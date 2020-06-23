2020-06-23T16:38:17+03:00
Авто

Fresh Auto открыла новый дилерский центр Haval

Бренд разместился на территории автосалона Fresh Auto на Вавилова 59Е
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: Наталья ВеснинаФото: Наталья Веснина
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В Ростове-на-Дону открылся новый дилерский центр Fresh Auto Haval. Это уже второе представительство марки Haval в рамках сети.

Бренд разместился на территории автосалона Fresh Auto на Вавилова 59Е. Это здание было выкуплено сетью в 2018 году, и сейчас владелец компании Денис Мигаль говорит о желании построить на его базе целую «дилерскую деревню». Начали с Haval после успешного запуска продаж бренда в Минеральных Водах.

- Нам очень понравился продукт, ценообразование, дизайн моделей Haval, и мы верим в эту марку и их стратегию на российском рынке, - отметил Денис Мигаль.

В здании Fresh Auto, которое выбрали под новую локацию Haval, уже 2,5 года работало направление продаж автомобилей с пробегом. Сегодня, в связи с особой экономической ситуацией, импортер предъявляет весьма сдержанные требования к оснащению локаций и брендингу, поэтому подготовка помещения под Haval оказалась относительно недолгой - работы длились чуть меньше месяца. В результате шоу-рум Haval занял площадь в 432 кв.м.

Фото: Наталья Веснина

Фото: Наталья Веснина

В автосалоне на площади 528 кв.м. на сегодня оборудованы 8 постов технического обслуживания. По словам Дениса, это лишь первая линия СТО. Она способна принимать в месяц 550-600 автомобилей. Но территория самого объекта достаточно большая, чтобы вместить вторую очередь СТО – до 20 постов. На территории уже открыт кузовной цех площадью 3 000 кв.м. и склад аналогичного размера.

До конца 2020 года в Ростове Fresh Auto планирует продать 130 новых автомобилей бренда, а планы на 2021 и последующие годы варьируются в диапазоне от 350 до 500 автомобилей в год – это будет зависеть от плана импортера и других внешних факторов. Что касается планов продаж автомобилей с пробегом – Haval расположился на территории огромного пробежного хаба, который уже сегодня реализует 300-500 автомобилей в месяц, а в планах сети на 2021 год – продать в этой локации 6 000 автомобилей с пробегом, и сложно сказать, какую именно долю привнесет в эту цифру новое дилерство. Однако, Денис Мигаль отмечает, что долю trade-in на Haval в этом филиале планируют поддерживать на уровне 50%.

Фото: Наталья Веснина

Фото: Наталья Веснина

В целом, у компании Fresh Auto есть большое желание развиваться с брендом Haval, и в других городах присутствия сеть рассчитывает по мере возможности получить франшизу, чтобы расширить сотрудничество с китайским производителем.

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