Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июня 2020: инфекция унесла жизни пятерых человек

В Ростове-на-Дону на 26 июня прирост за сутки зараженных коронавирусом составил больше полусотни человек — был выявлен 52 новый случай заболевания COVID-19. Всего же в регионе опасную инфекцию диагностировали у 121 жителя Дона. При этом общее количество заболевших равняется 9195, уже выздоровели 5082 человека.

Статистика случаев заражений за последние сутки в Ростовской области. Фото: Яндекс

К сожалению, медики сообщили о смерти пятерых жителей Ростовской области, у которых тесты показали наличие коронавируса. В региональном правительстве рассказали, что все погибшие от инфекции дончане были старше 65 лет и обладали «букетами» хронических заболеваний. Это и послужило роковой причиной для летальных исходов.

Так, среди жертв ковида — трое мужчин и две женщин.

У 65-летнего мужчины была гипертоническая болезнь и хроническое эндокринное заболевание. Еще двое представителей сильного пола — 68-ми и 80-ти лет — болели туберкулезом и гипертонией, а также заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Статистика случаев выздоровления за минувшие сутки в Ростовской области. Фото: Яндекс

Умершая женщина 80 летнего возраста имела сердечно-сосудистое заболевание с осложнениями и сахарный диабет. У другой погибшей дончанки (83 года) было заболевание сердца и сосудов.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в донском крае достигло 105.

Статистика смертей от коронавируса за истекшие сутки в Ростовской области. Фото: Яндекс

Сейчас в стационарах продолжают оставаться свыше 700 пациентов. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 31%. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 31 человек.