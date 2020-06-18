«Каждый знал, куда шел!»: О работе медиков в дни пандемии рассказала глава донского минздрава Татьяна Быковская

Ждать ли второй волны пандемии, почему в больницах число пациентов с Сovid-19 стало больше и когда в Ростове-на-Дону появится новая инфекционная больница? Об этом и многом другом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«ВСЕ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВРАЧЕЙ»

- Татьяна Юрьевна, в регионе происходит послабление введенных из-за пандемии ограничений. Можем ли мы говорить о том, что коронавирус уходит из нашей жизни?

- Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Мы должны это понимать и принимать как данность. Как озвучил накануне глава федерального минздрава, о чем-то конкретном можно говорить к февралю будущего года, когда будет разработана вакцина, станет понятно, как она действует на людей, и так далее. А пока все те послабления, которые есть на сегодняшний день, происходят ввиду того, что, в первую очередь, население нас услышало. Плюс появляются какие-то новые механизмы взаимодействия с этим вирусом. Мы понимаем, как с ним можно бороться. Хотя и остается еще очень много вопросов.

Но мне бы хотелось, чтобы все понимали: расслабляться рано. Все те ограничения, которые на сегодняшний день еще существуют, надо соблюдать.

- То есть маску носить по-прежнему надо?

- Да. Если человек находится на остановке, в общественном транспорте, в магазине или торговом центре, то и маска, и перчатки необходимы для того, чтобы обезопасить себя и минимизировать последствия встречи с вирусом. Я очень надеюсь, что послабления будут идти и дальше, потому что уже два дня количество заболевших на Дону меньше, чем число выздоровевших. Сейчас наступает очень хрупкий момент. И если не соблюдать определенные правила, то нас легко может отбросить в начало. Тем более, что вирус жив и будет мутировать. Поэтому мы должны быть готовы ко всему.

- Можно ли сказать, что Ростовская область вышла на плато?

- Мне бы очень хотелось так сказать, но я не возьму на себя такую ответственность. Это зависит не только от медиков, а прежде всего от населения.

Коронавирус прочно вошел в нашу жизнь.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ КОРОНАВИРУС НЕ ВЫЛЕЧИТЬ»

- В последнее время число больных в ковидных госпиталях выросло, как и тех пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ. Как это можно объяснить?

- В стационары больниц поступают те люди, у которых наблюдается среднее и тяжелое течение болезни. Пациенты с легким течением находятся дома на амбулаторном лечении. Однако если в доме есть люди старше 65, страдающие хроническими заболеваниями, дети или человек живет в общежитии, то мы в любом случае его госпитализируем. В ковидном госпитале пациент находится достаточно длительное время, затем его ждет долгий процесс реабилитации. Учитывая то, что за две недели коронавирус вылечить невозможно, то к первым заболевшим добавляются вновь прибывшие. Это же касается и пациентов, находящихся на ИВЛ. Мы стараемся использовать в лечении различные новые методики, чтобы как можно меньше пациентов переводить на аппараты ИВЛ. Да, они последняя надежда, но которая не всегда, к сожалению, может быть исполнена.

- С чем связано увеличение летальных случаев в последнее время?

- С тем, что окончательный диагноз ставится только после патологоанатомического вскрытия. На это нужно время. Поэтому рост цифр.

- Много ли врачей болеют коронавирусом?

- Сейчас меньше. Но не все заболевают на рабочем месте, часто вирусом заражаются в быту. Врачи, как и все обычные люди, имеют свой круг общения.

В стационары больниц поступают те люди, у которых наблюдается среднее и тяжелое течение болезни.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ДВЕ ДВОЙНИ ПОЯВИЛИСЬ У МАТЕРЕЙ С COVID-19»

- Появилась информация, что выявлена новая мутация коронавируса. Значит ли это, что все может повториться?

- Это та ситуация, когда делать прогнозы - вещь неблагодарная. Действительно, в Пекине заявили о том, что появилась новая форма коронавируса. Поэтому мы не можем исключать тот факт, что осенью столкнемся с очередной волной эпидемии в сезон распространения гриппа и других аденовирусов. Как поведет себя Сovid-19, неясно. Сейчас этим занимается наука, и времени на это может уйти очень много.

- Есть ли среди зараженных на Дону какие-то необычные симптомы?

- Я о них не слышала. Скажу так: при коронавирусе обостряются хронические заболевания. И различные симптомы, например, посинение рук, о которых пишут в Интернете, могут быть проявлениями тех самых заболеваний.

- Известны случаи, когда коронавирус был обнаружен у беременных женщин. Много таких?

- Всего за время пандемии в нашем реестре были 57 беременных, из которых 27 уже стали мамами. Более того, на свет появились и две двойни у мамочек с диагнозом Сovid-19. Все дети здоровы. Их мамы тоже чувствуют себя хорошо.

