Жителей донского региона призвали сообщать о лесных пожарах

Лето - сезон повышенной пожароопасности. И важно помнить - любое неосторожное действие человека может привести к огромным потерям, гибели целых рощ и лесов, на создание которых уходят годы кропотливого труда. Именно поэтому защита донских лесных массивов от огня, а также лесовосстановление – в числе приоритетов министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Новые леса и новая техника

Так, с началом реализации регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология», площадь лесовосстановления в донском регионе существенно увеличилась. Если еще в прошлом году было высажено 1300 гектаров молодого леса, то в этом уже 1500 гектаров. Планируется, что к 2024 году этот показатель достигнет 1900 гектаров.

Кроме того, идет обновление оборудования, лесопожарной и лесохозяйственной техники. Как сообщили в министерстве, к 2024 году все подведомственные учреждения ведомства «Лес» будут практически на 100 процентов оснащены новой техникой.

Так, в рамках национального проекта «Экология» в минувшем году в подведомственные учреждения минприроды области уже переданы 49 единиц противопожарной техники. В их числе 38 единиц малых лесопатрульных и 11 единиц лесопатрульных комплексов.

А уже в 2020 году в рамках реализации нацпроекта предусмотрена закупка 14 единиц лесопожарной техники. Уже закупили и передали в государственные автономные учреждения «Лес» еще три лесопатрульных противопожарных комплекса. Также в процессе закупки 11 единиц универсальных лесопожарных модулей на базе трактора МТЗ#82.

328 маршрутов патрулирования

Надо сказать, что в лесном фонде на территории Ростовской области в силу погодных условий пожароопасный сезон нынешнего года начался раньше обычного - с 16 марта.

Чтобы сохранить флору и фауну, в лесном хозяйстве области сформировано 14 лесопожарных станций. При этом видеонаблюдение осуществляется с 42 точек, что позволяет охватить сто процентов лесного фонда региона, отнесенного к первому классу природной пожарной опасности.

Также в рабочем состоянии находятся десять пожарно-наблюдательных вышек и 25 пунктов наблюдения на господствующих высотах. Для наземного же мониторинга территории лесного фонда утверждено 59 групп патрулирования. Специалистами уже разработаны 328 маршрутов патрулирования, общая протяженность которых составляет около 36 тысяч (!) километров.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности населенных пунктов запланировано проведение работ по противопожарному обустройству лесов, примыкающих к 41 населенному пункту.

Известно, что в текущем году предусмотрено устройство противопожарных минерализованных полос протяжённостью 5 051 километров, а также уход за противопожарными минерализованными полосами - их расстояние составляет 42 616 километра. Помимо этого запланированы и санитарные рубки лесных насаждений на площади 712 гектаров.

Защита донских лесов - наша общая задача. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Сберечь лес - наша общая задача

При этом на территории Ростовской области создана целая группировка сил и средств для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает 2 956 человек. Им в помощь - 985 единиц техники и 6 384 единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

А в целях улучшения эффективности мониторинга пожарной опасности на землях лесного фонда Ростовской области в 2019 году министерством приобретено пять беспилотных летательных аппаратов - квадрокоптеров.

Вместе с тем защита донских лесов - общая задача. Поэтому, заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства по телефонам «прямой линии». Если случилось так, что мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по единому номеру телефона спасения.

АЛЛО!

Телефон «прямой линии» лесной охраны - 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то набирайте номер 112.