястьях

Юля опознала своего мучителя сразу. Она искренне поблагодарила следователей. Только теперь, когда увидела своего мучителя в наручниках, кошмар, мучивший ее все эти годы, начал отпускать. Александр Ершов, так звали ее мучителя, сначала отпирался. Но, увидев, сколько против него улик, сдался. Суд Ленинского района назначил ему наказание: 10 лет строгого режима.

Сегодня следователи, благодаря кропотливой работе и современным методикам, раскрывают немало преступлений прошлых лет по всей стране. Но обычно давность сроков их совершения пять-шесть лет. Ростовские же следователи раскрыли тяжкое преступление 12-летней давности.