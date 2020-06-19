В Ростовской области предложили изменить порядок проведения капремонта на объектах культурного наследия

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обеспокоены ситуацией с проведением капремонта на объектах культурного наследия в регионе. По их мнению, на текущий момент процедура по организации ремонтных работ складывается по технологии без поправки на особый статус таких домов, что негативно отражается на конечном результате. Прежде всего, из-за недочетов, имеющих место быть сейчас, подрядчики ограничены и по времени подготовки проекта, и по запасу средств.

С таким случаем столкнулись председатель комитета Заксобрания по образованию Светлана Мананкина и депутат донского парламента Михаил Сапрыкин. Совместно с представителями регионального комитета по охране объектов культурного наследия 17 июня они осуществляли контроль за ходом работ по капремонту многоквартирного жилого дома в Ростове-на-Дону, являющегося объектом культурного наследия.

- Мы провели первую внеплановую выездную проверку на объекте, являющемся памятником культурного наследия - это «Дом актера» на улице М. Горького. При выполнении капремонта таких домов в силу вступают 2 закона – о капитальном ремонте и об охране объектов культурного наследия, - отметила Светлана Мананкина.

Она также добавила, что в рамках федерального закона о капитальном ремонте работы проводятся в многоквартирных домах и, в том числе, на объектах культурного наследия. В 2020 году в программу капитального ремонта в донском регионе внесено 66 таких домов. Они находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах.

- При этом, процедура, на наш взгляд, имеет недочеты, в частности, связанные с тем, что смета разрабатывается раньше проекта. То есть, получив контракт, подрядчик начинает разрабатывать проект, будучи уже ограниченным по сумме, которую выиграл на торгах. Таким образом, по сути, проект они разрабатывают за свой счет в рамках тех работ, которые они должны провести непосредственно на объекте. Получается, подрядчики ограничены и по времени подготовки этого проекта, потому что должны по контракту начать работу через месяц, после его заключения, и по деньгам, которые уже победили на торгах. Но, самое главное, у нас далеко не все подрядчики начинают работы, имея такой проект и, соответственно, разрешение контролирующего органа, - разъяснила нюансы ситуации Светлана Мананкина.

В итоге, из 66-ти запланированных к капремонту домов разрешение контролирующего органа получили только 19 зданий, имеющих соответствующих статус. Тем не менее, у депутатов Заксобрания уже есть предложения об усовершенствовании процедуры.

- Эта ситуация нас тревожит. Мы обсудили с общественниками, как ее исправить, ведь объекты культурного наследия требуют от нас совершенно другого отношения. В результате появилось предложение по корректировке нашего областного закона, заключается оно в изменении последовательности процедуры. Суть его в том, что работы на объектах культурного наследия должны начинаться после разработки проекта. То есть торги проводятся не по сметам, а потом разрабатывается проект в ограниченных временных и финансовых рамках, а работа разбивается на два этапа: сначала делается полноценный проект, который выходит на торги, определяется подрядчик, который начинает выполнять ремонтные работы по этому проекту, - подчеркнула Светлана Мананкина.

Отметим, что «Дом актера», расположенный по улице М. Горького в донской столице, строился в 1930-е годы одновременно с новым театром, возведение которого стало знаковым событием в жизни города. Типологически это здание родствененно домам-гигантам, представляющим обширные жилые комплексы со значительным набором помещений социально-культурного быта. Но история именно этого дома тесно переплетается с историей возведения Ростовского драматического театра, с жизнью и творчеством многих ростовских и столичных деятелей искусств, проживавших в нем.