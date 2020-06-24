Ровесник «Комсомолки» расписался на Рейхстаге и охранял Сталина в Потсдаме

В год 75-летия Великой Победы ростовскому ветерану Петру Павловичу Голышкину исполнилось 95-лет. 9 мая, в период самоизоляции, перед окнами его дома провели персональный парад. Теперь же фронтовик готовится посмотреть большой парад Победы, перенесенный на 24 июня. «Комсомольской правде», своей ровеснице, ветеран рассказал, как, расписавшись на Рейхстаге, решил оставить свой автограф еще и на памятнике «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку.

ПРОСТОЙ ПАРЕНЕК

Петр Павлович родом из деревни Ивановка Тамбовской области. Когда началась война, его отец ушел на фронт. А он работал трактористом в колхозе, и весь свой заработок перечислил на создание танка для нашей Победы. Верил в нее свято!

- 12 января 43-го я подал заявление с просьбой взять меня в армию. До совершеннолетия мне не хватало нескольких месяцев, - вспоминает ветеран.

Его призвали и направили в «учебку» в Ульяновск. И летом того же года перебрасывали к новому месту дислокации. На железнодорожной станции под Сталинградом Петр разговорился с бывалыми бойцам из остановившегося состава. Спросил, есть ли среди них его земляки? Ему сказали бежать к третьему вагону с хвоста и спросить Павла Яковлевича… Сердце гулко забилось: «Отец, отец!» Пока добежал, поезд тронулся. Стал звать отца. И увидел его бесконечно родное лицо.

-Ты как здесь, сынок? - спросил Павел Яковлевич.

- Батя, я скоро на фронт! - успел крикнуть ему Петр.

То была первая встреча с отцом после долгой разлуки. И последняя... Павел Яковлевич погиб в 44-м, в Польше при разминировании моста.

МОЛОДОЙ КОМАНДИР

Петра ранило в боях на Орловско-Курской дуге. Оказался в госпитале. Потом был направлен в 356 запасной стрелковый полк на Брянском фронте. И затем в составе 38 пограничного полка войск НКВД руководил взводом пулеметчиков.

- Пришли в стрелковый полк два офицера-пограничника. Вызвали меня для беседы. Спросили, кто мой отец. Услышав, что он член партии, на фронте, а я комсомолец, сказали: ты нам подходишь, - рассказал Петр Павлович Голышкин.

О станковом пулемете «Максим», с которым прошел всю войну, Петр Голышкин даже стихотворение сочинил. С этим пулеметом освобождал Польшу. И брал Берлин.

АВТОГРАФЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Петр Павлович вспоминает, как вошли в Берлин. Как пулеметчики точными очередями снимали бегущих «фрицев». И каким было всеобщее ликование наших бойцов, когда раздались торжествующие крики «Победа!».

Как и многие советские солдаты, Голышкин расписался на стенах Рейхстага. В том победном мае простой тамбовский паренек не удержался и оставил еще один свой автограф на памятнике особо почитаемому немцами объединителю Германии Отто фон Бисмарку.

СТАЛЬНАЯ ОХРАНА

А вскоре им прислали хромовые сапоги новенькую форму. И отправили в Потсдам. Сообщили, они задействованы в охранении конференции лидеров «большой тройки». Летом 1945 года там собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы обсудить послевоенную программу мира и безопасности.

Демобилизовавшись, Голышкин вернулся домой. Узнал о гибели отца. Забрал с Тамбовщины мать и сестру в Ростов, где жил его дядя. Здесь Петр Павлович служил во вневедомственной охране. Ему доводилось, отвечать за безопасность первых лиц города и области.

24 июня у Петра Павловича будет еще один веский повод надеть свой военный мундир, на котором сверкают Орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». И посмотреть по телевизору, как чеканят шаг по Красной площади парадные расчеты, отдавая дань подвигу советских воинов и той Великой Победе, которую он добывал.