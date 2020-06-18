2020-06-19T00:25:17+03:00
Общество

В Ростовской области продолжается реализация народного проекта «Сделаем вместе»

Инициативное бюджетирование позволяет решать актуальные вопросы на местах
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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После реконструкции сквера "Юность" в Волгодонске там появятся пять маршрутов для терренкура. Фото: donland.ruПосле реконструкции сквера "Юность" в Волгодонске там появятся пять маршрутов для терренкура. Фото: donland.ru
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В Гукове началась модернизация концертного зала детской школы искусств им. И.О.Дунаевского. Это учреждение – неотъемлемая часть культурной жизни города. За свою более чем полувековую историю школа поддержала тысячи талантливых детей. Многие стали лауреатами и дипломантами международных, российских, а также региональных конкурсов и фестивалей, солистами известных коллективов, успешными преподавателями, архитекторами, дизайнерами, оранжировщиками.

Улучшить условия занятий с детьми предложила в прошлом году группа гуковчан. Инициативу поддержали две сотни жителей города. А заявка, поданная на областной конкурс «Сделаем вместе», успешно прошла отбор.

В планах по реконструкции – установка новых оконных блоков, замена напольного покрытия, системы отопления и освещения, монтаж подвесных потолков, облицовка стен, изменение конфигурации сцены. В настоящее время обновляется электропроводка, а завершатся работы установкой новых зрительских кресел и элементов сценического декора. Общая стоимость работ составляет около 2,2 млн рублей.

Инициатива гуковчан – не единственная, поддержанная в регионе. Всего победителями конкурса «Сделаем вместе» в прошлом году стали 160 проектов. Сейчас идет активная фаза их реализации.

Так, в Волгодонске благоустраивается сквер «Юность». Инициативу выдвинули сотрудники одного из центров социального обслуживания, отметив, что она важна для их подопечных: в старейшем парке проводятся мероприятия, есть возможность заняться активным отдыхом или просто посидеть на скамье. А вообще в любой день здесь многолюдно – горожане отдыхают целыми семьями.

Сейчас в сквере обустраивается пять маршрутов для терренкура – меняется асфальтовое покрытие, устанавливаются новые поребрики и скамейки. Общая стоимость реконструкции составляет более 2, 7 млн рублей. Большая часть средств – почти 2 млн – субсидия из областного бюджета. Парк благоустраивался и раньше, но губернаторский проект «Сделаем вместе» стал еще одним импульсом к его обновлению.

Напомним, инициативное бюджетирование дает возможность людям решать на местах актуальные вопросы в сфере ЖКХ, здравоохранения, спорта, культуры и образования. Основная часть проекта финансируется из регионального бюджета, но не более чем на 2 млн рублей. Главное (и это условие прошлого года) – на местах собрать один процент от стоимости работ. Участниками должны стать сами граждане и представители бизнеса. Часть денежных средств нужно изыскать в местных бюджетах.

Кстати, на днях стартовал второй конкурс, и администрации муниципальных образований уже могут начать формирование новых заявок на решение вопросов местного значения. Прием документов начнется с 15 июля. По конкурсным условиям этого года, инициатива должна быть профинансирована на местах на пять процентов.

- Главное, что нужно для успеха, – это желание изменить жизнь к лучшему и готовность объединить вокруг себя людей. Потому что чем больше будет заинтересованных в реализации вашего проекта, тем выше будут его шансы на победу. Приглашаю всех к участию. Уверен, совместная работа поможет преобразить наши города, поселки и станицы, – призвал жителей области к участию в конкурсе «Сделаем вместе» губернатор Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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