75 лет Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: как отметят этот день

75 лет Победы в Ростове-на-Дону, 24 июня 2020 года: важная дата ждет ростовчан, когда парад Победы пройдет летом. В этом году он был перенесен на эту дату из-за пандемии коронавируса. Однако режим самоизоляции в городе продолжается. А потому посмотреть на торжественное шествие можно будет только в режиме онлайн.

Однако, как рассказали в городском Управлении культуры, праздник будет длиться весь день. Для ветеранов, которые не смогут из-за состояние здоровья прийти посмотреть на военную технику и авиацию, проведут уличные концерты. Также онлайн- концерты для всех горожан покажут на своих официальных сайтах и в социальных сетях городские парки, музыкальные школы, библиотеки, театры и даже зоопарк. Изучайте и наслаждайтесь!

КОНКРЕТНО

УЛИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Когда: в 11:30

Где: ул. Драгунская, 10

Ансамбль песни и танца «Легенда»

Когда: в 16:00

Где: ул. Таганрогская, 132

Духовой «Оркестр Победы»

Когда: в 11.00

Где: ул. Горшкова, 7/6 кв.58

Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Когда: в 12:30

Где: ул. Орбитальная, 32/1

Ансамбль песни и танца «Легенда»

Когда: в 16.00

Где: ул. Новаторов, д.10. кв.1,

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

Когда: в 15.00

Где: ул. Ларина, д.24/1, кв.55,

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Когда: в 13:30

Где: ул. Думенко,1/1

Что: Ансамбль песни и танца «Легенда»

Когда: в 12.00

Где: ул. Новолесная, д. 4/1, кв. 91

Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Когда: в 14:30

Где: пр. Театральный, 40

Ансамбль песни и танца «Легенда»

Когда: в 15:30

Где: ул. Мурлычева, 84/15

Ансамбль песни и танца «Легенда»

Когда: в 17.00

Где: пер. Грибоедовский, д.2, кв.93,

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Когда: в 17:00

Где: ул. Жданова, 11

Духовой «Оркестр Победы»

Когда: в 12.00

Где: пр-кт Маршала Жукова д.30/95, кв.31,

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Когда: в 18.00

Где: ул. Магнитогорская, 1 Железнодорожный район

Духовой «Оркестр Победы»

Когда: в 13.00

Где: ул. Портовая, 176а, кв.6

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Когда: в 19:00

Где: ул. Серафимовича, 40

Когда: в 14.00

Где: пер. Устойчивый, д. 3,

Концертный ансамбль «Успех» Окружного Дома офицеров Южного военного округа.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Когда: в 19:45

Где: ул. Суворова, 3, Кировский район

Духовой «Оркестр Победы»

Когда: в 12.30

Где: ул. Красноармейская, д 194, кв.24

Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.

Когда: в 13.30

Где: пр. Чехова, д.79, кв.52

Оркестр штаба Южного округа войск нацгвардии РФ.

Авиавыступление зрители увидят онлайн.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАРКИ

Детский парк им. В. Черевичкина

Когда: в 10.00

Конкурс на исполнение песен и стихов военных лет или о войне

Когда: в 11.00

«Я на параде Победы», размещение фотографий с парадов прошлых лет

В течение дня

Викторина по знанию исторических фактов о Великой Отечественной войне.

Где смотреть: https://instagram.com/detsky_park_cherevichkina?r=nametag

Парк культуры и отдыха им. Н. Островского

Когда: в 12.00

«Утро памяти» - видео вырезки с парадов

Когда: в 12.30

«Мы не стояли за ценой» поём о войне - видео клипы, аудио записи.

Когда: в 13.00

«И на войне мечтали тоже» стихи о войне – читают дети

Когда: в 13.30

«Хлеб войны» - фронтовые рецепты

Когда: в 14.00

«Да, мы умели воевать» - викторина: отгадай фильмы о войне, названия военной техники

Когда: в 14.30

«Письма с фронта» - публикация фронтовых писем

Когда: в 15.00

«Хотят ли русские войны» - детские рисунки о войне

Когда: в 15.30

«Эхо прошедшей войны» - рассказ о героях войны Ростовской области

Где смотреть: http://instagram.com/park_ostrovskogo https://vk.com/park_ostrovskogo

Парк культуры и отдыха «Левобережный»

В течение дня

Видео клип – «Моя Россия»

Акция – Города-Герои (презентация-описание)

Где смотреть: http://парк-левобережный.рф/, https://www.instagram.com/levoberezhnyy_official

Парк им. М. Горького

Когда: в 10.00

Видеофильм «Парад Победы 1945 года»

Когда: в 12.00

Виртуальная выставка открыток военных лет

Когда: в 14.00

Презентация «Маленькие герои большой войны»

Когда: в 17.00

Видеообзор «Цитаты о Великой Отечественной войне»

Когда: в 18.00

Акция «Песни и стихи Победы»

Где смотреть: https://www.facebook.com/pg/Парк-им-МГорького-163558607764087/posts/, https://vk.com/club188412906, https://www.instagram.com/gorkypark_rnd/

Парк культуры и отдыха «Дружба»

Когда: в 10.00

Видеохроника образцов военных парадов государств мира «Парад в США и в России»

Где смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=VVglzWN0vAE, https://www.youtube.com/watch?v=D4EI2GZ4miA, https://www.youtube.com/watch?v=eOqZ4ejpSYI

Парк культуры и отдыха им. 1 Мая

Когда: в 11:00

Видео с поздравительными словами «Спасибо ветеранам!»

