75 лет Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: как отметят этот день
75 лет Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: важная дата ждет ростовчан, когда парад Победы пройдет летом. В этом году он был перенесен на эту дату из-за пандемии коронавируса. Однако режим самоизоляции в городе продолжается. А потому посмотреть на торжественное шествие можно будет только в режиме онлайн.
Однако, как рассказали в городском Управлении культуры, праздник будет длиться весь день. Для ветеранов, которые не смогут из-за состояние здоровья прийти посмотреть на военную технику и авиацию, проведут уличные концерты. Также онлайн- концерты для всех горожан покажут на своих официальных сайтах и в социальных сетях городские парки, музыкальные школы, библиотеки, театры и даже зоопарк. Изучайте и наслаждайтесь!
КОНКРЕТНО
УЛИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Когда: в 11:30
Где: ул. Драгунская, 10
Ансамбль песни и танца «Легенда»
Когда: в 16:00
Где: ул. Таганрогская, 132
Духовой «Оркестр Победы»
Когда: в 11.00
Где: ул. Горшкова, 7/6 кв.58
Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
Когда: в 12:30
Где: ул. Орбитальная, 32/1
Ансамбль песни и танца «Легенда»
Когда: в 16.00
Где: ул. Новаторов, д.10. кв.1,
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
Когда: в 15.00
Где: ул. Ларина, д.24/1, кв.55,
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Когда: в 13:30
Где: ул. Думенко,1/1
Что: Ансамбль песни и танца «Легенда»
Когда: в 12.00
Где: ул. Новолесная, д. 4/1, кв. 91
Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Когда: в 14:30
Где: пр. Театральный, 40
Ансамбль песни и танца «Легенда»
Когда: в 15:30
Где: ул. Мурлычева, 84/15
Ансамбль песни и танца «Легенда»
Когда: в 17.00
Где: пер. Грибоедовский, д.2, кв.93,
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Когда: в 17:00
Где: ул. Жданова, 11
Духовой «Оркестр Победы»
Когда: в 12.00
Где: пр-кт Маршала Жукова д.30/95, кв.31,
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Когда: в 18.00
Где: ул. Магнитогорская, 1 Железнодорожный район
Духовой «Оркестр Победы»
Когда: в 13.00
Где: ул. Портовая, 176а, кв.6
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Когда: в 19:00
Где: ул. Серафимовича, 40
Когда: в 14.00
Где: пер. Устойчивый, д. 3,
Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Когда: в 19:45
Где: ул. Суворова, 3, Кировский район
Духовой «Оркестр Победы»
Когда: в 12.30
Где: ул. Красноармейская, д 194, кв.24
Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.
Когда: в 13.30
Где: пр. Чехова, д.79, кв.52
Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.
Авиавыступление зрители увидят онлайн.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ПАРКИ
Детский парк им. В. Черевичкина
Когда: в 10.00
Конкурс на исполнение песен и стихов военных лет или о войне
Когда: в 11.00
«Я на параде Победы», размещение фотографий с парадов прошлых лет
В течение дня
Викторина по знанию исторических фактов о Великой Отечественной войне.
Где смотреть: https://instagram.com/detsky_park_cherevichkina?r=nametag
Парк культуры и отдыха им. Н. Островского
Когда: в 12.00
«Утро памяти» - видео вырезки с парадов
Когда: в 12.30
«Мы не стояли за ценой» поём о войне - видео клипы, аудио записи.
Когда: в 13.00
«И на войне мечтали тоже» стихи о войне – читают дети
Когда: в 13.30
«Хлеб войны» - фронтовые рецепты
Когда: в 14.00
«Да, мы умели воевать» - викторина: отгадай фильмы о войне, названия военной техники
Когда: в 14.30
«Письма с фронта» - публикация фронтовых писем
Когда: в 15.00
«Хотят ли русские войны» - детские рисунки о войне
Когда: в 15.30
«Эхо прошедшей войны» - рассказ о героях войны Ростовской области
Где смотреть: http://instagram.com/park_ostrovskogo https://vk.com/park_ostrovskogo
Парк культуры и отдыха «Левобережный»
В течение дня
Видео клип – «Моя Россия»
Акция – Города-Герои (презентация-описание)
Где смотреть: http://парк-левобережный.рф/, https://www.instagram.com/levoberezhnyy_official
Парк им. М. Горького
Когда: в 10.00
Видеофильм «Парад Победы 1945 года»
Когда: в 12.00
Виртуальная выставка открыток военных лет
Когда: в 14.00
Презентация «Маленькие герои большой войны»
Когда: в 17.00
Видеообзор «Цитаты о Великой Отечественной войне»
Когда: в 18.00
Акция «Песни и стихи Победы»
Где смотреть: https://www.facebook.com/pg/Парк-им-МГорького-163558607764087/posts/, https://vk.com/club188412906, https://www.instagram.com/gorkypark_rnd/
Парк культуры и отдыха «Дружба»
Когда: в 10.00
Видеохроника образцов военных парадов государств мира «Парад в США и в России»
Где смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=VVglzWN0vAE, https://www.youtube.com/watch?v=D4EI2GZ4miA, https://www.youtube.com/watch?v=eOqZ4ejpSYI
Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
Когда: в 11:00
Видео с поздравительными словами «Спасибо ветеранам!»
