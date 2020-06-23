«Парад - это наша красивая традиция!»: Почему нельзя было отказаться от Парада Победы 24 июня 2020

24 июня в Ростове-на-Дону пройдет историческое событие - парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Разговоры о том, стоило ли его проводить в условиях пандемии коронавируса, не стихают. Своими мыслями по этому поводу в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM поделился военный обозреватель Сергей Тютюнник.

- Сергей Петрович, власти 13 городов отказались проводить парад, может, и нам надо было?

- Давайте так. В этих городах там собственно и войск-то нет, потому им легко и отказаться. Возьмем тот же Пятигорск, там только военный санаторий. Кому маршировать? А у нас есть кому. Только в Южном военном округе в парадах примут участие десятки тысяч военнослужащих. Это - большая сила, задействованы сотни единиц вооружения и военной техники - не только современной, но и ретромашины. К этому параду в войсках готовились — ремонтировали и обслуживали старые образцы техники. Эти машины служат до сих пор и 24 июня снова проедут в строю. Будет больше сотни вертолетов и самолетов.

- Судя по цифрам, число участников парада внушительное. Но он в этом году будет проходить без зрителей. Как по-вашему, почему?

- Потому что зрителей много, их проконтролировать и взять у каждого тест на covid-19 трудно. Тех же ветеранов легко обезопасить: маска, перчатки, социальная дистанция, внимание. А армейцы все уже давно протестированы - это же организованная сила. Только представьте, за считанные недели они построили огромное количество современных хорошо обустроенных госпиталей, спасли массу народа. В армии налажена эта работа, отслеживается состояние военнослужащих. Так было и до коронавируса, и сейчас.

- Тогда откуда этот ажиотаж вокруг переноса?

- К сожалению, но факт - часть народа настолько не любит и презирает то, что делает российское государство, что все равно будет критиковать - чтобы оно не делало. И бесконечные фейки летают вокруг нас как голуби. Важно проявлять интерес, не быть равнодушным и думать самому. А то знаете как с Наполеоном. Его рост на самом деле был 169 см — даже сейчас это почти средний рост. А в те времена - 200 лет назад - он был даже выше среднего. Но в умах многих Бонапарт - карлик, комплекс придумали...

Я лучше такой факт приведу - о нем, как мне кажется, должен знать каждый. Если бы воскресить всех павших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих, их было бы 8 млн 668 тысяч 400 человек. И, если бы они прошли по Красной площади в том темпе, в котором идут наши военнослужащие в парадном строю, то они бы шли круглосуточно две недели подряд. Это оглушительно! Вот об этом надо знать, гордиться своими традициями и историей. Нельзя без конца ее зачеркивать. Парад — это наша красивая традиция.

В военном параде на Театральной площади города примут участие более 3,3 тысячи военнослужащих и представителей других силовых структур и ведомств.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Праздничный салют: 500 фейерверков и 180 залпов

Он начнется в 22:00. Его совершат салют из артиллерийских орудий. Военнослужащие выполнят 30 залпов из шести артиллерийских орудий с интервалами в 30 секунд, израсходовав при этом 180 холостых зарядов, а также использовав около 500 фейерверков различных типов с разрывами на высоте 250-300 метров: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций.

Известно, что для организации праздничного салюта будут задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ. А в его проведении примут участие около 50 артиллеристов.

КСТАТИ

В небе пролетят 45 самолетов и вертолетов

Участие в параде примут 45 самолетов и вертолетов. Они пролетят над центральной площадью донской столицы в составе групп, звеньев и пар на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами. Выполняться они будут со скоростью от 100 до 180 км/ч с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации выполнят полеты на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 км/ч, военно-транспортной – на высоте 300 метров со скоростью 500-600 км/ч.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, экипажи составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства.

КОНКРЕТНО

Кто в строю...

В военном параде на Театральной площади города примут участие более 3,3 тысячи военнослужащих и представителей других силовых структур и ведомств.

Как сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов, в нем примут участие военнослужащие из Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Торжественное шествие войск по площади откроет рота кадет-барабанщиков. А еще впервые за последние пять лет по Театральной площади донской столицы пройдут воины-десантники военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. В парадном строю - также моряки Черноморского флота и – впервые в истории - полк морской пехоты Каспийской флотилии. Традиционно в строю представители танковых, мотострелковых, артиллерийских, противовоздушных сил и Донского спасательного центра МЧС России. Пешую часть парада завершит сводный военный оркестр Ростовского гарнизона - постоянный участник военных парадов освобождает площадь для прохождения военной техники.

В составе механизированной колонны - около 100 единиц вооружения и военной техники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НА ЗАМЕТКУ

Какую технику увидим...

В составе механизированной колонны - около 100 единиц вооружения и военной техники. Так, парадные расчеты механизированных колонн возглавит военная техника времен Великой отечественной войны: разведывательно-ударные мотоциклы МВ-650, танк Т-34, ставший символом Победы, знаменитая «полуторка» - автомобиль ГАЗ-АА с 76-мм дивизионной пушкой ЗИС-3 и, конечно, первая в мире реактивная система залпового огня БМ-13, - «Катюша». Также в парадном строю современная техника: многоцелевые бронеавтомобили «Тигр-М», многоцелевые модульные автомобили «ТАЙФУН-К», новейшие бронетранспортеры БТР-82А и БТР-Д, танки Т-72Б3, система залпового огня «Солнцепек» и многие другие. Завершит военный парад пролет авиации

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На трибунах - не более 170 человек

В Параде Победы примут участие ветераны, которых централизовано доставят к месту с учетом требований эпидемиологической безопасности. Их смогут сопровождать близкие родственники, будут задействованы социальные работники, медперсонал и волонтеры, у которых взят тест на коронавирус. Все будут обеспечены масками и перчатками.

На трибунах, рассчитанных на тысячу мест, с учетом социальной дистанции будут размещены не более 170 человек. А для тех ветеранов, кто не сможет принять участие в параде по состоянию здоровья, в тот же день состоятся дворовые концерты.

Кроме того, в этот день можно будет увидеть онлайн-концерт, подготовленный ростовскими артистами.

СКАЗАНО!

«Задача – сохранить жизнь и здоровье каждого»

Замглавы Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова:

- Решение об участие ветеранов в Параде было принято по их многочисленным просьбам. Мы понимаем насколько важно для наших героев это событие. Для обеспечения их безопасности будут предприняты все необходимые меры. Реалии таковы, что массовость и скученность в настоящее время просто опасны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Наша задача – сохранить жизнь и здоровье каждого. Поэтому мы просим ростовчан проявить понимание и ограничить свое передвижение по городу.

НА ЗАМЕТКУ

Где смотреть парад

Все желающие смогут увидеть парад по телевизору и в интернете. С 10:00 прямую трансляцию будут вести Телеканалы «Дон 24», «Дон-ТР». Кроме того, видео с мероприятия появится на официальном сайте ростовской мэрии.

Посмотреть на торжественное шествие большинство горожан смогут только онлайн.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАША СПРАВКА

Всего на территории Южного военного округа будет проведено 10 военных парадов, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В них примут участие свыше 43 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 800 едениц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими и местным населением исключены. Каждый участник парад сдал несколько тестов на наличие коронавирусной инфекции, более того — все они находятся под пристальным наблюдением военных медиков.