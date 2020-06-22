«Гитлер со Сталиным договорились и поделили мир»: Как надо учить школьников правде о войне

До тех пор, пока не будет похоронен последний солдат, война не закончена. Об этом в День памяти и скорби, — 22 июня, в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» мы поговорили с руководителем поискового объединения «Миус-Фронт» Андреем Кудряковым и экспертом общественной палаты Николаем Лариным.

«МЫ НЕ ХОТИМ ПРОСТО ТАК УЙТИ»

- Нынешний год - 75-летия Победы. Но каждый день мы открываем для себя новую страницу истории, связанную с Великой Отечественной войной...

А.К. - Вы правы. И такие примеры на каждом шагу. Например, многие захоронения города не нанесены на картах. О них знают только старожилы. Наша задача это исправить. Скажем, на СЖМ - там, где стоит храм Сурб-Хач - был ростовский оборонительный рубеж. Еще в 1943 году здание церкви было в пулевых отметинах, а рядом долгое время находили следы боев - разбитые каски, патроны, искореженный металл. И там есть захоронения тех, кто защищал Ростов. Есть и могила 18-летней Надежды Лукаш. Мы случайно узнали о ней. Связались с ее родственниками, которых очень тронула эта находка. А еще привели в порядок захоронение: помогли меценаты, администрация Ворошиловсвкого района. Как оказалось, девушка была военным фельдшером, встретившим врага на подступах к Ростову. Осенью 1941 года она погибла. В архивах мы нашли исторические доказательства и документы о ней. Но могила, в которой была похоронена Надежда, заросла.

- То есть информацию собираете по крупицам...

Н.Л. - У военной истории нет конца, каждый день мы находим по одному листку и одной строчке. И нам никак нельзя потерять эти моменты. К сожалению, уходят те участники событий, которые могут показать места, где происходили подвиги и трагедии. Например, некоторые местные жители знали про могилу девушки-фельдшера. Одной женщине о ней рассказывала мама. Другой - ростовчанин по имени Хугасю Он в 10 лет жил там вместе с братом. Но сейчас он уже пожилой человек, у которого нет даже телефона. Важно найти не только информацию, но и способ, как навести там чистоту и порядок.

А.К. - Активную помощь нам оказывают меценаты, а еще - Городской совет ветеранов. Эти люди вдохновляют нас. Поймите, морально сложно видеть глаза этой девочки, погибшей в 18 лет. Но ветераны говорят: мы не хотим просто так уйти. Мы хотим оставить после себя память. Только они знают, насколько ужасной была история этой войны, и какой ценой дана нам наша Победа.

В студии "КП" руководитель поискового объединения "Миус-Фронт", координатор Бессмертного полка в РО Андрей Кудряков и эксперт общественной палаты Николай Ларин. Фото: МИТРОФАНОВ Владмир.

«БЕЗ ИСТОРИИ НЕ БЫВАЕТ БУДУЩЕГО»

- А где еще нужно навести порядок?

А.К. - На самом деле, Ростов - это большое поле боя. Только в период с 1941 по 1943 годы в битве за город - 150 тысяч убитых и пропавших без вести. И огромное их количество лежит в таких братских захоронениях. Например, парк Авиаторов — это место массовых расстрелов, там - около 1 200 уничтоженных жителей Александровки и Нахичевани. Эти ямы-могилы уже просели, но их можно физически ощутить. Или в роще Орджоникидзе также есть братская могила для тех, кто умер в госпиталях вдоль реки Темерник. В роще на Чкаловском покоятся бойцы шестой танковой бригады, наши ополченцы. И таких мест в городе - огромное количество. Трагично, что спустя 75 лет со дня Великой Победы эта проблема есть. Это, с одной стороны, удручает, с другой - здорово, что мы ее решаем

- Готовы помогать обычные люди, не только чиновники и меценаты?

Н.Л. - Да. И это замечательно. Спасибо тем, кто отзывается: работы хватит каждому. Но, к сожалению, нам пытаются навязать, что тема Великой Отечественной войны никому не интересна. Это не так. Ее хотят из нас выкорчевать, но без истории не бывает будущего. А ветераны хоть и уходят, но передают нам свой задор. Они уйдут, и будут наблюдать за нами свысока. До тех пор, пока не будет похоронен последний солдат, война не закончена.

- Говорят, вы и школьников к этой работе подключаете?

А.К. - Молодежь - это наше будущее. Мы уделяем огромное внимание работе с ней. И им, кстати, действительно интересна тема Великой Отечественной. Конечно, порой они говорят странные вещи, как-то: «Гитлер договорился со Сталиным в тайном месте, и вместе поделили мир». Да, это чудовищные конструкции. Но все меняется, когда они видят настоящую правду. Правду, которая хранится в каждой семье. Ведь у Ростова огромная история. Только вспомните бой батарей Дмитрия Пескова, артиллеристы которого ценой своей жизни с двумя пушками вышли против колонны немецких танков и победили 15 из них, остановив тем самым прорыв в центр города немецкой колонны. Мы не так давно нашли эту братскую могилу. Установили там памятник, облагородили. А местные школьник теперь ухаживают за ней и проводят там уроки мужества. Они видят, как там лежат прострелянные каски, гильзы от снарядов... И с такими уроками восприятие Великой Отечественной войны идет по-другому.

И это только один из примеров того, как надо воспитывать гражданственность и патриотизм.

До тех пор, пока не будет похоронен последний солдат, война не закончена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На Дону много мемориалов. Но может ли появиться, скажем, памятник военврачам? Ведь, согласно официальным данным, число раненых и больных за все годы войны, которых спасли медики, - около 18 млн человек. И это рекорд за всю историю человеческих воин....

А.К. - Я не исключаю его появления. А в качестве прообраза - фото Надежды Лукаш. Кстати, моя бабушка была санинструктором, она много рассказывала о войне, благодаря чему я знаю правду. И, знаете, с удовольствием бы приходил к памятнику военным врачам каждое 9 Мая. Кстати, вы знаете, что их жизнь на фронте была коротка: в начале войны продолжительность жизни санинструктора на передовой составляла не более 40 секунд. Но скольких они спасли... И мы все должны помнить, что происходило. Сберечь память.