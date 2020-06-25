2020-06-25T15:19:31+03:00
Общество

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: рассказываем, как изменятся наши платежки
Ольга ГОПАЛО
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Теперь платить придется большеТеперь платить придется большеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020. С 1 июля в Ростовской области некоторые тарифы за ЖКХ станут другими. Как рассказали в Региональной службе по тарифам, они меняются ежегодно — раз в год. И связано это с инфляцией: растет стоимость добычи и производства энергоресурсов, материалов и оборудования, зарплата в отраслях.

Так, уже через несколько дней вырастут больше других тарифы на тепловую энергию для населения - но не более, чем на 5,6%.

- Но при этом по отдельным теплоснабжающим организациям, по результатам анализа их финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие периоды регулирования, тарифы на тепловую энергию утверждены со снижением по отношению к действующему в декабре прошлого года, - сообщили в ведомстве.

А вот тарифы на электрическую энергию поднимутся на 4%. В частности, для городского населения, проживающего в газифицированных домах в пределах соцнормы – 4,11 руб./кВт.ч, а сверх соцнормы - 5,75 руб./кВт.ч. Для сельского же населения и домов с электроплитами в пределах соцнормы – 2,88 руб./кВт.ч, сверх соц.нормы – 4,02 руб./кВт.ч.

При этом рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в среднем по области составит не более 3,4%. И это ниже запланированных Правительством РФ 4%.

А розничные цены на природный газ еще не утверждены - тарифы обещают назвать не позднее 30 июня сего года. При этом обещают - больше, чем на 3 %, они не станут.

Но есть и хорошая новость - тарифы на услуги по вывозу мусора стали уже с 1 января ниже. Снижение - от 0,01% до 27,2% - обусловлено реализацией мер по освобождению региональных операторов от уплаты НДС.

Отметим, с утверждёнными экономически обоснованными тарифами для ресурсоснабжающих организаций Ростовской области можно ознакомиться на официальном сайте Региональной службы по тарифам в разделе «Тарифы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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