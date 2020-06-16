2020-06-16T14:31:41+03:00
Общество

Как нужно одеваться летом, чтобы не умереть от жары

Натуральные ткани, свободные формы и другие возможности уберечь организм от перегрева
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Как спастись от жарыКак спастись от жарыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В жаркую погоду к выбору одежды и обуви нужно подходить особенно вдумчиво. Плотно облегающая одежда из синтетической ткани даже может привести к тепловому удару. Как же одеваться, чтобы и выглядеть стильно, и чувствовать себя комфортно?

В первую очередь, при выборе одежды нужно обращать внимание на ткань, из которой она сшита. Комфортные материалы уберегут тело от перегрева, а кожу – от раздражения. В список таких тканей входят лен, хлопок, шелк, вискоза, шифон, сатин и ситец.

Стоит сделать упор на вещи свободного кроя. Подойдут брюки из лёгкой ткани или платье в пол. А вот джинсы стоит заменить на бермуды, кюлоты или брюки спортивного кроя. Если же вы хотите носить максимально открытую одежду, не нужно забывать про крем с SPF, который нужно наносить на все открытые участки. А если выбирать между свободным платьем-туникой и маленьким сарафаном на бретелях, лучше выбрать первый вариант. В свободном наряде будет комфортнее.

При выборе обуви главный критерий – это удобство. Сандалии, босоножки на низком каблучке, балетки, эспадрильи. В жару открытая обувь более предпочтительна. Но кроссовки тоже можно покупать, если это дышащие и легкие варианты.

При выходе из дома не стоит забывать про головной убор. Вы можете присмотреться к панамам, шляпам, кепкам, банданам. Главное правило здесь – соблюсти цветовой баланс и светлые оттенки.

Как от жары защищаются в жарких странах?

Каждый народ придумывает свои варианты защиты от знойного солнца. В Мьянме с этой целью наносят специальную косметику танатхар. Древесные опилки размельчают до состояния пыли, смачивают водой и наносят на лицо. Такая масса охлаждает кожу. В Индии принято носить легкую хлопчатобумажную одежду, а голову покрывать белым платком. В Бразилии также предпочитают носить белую одежду.

А как вы спасаетесь от жары?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Незаконную микрофинансовую организацию в Ростовской области оштрафовали на 120 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия по детским выплатам
Чемпионка Юлия Ефимова показала потрясающие виды Гранд-Каньона
Мужчина вместе с сим-картой получил 12 тысяч рублей бонусом
«Соцработник» похитил с карты ростовской пенсионерки 20 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону семейная пара подверглась нападению неизвестных
Житель Ростовской области похитил 22 тонны удобрений
Онлайн-проект «Business Weekend» стартует 17 июня в Семикаракорском районе
В Ростовской области произошел пожар в 17-ти этажке
Ростовские таможенники не пустили книгу Гитлера, приплывшую на теплоходе из Украины
На Дону от коронавируса скончались еще четыре человека
На год в колонию за взятку пограничнику отправится бизнесмен из Украины
Лайфхаки по воровству: в Ростове заблокировали сайты с советами по краже электричества
«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца этого года
Продолжаем прием заявок на фотоконкурс «Ростов-на-ДоМу»
Ростовские торговые центры и рынки решили сэкономить на вывозе отходов под предлогом пандемии
Подросток угнал в Ростове шесть автомобилей за сутки
В Ростове-на-Дону пропала 37-летняя женщина
Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы
Веселые покатушки: два подростка из Ростовской области за ночь угнали три автомобиля
Стало известно при каких условиях в Ростове-на-Дону откроются торговые центры
Упавший с крыши здания кирпич едва не пришиб ростовчанку
Рассыпающийся на ходу автомобиль позабавил жителей Ростова