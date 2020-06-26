От распутства к святости: Какой путь прошли великие интеллектуалы, чтобы стать блаженными

28 июня - день чествования памяти Иеронима и Августина блаженных. Кто они, чем знамениты и памятны. Говорим об этом в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».Фото:«Православная инициатива 2019-2020»

И РУБЕНС, И ДА ВИНЧИ ПИСАЛИ ЕГО ПОРТРЕТ

- Эти люди явились очень знаковыми и великими фигурами, особенно для западных христиан, - рассказал Игорь Павлович. - Они не просто повлияли на церковь, но на культуру, искусство, философию и на все те процессы, которые зарождались в поздней античности, средневековье. Этим наследием пользуемся сейчас и мы. Жили они примерно в одинаковое время. Иероним был старше блаженного Августина примерно лет на десять. Поэтому начнем по старшинству.

- Давайте…

- Полное имя его Софроний Евсевий Иероним. Он родился в 342 году в Далмации. Там, где сегодня находятся Хорватия и Албания, которые когда-то были объединены огромной областью — Иллирия. Когда мальчик вырос, он был отправлен родителями, как и полагается, в Рим на обучение. Надо сказать, что годы, проведенные им там, на первых парах не были безоблачны и святы. Юноша из глубокой провинции, приехавший в развратный город, не сразу преодолел искушения: он придавался всем римским страстям и возможностям столичного города. Но потом крестился - ему было чуть больше 20 лет - и после этого он стал заниматься серьезными вещами. Так, у него хорошо шла филология: он очень неплохо выучил еврейский, сирийский и греческий языки. И это позволило ему создать самый главный труд, за который его до сих пор прославляет даже светское сообщество. Он перевел на латинский язык библию, которая стала называться «Вульгатой».

- Говорят, за это его портрет писали известные художники…

- Абсолютно верно. И Караваджо, и Да Винчи, и Рубенс, и многие другие. Его нередко изображают в таком рабочем состоянии, когда он сидит за столом в окружении огромного количества бумаг и что-то там переписывает, таким образом, переводит латинскую библию. Второй вариант - изображение со львом. С ним была связана очень интересная история. Я бы даже сказал легендарная, которая многое рассказывает о характере этого человека.

УКРОТИТЕЛЬ ЛЬВА И ПОКРОВИТЕЛЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ

- Какая?

- После того, как он выучился в Риме, Иероним уехал на святую землю - в Вифлеем, где поселился неподалеку от той пещеры, где когда-то родился Спаситель. Именно там он и начал работу с «Вульгатой»: переводил с еврейского языка на латынь текст еврейской библии. И там, в монастыре, произошла такая история. К его стенам подошел раненый лев, который сильно хромал. Братия, испугавшись, разбежалась по сторонам, а блаженный Иероним вышел к нему на встречу и вынул занозу из воспаленной лапы. И лев так привязался к нему, что остался жить при монастыре. Братия вынуждена была его кормить, какое-то время терпела, а потом возроптала и пришла к Иерониму со словами: мол, мы все питаемся от плодов рук своих, а лев просто так. Надо что-то делать. Блаженный подумал и приказал льву стеречь монастырских ослов.

- Вот это служба…

- Зато никто из воров к ним не приближался, все были в целости и сохранности. Но однажды лев отлучился, и воры украли осленка, которого потом продали погонщикам. Когда четверолапый охранник вернулся и не увидел осла, он с виноватым видом вернулся в монастырь. Все подумали, что он просто съел пропажу. И Иероним с монашеской простотой дал ему наказание: выполнять всю работу, которую выполнял съеденный осел - носить монастырские дрова, кувшины с водой и так далее. И вот царь зверей по великому смирению исполнял послушание осла. Но однажды, когда караван с украденным проходил по своему обычному пути, - а у льва обоняние в 40-50 раз лучше, чем у человека, - он учуял пропажу, отогнал погонщиков, схватил того за уздцы и привел обратно в монастырь. Братия, конечно, обрадовалась, сделала выводы о том, что никого скоропалительно обвинять не надо, а со льва сняли послушание. Теперь эта легенда осталась на века, она вошла в житие Иеронима.

- Говорят, что блаженный Иероним сделал для западного мира тоже, что Кирилл и Мефодий для славян…

- Совершенно верно. Более того, у Мавра Ольбини было мнение, что блаженный Августин был одним из первых, кто создавал глаголические азбуки в четвертом веке. А уже через 400-500 лет ими потом воспользовались Кирилл и Мефодий, но это - на уровне научной гипотезы. Конечно, после того, как Иероним создал свою «Вульгату», и литературный язык, и жизнь церковная, и культурная сильно изменились. Книга была признана потрясающим переводом. Кстати, «вульгата» в переводе означает народный, простецкий. Так и вышло: автор перевода не стал усложнять жизнь читателям, книга написана простым языком. С тех пор его труд почитается среди многих филологов. Кстати, в западном мире католическая церковь празднует день памяти Иеронима блаженного 30 сентября, и это еще и Международный день переводчика. А вот в православной традиции его память отмечается 28 июня. Так что и мы можем считать его покровителем каждого, кто работает с текстами, кто знает больше, чем один язык.

