Как грузчик морского порта Таганрога стал святым

В ближайшую субботу, 20 июня, день памяти Святого Павла Таганрогского, почитание которого вышло далеко за пределы Донской митрополии. О его удивительной судьбе говорим в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FМ с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

ЕВАНГЕЛИЕ ВСЕРЬЕЗ

- Павел Таганрогский - это первый канонизированный общецерковно прославленный святой донской земли, - рассказал Игорь Павлович. - В 2014 году Синод русской церкви принял решение об общецерковном прославлении этого удивительного человека. Необходимые документы были направлены в Москву, в комиссию по канонизации, которая признала: уровень почитания и чудеса, которые происходят у его святых мощей, его образ жизни и духовное наследие достойны того, чтобы он стал общецерковным святым. В настоящее время его почитают все 15 независимых церквей на планете.

- Он родился на донской земле?

- Нет. Он родился во второй половине 19 века в Украине, в Черниговской области. Его родители были очень богатыми помещиками. Со временем и это богатство, и вместе с ними 300 крестьянских душ были переданы сыну. Павлу тогда было около 25 лет. И, представьте, он отказывается от сытой и респектабельной жизни, раздает богатство нищим, жертвует на какие-то социальные проекты, монастыри, а крестьян отпускает на свободу и отправляется в паломничество. Он переходит из одного города в другой, посещает обители, добирается до Иерусалима. В таких паломничествах он проводит около десяти лет своей жизни. И вот однажды прибывает в славный город Таганрог, который очень ему понравился, и остается там.

- И становится священником?

- Нет, он не приходит в монастырь, не принимает какой-либо сан и не становится священником, а устраивается в порт и работает обыкновенным грузчиком. Берет на себя особый духовный подвиг, который я бы назвал евангелие всерьез. Начинает тщательно исполнять все, что приписывает священное писание. Утром приходит на литургию, причащается, потом идет на работу, вечером - снова на службу, потом дома читает молитвенные правила, ведет праведный образ жизни и соблюдает строгий пост. Конечно, это обращает на себя внимание местных жителей. И вскоре вокруг него начинают появляться почитатели, которые называют себя учениками блаженного старца.

Ведь Павел при жизни был человеком невероятной молитвенной прозорливости. А в то время в Таганроге царили разные нравы. Это был торговый и таможенный город, люди по-разному там жили. Было много нищих и тех, кто вел развратный образ жизни. И им, как и нам, был необходим пример. И жизнь простого труженика таганрогского дока, который разгружает мешки, обращает на себя пристальное внимание.

ПРЕДСКАЗАЛ БУДУЩЕЕ ПАТРИАРХУ

- Часто многие воспринимают духовную жизнь, как какой-то сверхъестественный подвиг…

- Какие-то суперусилия. А тут человек просто живет и работает. Вот чего тогда не хватало обществу: что христианином можно быть не только в монастыре, не только нося иерейский крест на шее, а просто работая обыкновенным грузчиком. И Господь прославил его за удивительно простые вещи. При жизни он стал обладать провидением, и люди стали обращаться к нему. До революции 1917 года его почитание было очень сильным. Он был похоронен на старом таганрогском кладбище, и на его могилу приезжали со всей России. А в 1999 году был поднят и положительно решен вопрос о месточтимом прославлении. К 2014 году почитание старца Павла было столь великим, а чудеса и помощь столь многочисленными, что его прославили как великого святого донской земли. Его вклад во все, что произошло в его жизни, заключается в том, что он один из немногих, кто прославлен в лике праведных. У нас немало святых, прославленных в лике мучеников святых монахов, а праведных - тех, кто в простоте светской жизни прославляются, - не так уж и много.

- Говорят, он был дружен с патриархом Иерусалима?

- Совершенно верно. Он, кстати, ему и предсказал будущее. Дело было так. В 19 веке в Таганроге жило много греков, и для них стал серьезно вопрос о наличии священника, который мог бы служить на греческом языке. Тогда они обратились в Священный синод. Из Иерусалима им выписали монаха Дамиана, который и прибыл в наш южный город. Он начинает служить на греческом языке, создает греческую общину, строит Иерусалимский монастырь и одноименную улицу к нему - сегодня она называется Александрийской.

