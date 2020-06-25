2020-06-25T18:45:01+03:00
Общество

«Ваш родственник попал в беду, нужны деньги»: В Ростове-на-Дону задержали телефонных мошенников

Чаще всего на удочку аферистов попадались пожилые люди
Ольга ГОПАЛО
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Люди серебряного возраста могут быть очень доверчивыми, особенно когда речь касается детей и внуков.Люди серебряного возраста могут быть очень доверчивыми, особенно когда речь касается детей и внуков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейским Ростова-на-Дону удалось накрыть банду телефонных мошенников, которые разводили на деньги сердобольных родственников. При этом, как правило, жертвами преступников становились пожилые бабушки и дедушки, которые не задумываясь отдавали собеседникам все свои сбережения.

По данным полиции, аферисты принялись за работу с февраля этого года. Тогда в отделы полиции разных городов один за другим стали приходить обманутые граждане и рассказывать похожую, как под копирку, историю.

Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, в арсенале у банды была база телефонных номеров, которую они и обзванивали. Причем их истории были похожи одна на другую: родственник собеседника или совершил преступление, или стал виновником ДТП. Затем, чтобы избежать неприятностей, звонившие предлагали передать деньги им.

Попались они после случая с пенсионеркой, которая живет на Северном в Ростове-на-Дону.

- Они по телефону сообщили женщине, что ее сын якобы совершил преступление, и для того, чтобы решить вопрос о непривлечении его к ответственности, нужна крупная сумма, - добавили в донском главке. - Пенсионерка отдала приехавшему к ней курьеру 200 тысяч рублей, после чего тот и был задержан оперативниками. А вот звонившего задержали позднее, но уже в другом районе города.

По предварительным данным, общая сумма ущерба может составлять около четырех миллионов рублей. А по имеющимся у следователей данным, две трети своего дохода «шестерки» передавали главарю банды, который и был организатором криминальной схемы.

В настоящее время полицейские проверяют мужчин на причастность к другим похожим преступлениям. В отношении них уже возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

- Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительное расследование и розыск организатора противоправной деятельности продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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