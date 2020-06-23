В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память о Татьяне Малюгиной

Депутаты регионального Законодательного собрания совместно с представителями городской Думы донской столицы приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски, посвященной героине ростовского народного ополчения Татьяне Малюгиной. Это событие состоялось 22 июня - в День памяти и скорби.

Памятная доска украсила здание Лечебно-реабилитационного центра №1 (Дворец здоровья), которое находится на улице, носящей имя Татьяны Малюгиной. Еще одной причиной, по которой доска появилась именно здесь, стал факт того, что знаменитая ростовчанка была командиром санитарного взвода полка народного ополчения.

Как сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко, 22 июня впервые в современной истории России была объявлена общероссийская минута молчания в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу страну.

В мероприятии были задействованы депутаты регионального Законодательного собрания совместно с представителями гордумы Ростова. Фото: Анатолий Карбинов

- Не случайно она объявлена в 12 часов 15 минут. Именно в это время 22 июня 1941 года к советскому народу обратился председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов с вестью о том, что началась Великая Отечественная война. Завершил он свое выступление словами о том, что враг будет разбит и Победа будет за нами. Именно так и произошло 9 мая 1945 года, - напомнил Александр Ищенко.

Однако цена свободы оказалась неимоверно высокой. Жертвами самого страшного международного конфликта в истории человечества стали почти 27 млн. наших соотечественников. Среди них оказались десятки тысяч жителей донской столицы.

- В память об одном из героев - Татьяне Малюгиной мы открыли сегодня памятную доску. Все мы и будущие поколения ростовчан должны знать и помнить героев своего города, своей страны, - выразил уверенность спикер донского парламента.

Будущие поколения ростовчан должны знать и помнить героев своего города и своей страны, считает спикер донского парламента. Фото: Анатолий Карбинов

Кроме того, председатель Заксобрания отметил, что многие улицы в Ростове-на-Дону названы именами тех бойцов Красной Армии, кто в жестоких сражениях освобождали город от оккупации гитлеровских захватчиков в ноябре 1941-го и в феврале 1943 года.

- Очень важно, чтобы на каждой улице, носящей имя героя, была памятная доска о нем. У нас есть федеральный проект «Историческая память», инициированный партией «Единая Россия», в рамках которого на всех девяноста трех ростовских улицах, проспектах, переулках, носящих имена героев Великой Отечественной войны, уже установлены или непременно появятся памятные доски. Инициаторами установки мемориальных досок являются депутаты Законодательного собрания Ростовской области и Ростовской-на-Дону городской Думы. Я считаю это важнейшим вкладом в сохранение памяти о героях войны, а значит - в сохранение истории нашей страны, - подчеркнул Александр Ищенко.

Памятная доска украсила здание Лечебно-реабилитационного центра №1 в Ростове. Фото: Анатолий Карбинов

КАК ЭТО БЫЛО. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

До войны Татьяна Милюгина была преподавателем Ростовского института сельхозмашиностроения. После начала боевых действий она летом 1941 года вступила в городской стрелковый полк народного ополчения, после чего была назначена оперативно назначена командиром санитарного взвода третьего батальона.

17 ноября начались тяжелые оборонительные бои за Ростов. К этому моменту в полку народного ополчения под командованием бывшего директора авторемонтного завода Михаила Варфоломеева было 580 человек личного состава, и 530 ополченцев числилось в коммунистическом полку, которым командовал майор Николай Скачков.

От неприятельских войск донскую столицу с севера и северо-запада защищала 56-армия. Тем не менее, войскам вермахта все же удалось прорвать эту оборону.

22 июня впервые в современной истории России была объявлена общероссийская минута молчания в память о погибших защитниках Отечества от немецко-фашистских оккупантов. Фото: Анатолий Карбинов

20 и 21 ноября 1941 года ополченцы прикрывали уходящие в сторону Батайска войска 56-й армии. Ополченцы хорошо знали Ростов и, сдерживая немецкие штурмовые группы, последними покинули город, отступив на левый берег Дона. И первыми же, 27 ноября, еще по тонкому льду вернулись на правый берег в район, который находится на 800 метров западнее места, где Темерник впадает в Дон.

27 и 28 ноября полк народного ополчения в районе шиферного завода вел тяжелые бои, зацепившись за берег и удерживая плацдарм, на котором должны были развернуться регулярные войска, в частности 343-я стрелковая дивизия.

Имея на вооружении лишь стрелковое оружие и единственный пулемет, ополченцы отбивали атаки и немецких танков, и самоходных установок «Панцеръягер», а также эсэсовцев из элитной дивизии «Адольф Гитлер». Потери были очень большие.

В наши дни в Студенческом парке ДГТУ имени Л.В. Красниченко в донской столице воздвигнут памятник преподавателям, сотрудникам, студентам, погибшим за Родину. На нем высечено имя Татьяны Малюгиной. Фото: Анатолий Карбинов

В этот момент юные девушки из ростовского медучилища, сандружинницы под руководством Татьяны Малюгиной, бесстрашно спасали раненых, перенося их к линии железной дороги. Она первой, не страшась шквального огня, бросалась в самую гущу сражения, организовывала вынос раненых с поля боя вместе с их оружием.

В ходе сражения Татьяна Андреевна узнала, что ее муж Анастас Ивахненко тяжело ранен автоматной очередью в живот и ноги. Ей удалось вытащить его и вместе с другими ранеными погрузить на железнодорожную ремонтную вагонетку.

Вагонетка стала переправляться по железнодорожному мосту – раненых нужно было срочно доставить в Батайск, где был госпиталь. Немцы вели обстрел, мина прямым попаданием угодила в вагонетку… Все, кто в ней находился, погибли на месте.

Пронзенная шоком от постигшей ее утраты, Татьяна Малюгина продолжала под ураганным огнем спасать жизни ополченцев. Перевязывая истекающего кровью бойца, она получила первое ранение. Превозмогая боль и головокружение, почти теряя сознание, она дотащила раненого ополченца до берега Дона. Днем 28 ноября, когда ее уже отправляли на носилках в медсанчасть, осколок вражеской мины вновь ранил Татьяну – теперь уже смертельно.

А на следующий день - 29 ноября - Ростов был освобожден от гитлеровцев.

3 декабря 1941 года погибших ополченцев торжественно похоронили на Братском кладбище Ростова.

В наши дни в Студенческом парке ДГТУ имени Л.В. Красниченко воздвигнут памятник преподавателям, сотрудникам, студентам, погибшим за Родину. Имя Татьяны Малюгиной высечено на памятнике.