При этом Дамиан очень почитал старца Павла, который как-то сказал ему: «Великий человек ты будешь, великий. Прославишь Таганрог и сам прославишься». Дамиан удивился такой речи смиренного старца, для которого это были последние месяцы жизни.

И кто бы мог подумать, что после кончины Павла Дамиан вернется в Иерусалим и будет избран там патриархом. Дамиан всю жизнь помнил пророчества старца. А когда уже был патриархом, не забыл Таганрог и даже сделал городу один из самых знаменитых подарков.

- И что же он подарил?

- Дамиан так полюбил старинный русский город, что решил сделать подарок для православных жителей. В Иерусалиме издревле, как вы знаете, хранились самые почитываемые реликвии. И одну из таких она подарил Таганрогу: прислал ковчег, в котором находились мощи самых почитаемых святых - Георгия Победоносца, Андрея Первозванного, Марии Магдалины, а также других святых апостолов и мучеников. Там же находилась большая щепа от креста Господня. Это очень редкая святыня.

СВЯЩЕННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

- На Голгофе, где был распят Спаситель, были три креста. А как поняли, какой из них - Христа, а какие - разбойников?

- После распятия они пролежали на том месте несколько веков, пока императрица Елена не решила произвести первые археологические раскопки и найти эти кресты. Она отправилась в Иерусалим, нашла гору Голгофу, которая была за пределами града, от которого на тот момент не осталось даже стен. Достаточно быстро им удалось отыскать те самые три креста. Но возник вопрос: какой из них был тот, на котором распяли Спасителя. Над крестом Христа была табличка на латинском, греческом и еврейском языках со словами: «Иисус Христос - царь иудейский». Но она валялась отдельно. И тогда женская смекалка сыграла судьбоносную роль. Елена увидела, как из Иерусалима выносят покойника-иудея. Она приказала принести гроб на Голгофу. И провела, как бы сейчас сказали, священный следственный эксперимент.

- И какой же?

- Она приказала прикладывать к покойнику каждый из крестов по очереди. И, когда приложили третий из них, покойный встал из гроба. Весть об этом разнеслась по всему Иерусалиму и за его пределами. И тогда все поняли, что крест принадлежал Христу. Он долго хранился в Иерусалиме. Но, как мы знаем, с 11 века начались крестовые походы, многие из которых заканчивались грабежами. В один из таких крест был похищен. Какая-то его часть оказалась в Европе, какая-то осталась в Иерусалиме. Так вот достаточно большую щепу от него Дамиан передал таганрожцам в память о старце Павле. Известность такой реликвии была велика, а путь к ней был одним из любимых паломнических маршрутов 19 века. Даже императорская семья Романовых, когда ехала в Ливадию, заворачивала поклониться святыне.

- И где она сейчас?

- С 1920 года ее местоположение было никому неизвестно, подарок Дамиана исчез. Скорее всего, большевики поступили с ним беспощадно, и он утрачен без следа. Так думали до 2014 года, пока некие черные копатели не зашли в старый таганрогский дом. Они стали пробивать ногами пол и обнаружили нишу, вскрыли половицу и нашли там пустоты с банками, а в них - капсулы, на которых написаны имена святых. Через какое-то время о находке стало известно, и тогда поняли: это не что иное, как ограбленный и исчезнувший на 90 лет знаменитый таганрогский мощевик. Но, поскольку иерусалимского подворья, построенного Дамианом, уже не существовало, святыни были доставлены в Ростов-на-Дону. Сейчас они находится в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Так что старец Павел и после своей кончины не перестает творить чудеса. Кстати, в эту субботу в Таганроге состоится церковный праздник. Начало богослужения в 8.30 утра в Никольском храме города, где хранятся мощи старца. А дальше - в 12, 14 и 16 часов - пройдут три молебна на его могиле. Приходите, но помните: соблюдение необходимых санитарных норм обязательно, не забывайте маски.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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