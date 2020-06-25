В гордуме Ростова-на-Дону обозначили задачи для развития донской столицы

В донской столице 23 июня состоялось очередное заседание ростовской городской Думы под руководством ее председателя - главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. В работе представительного органа участвовали 34 депутата из 39 избранных.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ

В ходе заседания были рассмотрены и приняты решения по 31 вопросу, внесенным в повестку. Одной из ключевых тем стало назначение даты выборов депутатов нового седьмого созыва гордумы. Они пройдут 13 сентября текущего года, в единый день голосования. Это решение было принято народными избранниками единогласно.

Комментируя проект решения, заместитель председателя гордумы Татьяна Георгиева отметила, что новый созыв будет избран по тем же принципам, что и действующий.

- В Ростове сохраняется смешанная избирательная система – выборы пройдут в 30 одномандатных округах, еще 10 мандатов получат кандидаты по партийным спискам, - сообщила Зинаида Неярохина.

Заместитель главы администрации Ростова по организационно–правовым и кадровым вопросам Александр Новицкий рассказал о том, сколько всего горожан смогут принять участие в грядущих выборах. По его данным, в донской столице в 2020 году зарегистрировано 791 167 избирателей, что на 5014 человек больше, чем годом ранее.

Он также уточнил, что для сентябрьского голосования в городе подготовят 363 постоянных избирательных участка. При этом несколько из них оборудуют впервые.

- В Ростове образовано семь новых участков: три в Октябрьском и четыре в Советском районах. Это связано с застройкой микрорайонов Суворовский и Левенцовский, - пояснил Александр Новицкий.

БЮДЖЕТ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ УВЕЛИЧИЛИ

Проголосовали депутаты гордумы и за корректировку бюджета Ростова на текущий год. Представляя проект решения, замглавы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян сообщила, что доходная и расходная части бюджета города увеличивается на 1 млрд. 433,5 млн. рублей за счет поступивших уведомлений о поступлении межбюджетных трансфертов.

Доходная часть бюджета города на текущий год составит 38 млрд. 306,4 млн. рублей, расходная часть - 40 млрд. 492,9 млн. рублей. Дефицит бюджета составляет 2 млрд. 186,5 млн. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

Татьяна Асатрян рассказала, на исполнение каких целей направлены дополнительные бюджетные ассигнования. В частности, выделенные средства пойдут на ремонт путепровода по ул. Малиновского, обустройство пешеходной зоны бул. Измайловский в Суворовском микрорайоне, пешеходной зоны ул. Селиванова (от ул. 1-й К. Армии до ул. Металлургической) и ул. Металлургической (от ул. Селиванова до ул. Воровского), а также благоустройство парка им. Дмитрия Ростовского (им. 8 Марта) в Ленинском районе донской столицы. Вместе с этим, благодаря корректировке бюджета будут заменены 14 лифтов в 7 многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны и сделан капремонт спортплощадки школы № 46. Средства будут выделены и на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

РЕМОНТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОБОЙДЕТСЯ В 40 МЛРД. РУБЛЕЙ

Также в ходе заседания городской Думы директор департамента автомобильных дорог администрации Ростова Алексей Войтенко рассказал о том, что для того, чтобы привести в порядок ливневую канализацию на всей территории донской столицы, уже давно вызывающую нарекания требуется огромная сумма — порядка 40 млрд руб.

- На территории города действует всего 35 бассейнов ливневой канализации. Чтобы отремонтировать всю систему ливневой канализации, нам нужно почти 40 млрд руб. Департамент считает, что эту работу нужно вести поэтапно. Мы начали ее с центра города. Так, на территории 17-го бассейна, расположенного в Ленинском районе Ростова, протяженность сетей составляет 44 км, также будет 27 км новых сетей. На приведение их в порядок понадобится 6 млрд руб. — сообщил Алексей Войтенко.

Он также рассказал, что департамент ведет плановые работы по очистке и промывке ливневой канализации. Если на выполнение этих целей в прошлом году было выделено 104 млн руб., то в планах на текущий год запланировано 116 млн руб.

Как отметил председатель комиссии по строительству гордумы Ростова Валерий Левченко, несмотря на то, что у города нет возможности выделить единовременно 40 млрд руб. на ремонт ливневой канализации, департамент автодорог поддерживает систему в надлежащем состоянии.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЦПРОЕКТЫ БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ

На состоявшемся заседании депутаты гордумы рассмотрели вопрос о реализации на территории донской столицы нацпроектов «Демография» и «Образование». С докладом перед народными избранниками выступила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Она напомнила, что оба проекта входят в число 12 приоритетных проектов, обозначенных в качестве стратегических целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Так, национальный проект «Демография» определяет главные цели реализации демографической политики страны. На его реализацию в Ростове предусмотрено выделение до 2024 года 8 млн рублей. Если в прошлом году было реализовано 1,4 млн рублей, то в текущем году запланировано освоить уже 2,1 млн рублей.

В состав национального проекта «Демография» входят 5 федеральных и 5 региональных проектов. Один из них - областной проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - включает в себя меры социальной поддержки, направленные на обеспечение экономической самостоятельности семей при рождении и дальнейшем воспитании детей. С начала нынешнего года ежемесячные выплаты получили уже 12 тысяч семей, а объем средств, предусмотренных на эти цели, в 2020 году превышает уровень прошлого года на 43,6% и составляет 1,3 млн рублей.

Не менее важен региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Он предусматривает полную обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей трехлетнего возраста для всех желающих. На его реализацию в Ростове до 2024 г. планируется направить 1,7 млн рублей.

Кроме того, в прошлом году уже были введены в эксплуатацию два детских сада, напомнила Елена Кожухова. Оба расположены в микрорайоне Левенцовский. Суммарно они рассчитаны на 410 мест, в том числе - будет 40 мест для детей до трех лет. В 2020-2021 гг. планируется строительство 6 новых детских садов в Ростове.

Центр занятости населения города организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В 2019 году его успешно прошли 111 человек.

Национальный проект «Образование» также включает в себя 5 региональных проектов. В частности, в рамках регионального проекта «Современная школа» решается важная задача по переводу ростовских школ на односменный режим работы.

- Важность этих национальных проектов, несущих ярко выраженную социальную направленность, трудно переоценить. Для меня – матери двоих детей школьного возраста – это очевидно. Вот почему мы - члены фракции «Единая Россия» в городской Думе - держим вопрос реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» под своим постоянным контролем. Их реализация на первом этапе идет успешно, - прокомментировала доклад замглавы администрации города по социальным вопросам депутат Юлия Исакова.