Как нужно одеваться летом, чтобы не умереть от жары

В жаркую погоду к выбору одежды и обуви нужно подходить особенно вдумчиво. Плотно облегающая одежда из синтетической ткани даже может привести к тепловому удару. Как же одеваться, чтобы и выглядеть стильно, и чувствовать себя комфортно?

В первую очередь, при выборе одежды нужно обращать внимание на ткань, из которой она сшита. Комфортные материалы уберегут тело от перегрева, а кожу – от раздражения. В список таких тканей входят лен, хлопок, шелк, вискоза, шифон, сатин и ситец.

Стоит сделать упор на вещи свободного кроя. Подойдут брюки из лёгкой ткани или платье в пол. А вот джинсы стоит заменить на бермуды, кюлоты или брюки спортивного кроя. Если же вы хотите носить максимально открытую одежду, не нужно забывать про крем с SPF, который нужно наносить на все открытые участки. А если выбирать между свободным платьем-туникой и маленьким сарафаном на бретелях, лучше выбрать первый вариант. В свободном наряде будет комфортнее.

При выборе обуви главный критерий – это удобство. Сандалии, босоножки на низком каблучке, балетки, эспадрильи. В жару открытая обувь более предпочтительна. Но кроссовки тоже можно покупать, если это дышащие и легкие варианты.

При выходе из дома не стоит забывать про головной убор. Вы можете присмотреться к панамам, шляпам, кепкам, банданам. Главное правило здесь – соблюсти цветовой баланс и светлые оттенки.

Как от жары защищаются в жарких странах?

Каждый народ придумывает свои варианты защиты от знойного солнца. В Мьянме с этой целью наносят специальную косметику танатхар. Древесные опилки размельчают до состояния пыли, смачивают водой и наносят на лицо. Такая масса охлаждает кожу. В Индии принято носить легкую хлопчатобумажную одежду, а голову покрывать белым платком. В Бразилии также предпочитают носить белую одежду.

А как вы спасаетесь от жары?