- В первые дни пандемии шла речь о строительстве инфекционной больницы, которая должна быть расположена на территории горбольницы №1 им. Семашко. Она появится?

- Безусловно. Строители уже вышли на работу. Техзадание согласовано и с нашим министерством, и с министерством строительства. Надеемся, что они выполнят задачу сдать 200-коечный корпус до конца года.

«ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС БЕСПЛАТНЫЙ»

- Насколько быстро проходит тестирование на Сovid-19 для тех, у кого впереди плановые операции?

- Жалобы на то, что все не так быстро, как хотелось бы пациентам, есть. Но если человек ждал операцию два месяца, то он, согласитесь, может подождать еще дня два. Мы должны с пониманием относиться к первоочередности пациентов различных групп. Анализ проводится за счет средств фонда ОМС. Для пациентов это бесплатно. Сдавать его направляет та поликлиника, которая формирует направление на плановую госпитализацию со всеми необходимыми анализами, к которым теперь добавился еще один.

- Но ведь есть и частные центры?

- Да, на Дону это две частные лаборатории, в которых тест на коронавирус можно сделать платно. Они получили соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Однако хочу сказать, что за платным тестированием обратилось сравнительно небольшое количество жителей области.

- Пациенты в поликлиниках привыкли к дистанционной записи?

- Не все. К сожалению, несмотря на то, что записаться к врачу можно по телефонам колл-центра или на сайте, чтобы не создавать очередей у регистратур, многие по старинке идут туда сами. Зато в детских поликлиниках число посещений сократилось. Родители не очень спешат на профосмотры со здоровыми детьми, а при проявление каких-то признаков заболевания вызывают врачей на дом.

К слову, в ближайшее время мы планируем закупить автомобили скорой помощи и для поликлиник, чтобы помощь могла быть оказана еще быстрее.

Медики уже привыкли к тому, что нет ни выходных, ни праздников.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ГЛАВНОЕ - УСЛЫШАТЬ ПРОСТОЕ «СПАСИБО»

- Что касается выполнения нацпроектов. Как пандемия сказалась на их реализации?

- Пожалуй, только в части диспансеризации, которая была временно приостановлена во втором квартале по решению Правительства РФ. В этом году у нас стоял план провести диспансеризацию 1,7 млн жителей нашей области. За первый квартал успели обследовать только 400 тысяч дончан. Думаю, с учетом сложившейся ситуации выполнить план будет сложно.

- В сети то и дело появляются сообщения от медработников, которые не получили законных выплат. Как вы это прокомментируете?

- За полтора месяца в региональный минздрав поступило более 500 обращений от медработников. И каждое из них было отработано. К сожалению, по закону более 300 обратившихся действительно не имели право на выплаты. С остальными разбирались индивидуально.

А что касается жалоб на нехватку масок, перчаток и других средств защиты, то все коллеги знают сайт нашего министерства. При желании они всегда могут оставить информацию там. Да, анонимные мы не рассматриваем. Но зато есть гарантия достоверности, а мы обязательно во всем разберемся, поможем и накажем, если будет необходимость.

- Многие говорят, что самоизоляция негативно сказалась на здоровье самих людей. Гулять было нельзя, спортом заниматься тоже…

- Мы прекрасно понимаем, что определенная гиподинамия не очень хорошо повлияла на здоровье пожилых людей. Но давайте честно: кто хочет заниматься спортом, тот может это делать и в условиях своего дома. Было бы желание. И, кстати, сейчас для людей возраста 65+ в утреннее и вечернее время уже разрешены прогулки на свежем воздухе - как раз тогда, когда нет солнцепека.

- Впереди День медицинского работника. Третий месяц медики на передовой. Будут ли какие-то послабления в профессиональный праздник?

- Медики уже привыкли к тому, что у нас нет ни выходных, ни праздников. Поэтому все, кто должен находиться на работе, будут бороться за здоровье своих пациентов. Пожалуй, только в этом году их будет больше, так как на местах работают усиленные бригады. Да, тяжело. А что делать? Мы должны понимать, что это очень тяжкий труд, но каждый из нас знал, куда шел.

Хочу сказать, что в этом году мы втрое увеличили число тех, кого хотим поощрить в профессиональный праздник на областном уровне. Еще 287 фамилий для награждения мы передали в федеральное министерство. В их числе и терапевты, и анестезиологи, и медсестры, и санитарки ковидных госпиталей, есть и водители скорой помощи. Но главное в этот день для каждого - услышать простое «спасибо». Позвоните доктору, который, быть может, однажды спас вашу жизнь. Поверьте, ему будет очень приятно.