Когда: в 12:00
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Голубь мира»
Где смотреть: https://www.instagram.com/park1maya/, https://www.facebook.com/park1mairnd, https://vk.com/park1mairnd
Парк культуры и отдыха им. Октября
Коллаж фотографий Парада Победы на Красной площади
Документальный фильм о военном Параде, состоявшемся 24 июня 1945 года в Москве
Где смотреть: https://parkokt.wixsite.com/website
Парад в этом году перенесли на 24 июня.Фото: Иван МАКЕЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ДМШ №10 им. С.С. Прокофьева
«Россия – Родина моя». Запись и исполнение патриотических песен учащимися.
Где смотреть: https://www.facebook.com/dmsh10prokofjev/, https://www.instagram.com/dmsh10.prokofjeva?r=nametag
ДМШ им. П.И. Чайковского
Размещение фото и видео концертных номеров
Где смотреть: https://www.instagram.com/chaikovskogo_rnd/?igshid=2d5wzuox7cpe
ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша
Номера учащихся и преподавателей
Где смотреть: https://vk.com/ensemble.lebedushki, https://www.youtube.com/channel/UCICQycvNxfa_NEsTdBTH4QA
ДШИ №3 им. М.И. Глинки
«Россия – Родина моя». Запись и исполнение патриотических песен
Где смотреть: https://vk.com/centr_orfei
ДШИ №7 им. Г.М. Балаева
Исполнение патриотических песен и стихов учащимися
Где смотреть: https://instagram.com/alla_rudakova_7?r=nametag, http:/dshi-balaeva.ru
ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова
Размещение видео в соцсетях
Где смотреть: https://www.youtube.com/channel/UCgIVXzas7Cw0ilp0_7vYLtQ
ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»
Участие солистов джаз-оркестра Кима Назаретова в проекте «Радость Победы»
Где смотреть: https://www.instagram.com/rostov_jazz_school/?igshid=13xl0oh463fxl
ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова
Размещение фото и видео выступлений в соцсетях
Где смотреть: https://www.instagram.com/ippilitov_ivanov_rostov, http://ippolitov-ivanov.ru/
ДШИ имени А.П. Артамонова(№2)
Размещение клипов песен на военную тематику
Где смотреть: https://vk.com/public194957385
https://www.facebook.com/ДШИ-им-Артамонова-Ростов-на-Дону-107303087641573/
ДШИ № 8
Выступление учащихся в онлайн концерте
Где смотреть: https://instagram.com/mbudodshi8?igshid=1k27q4z23pop5, http://dmshn8.rnd.muzkult.ru/
ДШИ №6 им. Г.В. Свиридова
Будут исполняться песни военных лет
Где смотреть: https://vk.com/club195051893, https://www.instagram.com/dmshsviridov6/
ДХШ им. А.С. и М.М. Чиненовых
Выставка работ учащихся
Где смотреть: art-shool.rnd/muzkult/ru/
В этом году нужно соблюдать социальную дистанцию.Фото: Евгения ГУСЕВА
БИБЛИОТЕКИ
Исторический видео-экскурс библиотеки им. М.Ю. Лермонтова «Славе – не меркнуть, традициям – жить!»
Где смотреть: http://lermontov.blogs.donlib.ru/glavnaya/
Музыкальный клип-парад «Равнение на Победу» музыкально-нотного отдела ЦГБ им. М. Горького
Где смотреть: http://mno.blogs.donlib.ru/
Литературный час БИЦ им. Н.А. Островского «Вместе не страшны и тучи»
Где смотреть: http://nostrovsky.blogs.donlib.ru/
Час мужества БИЦ им. А. И. Герцена «Лишь память сердца говорит»
Где смотреть: http://gercen.blogs.donlib.ru/
Видео-рассказ библиотеки им. А.М. Листопадова «Марш Победителей»
Где смотреть: http://listopadova.blogs.donlib.ru/
И ЕЩЕ
Ростовский-на-Дону академический молодежный театр»
Когда: в 9.00, 12.00, 15.00, 19.00
Онлайн-проект «Улицы памяти». Артисты Молодежного театра расскажут о героях войны, чьими именами были названы ростовские улицы
Где смотреть: https://www.instagram.com/ramt_rostov/, https://www.facebook.com/ramt.rnd/, https://vk.com/roamt
«Городской дом творчества»
Когда: в 16:00
Праздничный гала-концерт
Где смотреть: https://www.youtube.com/channel/UCTVL8xRB61p7kSyRGuOVNhg
Ростовский-на-Дону зоопарк
Показ фильма «Фронтовые истории. Ростовский-на-Дону зоопарк в годы ВОВ»
Где смотреть: https://ru-ru.facebook.com/zooparkrostov, https://vk.com/rostzoo
*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU