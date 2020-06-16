2020-06-16T18:47:36+03:00
Общество

В Ростовской области добровольцы стали волонтерами Конституции

Молодые люди будут рассказывать о поправках в основной закон страны
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Волонтеры Конституции приступили к работе в донском регионе. Фото: donland.ruВолонтеры Конституции приступили к работе в донском регионе. Фото: donland.ru
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За две недели до общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Ростовской области начали работу молодые активисты, которые будут информировать жителей донского региона о предлагаемых коррективах в основной закон страны.

Чтобы стать участником проекта «Волонтеры Конституции», сначала требовалось зарегистрироваться на сайте волонтерыконституции.рф. Из 2911 претендентов, оставивших свои заявки, успешно прошли отбор порядка 1400 добровольцев.

Первый этап онлайн-обучения волонтерского корпуса проходил с 14 по 30 мая. Он состоял из шести дистанционных уроков. На них молодые люди узнали подробную информацию о вносимых поправках в Конституцию Российской Федерации.

Затем, с 8 по 10 июня, добровольцам уже провели инструктаж на территории муниципальных образований. Активистам объяснили, как наиболее подробно и полно рассказывать о сути предлагаемых поправок гражданам на информационных точках. Такие места будут располагаться на площадях, в парках, возле торговых центров.

Также волонтеры проявят заботу о пожилых гражданах, чтобы минимизировать риск их заболевания в день голосования. Добровольцы будут обзванивать пенсионеров, чтобы справиться об их самочувствии и потребностях. А заодно расскажут им, как можно проголосовать по поправкам в Конституцию, не покидая пределы своего дома.

Кроме того, 1 июля добровольцев готовятся задействовать на участках для выполнения еще одной важной задачи - дополнительного информирования жителей области о возможностях голосования, а также помощи маломобильным гражданам.

Отметим, что работа волонтеров в Ростовской области организована на 25 информационных точках в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Октябрьском и Аксайском районах. Всего же по всей стране в такой работе будут задействованы свыше 100 тысяч добровольцев.

Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, внесение изменений в Конституцию является одним из самых важных и крупных событий в современной политической истории страны, а волонтеры с активной гражданской позицией уже по традиции являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий — причем не только в России, но даже и за ее пределами.

- Столь важное историческое событие, в котором примут участие большинство россиян, является отличной возможностью для вовлечения их в волонтерские акции и проекты, поэтому на информационных точках добровольцы будут рассказывать о возможности участия в них, а также о региональных мероприятиях и проектах, - подчеркнул Игорь Гуськов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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