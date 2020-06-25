Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020: уже можно в спортзал, но не в парки

Что открыли в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июня 2020: губернатор Ростовской области на этой неделе подписал очередной документ о смягчении действующих в Ростовской области ограничений. Согласно постановлению №560, с этой недели на Дону могут открыть свои двери для посетителей фитнес-центры исходя из площади четыре квадратных метра на одного посетителя и спортивные организации на открытых объектах.

Также с 22 июня возобновили свою работу продовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, сезонные ярмарки, ярмарки выходного дня. Стали доступными для посетителей библиотеки, центры психолого-педагогической и социальной помощи. Начали принимать граждан, находящихся в командировке, гостиницы. Отели также открыты для спортсменов, участвующих в официальных соревнованиях.

- В музеях и в музеях-заповедниках разрешается доступ к экспозициям под открытым небом. Приступили к работе учреждения дополнительного профессионального образования и переобучения, в полном объеме возобновили предоставление государственных и иных услуг в МФЦ и в иных органах государственной власти,- сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Куда по-прежнему нельзя

Однако ростовчане все еще не смогут насладиться прогулками в парках и покататься на каруселях. Эти зоны отдыха закрыты. Альтернатива ростовским паркам – улица Набережная, там можно взять велосипед на прокат.

Не работают и развлекательные комплексы. Пляжи официально тоже закрыты, но, правда, это мало кого смущает. Как рассказывают сами ростовчане в социальных сетях, в излюбленных местах для купания полно отдыхающих

Но шопинг планировать уже можно. В крупных торговых центрах частично открыты магазины, которые являются системообразующими. А если нет желания обновить гардероб, то выходные можно потратить на то, чтобы привести себя в порядок, - сходить салон красоты или в парикмахерскую. Их открыли немногим ранее.

Напоминаем, в общественных местах маска на лице – по-прежнему обязательное условие.