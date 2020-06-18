Накормят мороженым и измерят температуру: во время парада Победы ростовским ветеранам создадут особые условия

В донской столице состоялась специальная пресс-конференция, посвященная теме подготовки и проведения перенесенного Парада Победы, который состоится 24 июня. На поступившие от журналистов вопросы ответили представители городской власти.

Как рассказала заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова, при определении состава участников парада прежде всего учитывались желание самих ветеранов присутствовать на этом памятном событии.

- Решение об участие ветеранов в Параде было принято по их многочисленным просьбам. Мы делаем это исключительно из желания самих ветеранов и понимаем, что для них очень важно принять участие в этом празднике. Для обеспечения их безопасности будут предприняты все необходимые меры. На сегодняшний день заявлено 100 ветеранов, которые по состоянию здоровья изъявили желание и возможность принять участие в параде Победы. Начиная с сегодняшнего дня медиками районных поликлиник будет осуществляться ежедневный контроль температуры тела. Если у кого-то из ветеранов изменится самочувствие, ему будет незамедлительно оказана медицинская помощь, - сообщила Елена Кожухова.

На вопросы журналистов ответили представители ростовской администрации. Фото: rostov-gorod.ru

Она пояснила, что к месту проведения парада и обратно ветеранов доставят централизовано, с учетом всех требований эпидемиологической безопасности. Перед отъездом на Театральную площадь всем фронтовикам также измерят температуру. Сопровождать их на парад будут близкие родственники либо социальные работники.

При этом все сопровождающие, включая и водителей автобусов, которые довезут ветеранов до Театральной площади и после парада развезут по домам, в понедельник, 22 июня, сдадут обязательный тест на коронавирус. Принять участие в мероприятии они смогут только в после того, как на него будет получен отрицательный результат.

При этом особые меры безопасности сохранятся и на самой площади, где присутствующие фронтовики, их родственники, волонтеры и соцработники будут обеспечены головными уборами, дождевиками и зонтами, защитными масками, перчатками и питьевой водой. Кроме того, всем ветеранам предложат мороженое.

Несмотря на то, что при обычной рассадке трибуны рассчитаны на 1000 мест, с учетом социальной дистанции там разместятся всего не более 170 человек. На параде планируется задействовать около 30 волонтеров, а также бригады скорой помощи.

Замглавы администрации донской столицы по соцвопросам Елена Кожухова. Фото: rostov-gorod.ru

По словам Елены Кожуховой, в военном параде примут участие более 3,3 тыс. человек.Помимо этого, в составе механизированной колонны парада можно будет увидеть 92 единицы военной техники и вооружения, в числе которых – исторические танки Т-34-85 и реактивные системы залпового огня БМ-13 «Катюша», с помощью огневой мощи которых ковалась победа Красной армии над фашистскими войсками.

Также в небе над Ростовом пролетят 45 вертолетов и самолетов, стоящих на вооружении Южного военного округа. Пролет парадным строем состоится на различных высотах, варьируемых от 200 до 600 метров. В составе группы заявлены новейшие российские истребители Су-25СМ3.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и действующих в донском регионе ограничительных мер по противодействию COVID-19, в этом году парад Победы решено провести без зрителей. Однако все желающие смогут его увидеть по телевизору и в интернете. С 10:00 утра мероприятие будет транслироваться по местным телеканалам. Можно будет посмотреть видеозапись памятного события и на сайте городской администрации.

Начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская. Фото: rostov-gorod.ru

Начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская добавила, что для тех ветеранов, кто не сможет принять участие в параде по состоянию здоровья, 24 июня состоятся уже полюбившиеся горожанам дворовые концерты фронтовых бригад и коллективов художественной самодеятельности. Кроме того, на этот день запланирован трогательный онлайн-концерт, подготовленный детским домом творчества донской столицы. Завершатся все праздничные мероприятия салютом.