ЕМУ ПОДРАЖАЛИ ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ВОЛЬТЕР

- А какая между ним и Августином была связь?

- Дело в том, что Августину не сразу понравился перевод Иеронима, он критиковал его за простоту. Но позже понял, что это был очень глубокий и удобный текст для работы с паствой и ведения проповедей. И тогда блаженный Августин с большой радостью использовал его и в своих проповедях.

- Он и сам написал много работ…

- Да, и самая известная из них «Исповедь». Это автобиография, потрясающий текст, который читается взапой. Это внутренняя исповедь человека, который искал ответы на сложнейшие вопросы. И Вольтер, и Лев Толстой подражали ему в своих произведениях.

- Но биографии блаженных чем-то схожи…

- Аврелий Августин Иппонский, был типичным представителем античного мира. У него также были богатые родители, которые мечтали, чтобы сын получил лучшее образование, а потому и он был направлен на обучение в Рим, который встретил его всеми огнями радуги. Молодое сердце провинциального парня, который родился в северной Африке, всеми своими фибрами предалось развлечениям. И так он провел немало лет, даже открыто сожительствовал с одной женщиной, которая родила ему ребенка. Так было до тех пор, пока за дело не взялась его мать Моника, которая была римской христианкой. Она денно и нощно отмаливала его, ведь сын по наклонной летел вниз.

ЕГО УЖЕ ПРИ ЖИЗНИ НАЗЫВАЛИ «УЧИТЕЛЬ»

- Вымолила?

- Ее молитвы были услышаны. Августин пришел в себя, но ударился в другую крайность: в секту Манихеев. Она была очень заразная и популярная в то время. Там проповедовали простые вещи о том, что мир делится на мир телесный и духовный. Все самое хорошее, что есть в человеке, от мира духовного, самое плохое - от телесного. И последнее мешает человеку жить. Чем более он избавляется от материализма, тем более живет его дух. «Бог в душе», - говорили они. Философия, когда отвергаются все внешние атрибуты, институты, в том числе и церковь, родом оттуда. - А христианство как раз-таки проповедует духовный материализм? - Да. Все наши таинства материальны, мы освящаем людей через воду, а это часть материального мира, подаем Тело и Кровь Христову под видом хлеба и вина. Все таинства, совершаемые церковью, происходят через материю. Даже сам Христос пришел в этот мир, став не ангелом, а приняв человеческую плоть. Христианство максимально материалистично. Оно говорит, насколько мир, созданный Богом, богат и глубок, поэтому не надо его отвергать. А античный мир и манихеи были настроены по другому. Даже Платон говорил: «Тело - это гроб». Так вот Августин попал в такую секту, но молитвы матушки вытащили его и оттуда. Но для него это был опыт. И поэтому в его трудах много афоризмов, связанных с духовным ростом и борьбой с искушениями, которые часто встают на нашем пути. Он ярко, самобытно и интересно его описывает. Его «Исповедь» это фундаментальный и не очень большой, к слову, текст. Поэтому всем рекомендую его к прочтению.

- Его и при жизни называли «учитель»…

- Когда он обратился ко Христу, то оказался выдающимся богословом, а его влияние на всю философию, на становление университетов, на Фому Аквинского, на протестантов оказалось колоссальным. Он написал очень много трактатов о Троице, о вечности. Касался и вопросов богооправдания: почему в этом мире зло, почему гибнут невинные и так далее. Эти темы сворачивают голову и современным мыслителям. Кстати, знаменитый атеист всея Руси Владимир Познер одним из главных вопросов своего неверия считает вопрос наличия зла. Он никак не может примирить мысль о наличии благого Бога и зла в этом мире - смерти младенцев, войн и пр.

- И у Августина есть на это ответ?

- Блаженный Августин считал, что зла не существует по сути. Это не экзистенция, нечто не созданное, ущербное в этом мире. Зло - это отсутствие добра. Бог не творит зла, он творит только благо. Но когда в человеке добра становится меньше, тогда и появляется зло. Он считал, что за все зло в мире отвечает человек, и не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Человек- хозяин мира и свободное существо, совершать добро или зло - его прерогатива. Августин по праву считается одним из величайших отцов западной церкви, а мы называем его блаженным. Кстати, в русской традиции этот термин применим к юродивым: Василий Блаженный, например. А вот в западной церковной культуре блаженный - это человек выдающегося ума, послуживший церкви. Оба, - и Иероним, и Августин были великими интеллектуалами. У кого есть возможность, прочтите хотя бы их главные труды и вы найдете в них многое как из жизни людей актуального для нашего времени, так и разрешения какой-то своей истории.

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