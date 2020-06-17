Почему системы автополива намного выгоднее и экономичнее, чем полив из шланга
Жаркая погода – настоящее испытание для Вашего уютного сада. Что делать? Стоять и часами поливать из шланга газон, клумбы и виноград? А как же время для близких людей и отдыха?
Всё больше ростовчан отдают предпочтение автоматическим системам полива придомовой территории. Почему они установили у себя автополив? Об этом мы поговорили с руководителем 1 СТУДИИ ПОЛИВА Ильёй Рудневым.
- Во-первых – это экономия времени, - рассказал Илья Руднев, - даже на полив из шланга небольшого участка с газоном и декоративными посадками в неделю требуется не менее 6-7 часов. А если установить систему автополива, достаточно будет настроить программу полива, и дальше она всё сделает сама.
Во-вторых – это, конечно, комфорт. Подключаем систему автополива и больше об этом не задумываемся - полив автоматически включается в нужное время и отключается, когда в нём нет необходимости. Например, во время дождя, сильного ветра или похолодания.
В-третьих – экономия воды. Вода дорожает, и будет дорожать, а система автополива снижает потребление воды вдвое, делая её расход максимально экономичным. При этом в процессе полива дождевателями, вода распределяется на метр площади абсолютно равномерно. А капельный полив можно настроить так, чтобы вода подавалась строго под определенное растение. Даже самый опытный человек не способен полить участок так же равномерно, как это делает автоматизированная система.
Фото: 1 СТУДИЯ ПОЛИВА
Наши специалисты используют в работе оборудование мировых брендов автополива: Hunter, RainBird, Weathermatic, Irritec, Espa и Aquario. Мы гарантируем не только качество продукции, но и наилучшую цену на оборудование, так как являемся прямым поставщиком данных марок.
Системы автополива удобнее устанавливать в момент проектирования придомовой территории, но наш опыт работы позволяет установить её максимально безопасно и для участков с существующим газоном и ландшафтным дизайном.
Выезд инженера на объект для консультации и замеров, а также проект системы автоматического полива мы делаем бесплатно. Многолетний опыт установки и обслуживания систем полива позволяет 1 СТУДИИ ПОЛИВА предлагать заказчику наилучшее оборудование, удовлетворяющее индивидуальным требованиям по соотношению цена/качество.
1 СТУДИЯ ПОЛИВА
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