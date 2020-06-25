2020-06-25T15:16:18+03:00
Общество

Ростовчанка больше четырех часов общалась с аферистом и стала беднее на 270 тысяч рублей

О новой схеме телефонного мошенничества рассказали полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Современные мошенники становятся все изощреннее.Современные мошенники становятся все изощреннее.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Ростовчанка собственноручно отдала в руки мошенникам внушительную сумму. Для этого женщина, сама того не зная, даже получила кредитные деньги. И теперь ей придется выплачивать не только сумму в 270 тысяч рублей, но и проценты банку.

- Неизвестный мужчина, позвонивший ей на мобильный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков, - рассказали подробности в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Лжебанкир сообщил, что без ведома хозяйки мошенниками на нее был оформлен кредит в размере 270 тысяч рублей.

Для пущей убедительности собеседник назвал все личные данные девушки и убедил ее приехать в банк, где был оформлен заем. Там она в обязательном порядке сама должна снять все деньги с расчетного счета и внести их через платежный терминал на так называемый «безопасный счет». При этом, сердобольный служащий предостерег девушку от общения на эту тему с любыми другими сотрудниками банка. Он объяснил это тем, что кто-то из них и есть преступник, оформивший этот самый кредит.

Больше четырех часов он был с ней на связи, общаясь в телефонном режиме. В итоге ростовчанка выполнила инструкцию от А до Я: сняла деньги и внесла 270 тысяч рублей на счет сотового оператора, продиктованный злоумышленником.

- В завершении разговора мужчина поблагодарил клиентку за содействие в поиске преступников и сообщил, что установлена личность сотрудницы банка, которая оформила кредит на чужое имя. Более того, в отношении мошенницы уже возбуждено уголовное дело, - добавили в донском главке.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступника ищут.

- Не нужно совершать никаких операций по инструкциям звонящего, - предупреждают полицейские. - Все операции для защиты денег клиентов, сотрудник банка выполняет сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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