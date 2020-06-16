Выдачу регионального маткапитала на Дону продлили до 2026 года

Одну из важнейших мер поддержки семьям с детьми — выдачу регионального материнского капитала — в Ростовской области продлили до конца 2026 года. Такие изменения были приняты на очередном заседании Законодательного собрания Дона.

Как отметил спикер областного парламента Александр Ищенко, за продление действия социально значимой меры поддержки проголосовали все депутаты ЗС РО.

- Проект изменений в областной закон «О региональном материнском капитале», был принят единогласно в окончательной редакции, 57 депутатов проголосовали за его принятие. Поправок не поступило, - отметил председатель Заксобрания региона.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, реализуемая донской властью политика по комплексной поддержке жителей привела к повышению количества многодетных семей в регионе в два раза – с 21,5 тысячи в 2012 году до 42,5 тысячи в 2020 году.

- Для поддержки семей на Дону предусмотрено 17 видов пособий и выплат. Одной из самых значимых является региональный материнский капитал, - рассказала Елена Елисеева.

Напомним, что инициатором продления этой ключевой меры социальной поддержки выступил губернатор Василий Голубев, поставивший задачу сформировать полноценный региональный социальный пакет, обеспечивающий необходимый уровень соцзащиты для самых разных категорий граждан и жизненных ситуаций.

- Продление нормы о региональном материнском капитале является важным шагом развития этого социального пакета, - подчеркнул глава Ростовской области.

Региональный маткапитал был введен на Дону с 2012 года. За время действия этой меры соцподдержки право на получение подтвердили более 40 тысяч семей, проживающих в регионе, из них 16301 семья уже использовала средства материнского капитала. Добавим, что с января этого года сумма выплаты составляет 121 287 рублей.

Право на РМК имеют малоимущие семьи при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. Использовать маткапитал можно для улучшения жилищных условий, а также ремонта жилого помещения и лечения ребенка.

Помимо этого, в список целей входит получение образования ребенком, приобретение автотранспортного средства, компенсации расходов, связанных с газификацией и водоснабжением, а также компенсации денежных трат за приобретенные товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.