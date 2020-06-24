Около 16 тысяч жителей Дона станут общественными наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию

О мерах подготовки к наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России рассказали представители донской Общественной палаты на специальной пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 24 июня, в Ростове-на-Дону.

Как сообщил заместитель председателя областной Общественной палаты Юрий Зерщиков, за ходом голосования на территории региона будут следить порядка 16 тысяч общественных наблюдателей. Он отметил, уже подписано 33 соглашения с волонтерскими и некоммерческими общественными организациями, а также региональными отделениями политических партий при подготовке и проведении важного масштабного мероприятия.

- Главной особенностью общественного наблюдения является то, что в единый корпус наблюдателей, который сформирован Общественной палатой, вошли активные граждане, представители общественных организаций и региональных отделений партий. Все наблюдатели прошли восемь циклов обучения, - рассказал подробности Юрий Зерщиков.

При этом зампредседателя Общественной палаты Дона отметил важность того, чтобы голосование прошло с соблюдением всех принципов законности, достоверности и добросовестности. В то же время он особенно подчеркнул, что не следует забывать и о главном приоритете – обеспечении сохранности здоровья всех участников голосования.

В настоящее время завершается распределение наблюдателей по участкам. Тем не менее, Общественная палата области продолжает прием заявлений и выдачу направлений. По словам Юрия Зерщикова, набор общественных наблюдателей за общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию России был продлен до 29 июня.

- Никому из желающих стать наблюдателями и имеющим такое право отказано не было. На данный момент полномочия получили около 16 тысяч жителей региона. Сейчас к работе приступили 62 территориальных и 2613 участковых избирательных комиссий. На каждом участке будут присутствовать не менее пяти наблюдателей. В Ростовской области в голосовании смогут принять участие свыше 3 миллионов человек, - добавил спикер.

Кроме того, он напомнил, что наблюдатели также будут задействованы при голосовании на дому, предварительном голосовании и голосовании на придомовых территориях.

Не осталась в стороне и тема фейковых сообщений, искажающих реальные факты о подготовке и проведении будущего голосования. В интернете циркулирует много недостоверной информации, которая вводит в заблуждение доверчивых пользователей.

- Только за последние две недели было насчитано около 1,5 тысяч таких «вбросов». Самые распространенные слухи говорят о том, что набор наблюдателей уже прекращен, либо гражданам необоснованно отказывают в правах стать наблюдателями. Кроме того, есть лживые истории о том, что представители политических партии не будут допущены на участки для голосования, гражданам якобы не требуется паспорт для участия, а тех, кто откажется прийти на участки, ждут штрафы. Также существует конспирологическая версия о подготовке какого-то параллельного наблюдения, противоречащего российскому законодательству. Все перечисленное является вымыслом, - внес ясность Юрий Зерщиков.

Он также отметил, что 25 июня на базе аппарата Общественной палаты откроется ситуационный центр общественного наблюдения, где в режиме реального времени будет отслеживаться ход голосования вместе с возникающими в процессе его проведения проблемами, которым получат правовую оценку донских специалистов-юристов. В случае резонансных инцидентов будут приниматься скорые меры общественного реагирования.

- С этой целью рабочей группой Общественной палаты совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России создаются мобильные группы, которые будут незамедлительно выезжать на участки голосования при случае возникновения различных спорных и конфликтных ситуаций, а также проводить мониторинг обеспечения мер безопасности и защиты здоровья участников голосования, - подчеркнул Юрий Зерщиков.