"Ни одной пяди нашей земли мы ни отдадим": ветеран боевых действий объяснил почему проголосовал за поправки в Конституцию

Сегодня у всех на слуху голосование по поправкам в Конституцию. Миллионы человек по всей страны уже выразили свое мнение касательно тех изменений, которые планируется принять. В Ростовской области, по данным донского правительства, проголосовало больше половины жителей. В запасе еще один день и время, чтобы исполнить гражданский долг, принять участие в определении будущего страны и нации.

Самые ответственные жители Дона уже сделали свой выбор. Среди них и потомственный казак, 71-летний Владимир Булгаков. Он настоящая легенда отечественных вооруженных сил. Будучи ветераном афганской и чеченских войн, за образцовую службу Владимир Васильевич не раз получал почетные награды. Генерал-полковника бережно хранит орден "За заслуги перед отечеством" IV степени, орден Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

Ветеран рассказал, что уже успел принять участие в голосовании и выразил уверенное "за" поправки в основной закон России.

- Жизнь меняется, поэтому должна меняться и Конституция. Честно признаться, поправки принимаются серьезные и важные. Если разобраться, становится понятно, что в первую очередь они направлены на улучшение социальной политики, развитие культуры и сохранность природы, - выразил свое мнение Владимир Васильевич.

Отдельное внимание ветеран уделил тем поправкам, которые призваны защитить границы нашего государства.

- Мне, как военному, больше всего импонирует, что в Конституции будет защищена российская территория. Было заявлено: ни одной пяди, ни одного миллиметра нашей земли ни по каким причинам мы никому не отдадим и не подарим, - уверенно сказал Владимир Булгаков.

Самое важное, что выделил генерал-полковник - это борьба с коррупцией, о которой также идет речь в поправках в Конституцию. По его мнению, в высших эшелонах власти не должны работать те, у кого есть двойное гражданство.

- Такие управленцы никогда не будут бороться за развитие нашего государства. В любом случае они зависимы от страны, где хранятся их деньги и где находится их недвижимость. Именно поэтому, как только я узнал о поправках, сразу принял решение голосовать "за". Это моя позиция и менять я ее не собираюсь, - добавил Булгаков.

В завершении своей речи Владимир Васильевич отметил, что на избирательных пунктах голосование проходит с учетом всех необходимых мер безопасности. По его словам, на участках людям раздают специальные наборы, куда входят медицинская маска и перчатки.

- Дорогие земляки! Я по-человечески, как гражданин России, призываю вас принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Очень важно прийти на избирательный пункт и выразить свое мнение, - подытожил Владимир Васильевич.