Когда: в 12:00

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Голубь мира»

Где смотреть: https://www.instagram.com/park1maya/, https://www.facebook.com/park1mairnd, https://vk.com/park1mairnd

Парк культуры и отдыха им. Октября

Коллаж фотографий Парада Победы на Красной площади

Документальный фильм о военном Параде, состоявшемся 24 июня 1945 года в Москве

Где смотреть: https://parkokt.wixsite.com/website

Парад в этом году перенесли на 24 июня.Фото: Иван МАКЕЕВ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

ДМШ №10 им. С.С. Прокофьева

«Россия – Родина моя». Запись и исполнение патриотических песен учащимися.

Где смотреть: https://www.facebook.com/dmsh10prokofjev/, https://www.instagram.com/dmsh10.prokofjeva?r=nametag

ДМШ им. П.И. Чайковского

Размещение фото и видео концертных номеров

Где смотреть: https://www.instagram.com/chaikovskogo_rnd/?igshid=2d5wzuox7cpe

ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша

Номера учащихся и преподавателей

Где смотреть: https://vk.com/ensemble.lebedushki, https://www.youtube.com/channel/UCICQycvNxfa_NEsTdBTH4QA

ДШИ №3 им. М.И. Глинки

«Россия – Родина моя». Запись и исполнение патриотических песен

Где смотреть: https://vk.com/centr_orfei

ДШИ №7 им. Г.М. Балаева

Исполнение патриотических песен и стихов учащимися

Где смотреть: https://instagram.com/alla_rudakova_7?r=nametag, http:/dshi-balaeva.ru

ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова

Размещение видео в соцсетях

Где смотреть: https://www.youtube.com/channel/UCgIVXzas7Cw0ilp0_7vYLtQ

ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»

Участие солистов джаз-оркестра Кима Назаретова в проекте «Радость Победы»

Где смотреть: https://www.instagram.com/rostov_jazz_school/?igshid=13xl0oh463fxl

ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова

Размещение фото и видео выступлений в соцсетях

Где смотреть: https://www.instagram.com/ippilitov_ivanov_rostov, http://ippolitov-ivanov.ru/

ДШИ имени А.П. Артамонова(№2)

Размещение клипов песен на военную тематику

Где смотреть: https://vk.com/public194957385

https://www.facebook.com/ДШИ-им-Артамонова-Ростов-на-Дону-107303087641573/

ДШИ № 8

Выступление учащихся в онлайн концерте

Где смотреть: https://instagram.com/mbudodshi8?igshid=1k27q4z23pop5, http://dmshn8.rnd.muzkult.ru/

ДШИ №6 им. Г.В. Свиридова

Будут исполняться песни военных лет

Где смотреть: https://vk.com/club195051893, https://www.instagram.com/dmshsviridov6/

ДХШ им. А.С. и М.М. Чиненовых

Выставка работ учащихся

Где смотреть: art-shool.rnd/muzkult/ru/

В этом году нужно соблюдать социальную дистанцию.Фото: Евгения ГУСЕВА

БИБЛИОТЕКИ

Исторический видео-экскурс библиотеки им. М.Ю. Лермонтова «Славе – не меркнуть, традициям – жить!»

Где смотреть: http://lermontov.blogs.donlib.ru/glavnaya/

Музыкальный клип-парад «Равнение на Победу» музыкально-нотного отдела ЦГБ им. М. Горького

Где смотреть: http://mno.blogs.donlib.ru/

Литературный час БИЦ им. Н.А. Островского «Вместе не страшны и тучи»

Где смотреть: http://nostrovsky.blogs.donlib.ru/

Час мужества БИЦ им. А. И. Герцена «Лишь память сердца говорит»

Где смотреть: http://gercen.blogs.donlib.ru/

Видео-рассказ библиотеки им. А.М. Листопадова «Марш Победителей»

Где смотреть: http://listopadova.blogs.donlib.ru/

И ЕЩЕ

Ростовский-на-Дону академический молодежный театр»

Когда: в 9.00, 12.00, 15.00, 19.00

Онлайн-проект «Улицы памяти». Артисты Молодежного театра расскажут о героях войны, чьими именами были названы ростовские улицы

Где смотреть: https://www.instagram.com/ramt_rostov/, https://www.facebook.com/ramt.rnd/, https://vk.com/roamt

«Городской дом творчества»

Когда: в 16:00

Праздничный гала-концерт

Где смотреть: https://www.youtube.com/channel/UCTVL8xRB61p7kSyRGuOVNhg

Ростовский-на-Дону зоопарк

Показ фильма «Фронтовые истории. Ростовский-на-Дону зоопарк в годы ВОВ»

Где смотреть: https://ru-ru.facebook.com/zooparkrostov, https://vk.com/rostzoo

*По данным Управления культуры Ростова-на-Дону.